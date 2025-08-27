10 Film Terbaik Emma Watson Setelah Harry Potter yang Wajib Ditonton

Film Emma Watson.(Antara)

EMMA Watson, yang terkenal sebagai Hermione Granger di seri Harry Potter, telah menunjukkan bakat aktingnya yang luar biasa dalam berbagai Emma Watson film setelah meninggalkan dunia sihir. Dari drama remaja hingga film musikal fantasi, aktris ini terus memukau penonton dengan peran-peran yang beragam dan bermakna. Artikel ini akan mengulas 10 film terbaik Emma Watson setelah Harry Potter yang patut kamu tonton. Yuk, simak daftarnya!

1. The Perks of Being a Wallflower (2012)

Di film drama remaja ini, Emma Watson berperan sebagai Sam, seorang gadis ceria yang membantu sahabatnya, Charlie, menghadapi masa sulit di sekolah menengah. Emma Watson film ini dikenal karena ceritanya yang menyentuh dan akting Emma yang penuh emosi. Film ini cocok untuk kamu yang suka kisah coming-of-age dengan pesan mendalam.

2. Beauty and the Beast (2017)

Sebagai Belle dalam adaptasi live-action Disney, Emma Watson memerankan karakter cerdas dan pemberani yang jatuh cinta dengan Beast. Film Emma Watson terbaik ini sukses besar di box office dan menunjukkan kemampuan Emma dalam menyanyi serta akting di genre fantasi musikal.

3. Little Women (2019)

Dalam film yang diadaptasi dari novel klasik karya Louisa May Alcott ini, Emma Watson memainkan peran Meg March, salah satu dari empat bersaudara March. Emma Watson film ini dipuji karena cerita yang hangat dan chemistry kuat antara para pemainnya, termasuk Saoirse Ronan dan Timothée Chalamet.

4. The Bling Ring (2013)

Emma Watson menunjukkan sisi berbeda sebagai Nicki, seorang remaja yang terobsesi dengan gaya hidup mewah dan terlibat dalam perampokan rumah selebriti. Film terbaik Emma Watson ini, yang disutradarai oleh Sofia Coppola, menawarkan kritik sosial tentang budaya ketenaran.

5. Colonia (2015)

Berlatar belakang kudeta Chili 1973, Emma Watson memerankan Lena, seorang pramugari yang menyusup ke sekte berbahaya untuk menyelamatkan kekasihnya. Emma Watson film ini menonjolkan sisi pemberani dan emosional dari aktingnya.

6. Noah (2014)

Dalam film epik alkitabiah ini, Emma Watson berperan sebagai Ila, anak angkat Nuh yang terlibat dalam kisah pembangunan bahtera. Film Emma Watson terbaik ini menampilkan aktingnya yang kuat bersama Russell Crowe dan Anthony Hopkins.

7. My Week with Marilyn (2011)

Emma Watson memainkan peran kecil sebagai Lucy Armstrong dalam drama tentang pembuatan film Marilyn Monroe. Meski perannya tidak besar, Emma Watson film ini menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan proyek bertabur bintang.

8. The Circle (2017)

Film thriller teknologi ini menampilkan Emma Watson sebagai Mae, seorang karyawan perusahaan teknologi yang menghadapi sisi gelap dunia digital. Film terbaik Emma Watson ini relevan dengan isu privasi di era modern.

9. This Is the End (2013)

Dalam komedi apokaliptik ini, Emma Watson memainkan versi dirinya sendiri dalam situasi kocak bersama aktor lain seperti James Franco. Emma Watson film ini menawarkan sisi humoris yang jarang terlihat dari aktris ini.

10. Ballet Shoes (2007)

Sebagai Pauline Fossil, Emma Watson berperan sebagai salah satu dari tiga anak yatim piatu yang mengejar mimpinya di dunia balet dan akting. Film Emma Watson terbaik ini cocok untuk penonton yang suka drama keluarga yang inspiratif.

Mengapa Film-Film Emma Watson Begitu Istimewa?

Emma Watson dikenal karena memilih peran yang tidak hanya menantang kemampuan aktingnya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang ia pegang, seperti kesetaraan gender dan pendidikan. Setiap Emma Watson film menunjukkan kemampuannya bertransformasi, dari karakter cerdas hingga pemberani, menjadikannya salah satu aktris serba bisa di Hollywood.

Tips Menonton Film Emma Watson

Untuk menikmati film terbaik Emma Watson, coba tonton sesuai genre yang kamu suka. Misalnya, pilih Beauty and the Beast untuk fantasi atau The Perks of Being a Wallflower untuk drama emosional. Banyak dari film ini tersedia di platform streaming seperti Netflix, Prime Video, atau Disney+.

Kesimpulan

Emma Watson film setelah Harry Potter menunjukkan bahwa ia bukan hanya Hermione Granger, tetapi aktris berbakat dengan karir yang beragam. Dari Little Women hingga Beauty and the Beast, setiap film menawarkan cerita yang menarik dan akting yang memukau. (Z-10)