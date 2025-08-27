Chord dan Lirik Lagu Until I Found You feat Em Beihold - Fakta Menarik & Mudah Dimainkan

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Until I Found You feat Em Beihold karya Stephen Sanchez adalah salah satu lagu romantis yang viral di TikTok dan Spotify. Dengan nuansa retro 80-an, lagu ini menceritakan kisah cinta yang mendalam dan penuh emosi. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Chord Lagu Until I Found You feat Em Beihold

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Until I Found You feat Em Beihold. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci dasar C.

Intro: C Em F Fm Verse 1: C Em Georgia, wrap me up in all your... F Fm I want ya in my arms C Em Oh, let me hold ya F Fm I'll never let you go again, like I did C Oh, I used to say Chorus: F G "I would never fall in love again until I found her" F G I said, "I would never fall unless it's you I fall into" F G I was lost within the darkness, but then I found her F Fm I found you Verse 2: C Em Heaven when I held you again F Fm How could we ever just be friends? C Em I would rather die than let you go F Fm Juliet to your Romeo C How I heard you say

Tips: Gunakan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan suaramu. Latih transisi antara chord C, Em, F, dan Fm agar permainanmu lebih mulus.

Lirik Lagu Until I Found You feat Em Beihold

Berikut adalah lirik lengkap lagu Until I Found You feat Em Beihold yang menampilkan duet romantis antara Stephen Sanchez dan Em Beihold:

Verse 1 (Stephen Sanchez): Georgia, wrap me up in all your... I want ya in my arms Oh, let me hold ya I'll never let you go again, like I did Oh, I used to say Chorus (Stephen Sanchez & Em Beihold): "I would never fall in love again until I found her "I said, "I would never fall unless it's you I fall into" I was lost within the darkness, but then I found her I found you Verse 2 (Em Beihold): Heaven when I held you again How could we ever just be friends? I would rather die than let you go Juliet to your Romeo How I heard you say Chorus (Stephen Sanchez & Em Beihold): "I would never fall in love again until I found her" I said, "I would never fall unless it's you I fall into" I was lost within the darkness, but then I found herI found you

Lirik ini menggambarkan perasaan cinta yang kuat dan keinginan untuk tidak pernah berpisah lagi. Em Beihold menambahkan sentuhan emosional dengan perspektif pasangan dalam lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Until I Found You

Lagu Until I Found You feat Em Beihold bukan hanya sekadar lagu romantis, tetapi juga punya cerita yang menyentuh. Berikut beberapa fakta menarik:

Inspirasi dari Kisah Nyata: Stephen Sanchez menulis lagu ini untuk kekasihnya, Georgia Webster. Lagu ini menceritakan penyesalannya karena pernah berpisah dan kebahagiaannya saat kembali bersama.

Stephen Sanchez menulis lagu ini untuk kekasihnya, Georgia Webster. Lagu ini menceritakan penyesalannya karena pernah berpisah dan kebahagiaannya saat kembali bersama. Nuansa Retro: Dengan vibe rock ballad era 50-an hingga 80-an, lagu ini terasa nostalgia namun tetap modern.

Dengan vibe rock ballad era 50-an hingga 80-an, lagu ini terasa nostalgia namun tetap modern. Versi Duet: Versi duet dengan Em Beihold dirilis pada 22 April 2022, menambahkan perspektif pasangan yang membuat lagu ini semakin romantis.

Versi duet dengan Em Beihold dirilis pada 22 April 2022, menambahkan perspektif pasangan yang membuat lagu ini semakin romantis. Viral di TikTok: Baris lirik “Heaven when I held you again” menjadi favorit di TikTok untuk video romantis.

Baris lirik “Heaven when I held you again” menjadi favorit di TikTok untuk video romantis. Makna Lirik: Lagu ini tentang menemukan cinta sejati setelah tersesat dalam kegelapan, dengan Em Beihold menambahkan dimensi emosional tentang cinta yang tak bisa hanya jadi persahabatan.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Until I Found You feat Em Beihold digemari karena liriknya yang emosional dan mudah dipahami. Kolaborasi antara Stephen Sanchez dan Em Beihold menciptakan harmoni vokal yang indah. Aransemen musik yang sederhana namun menyentuh membuat lagu ini cocok untuk berbagai momen, seperti pernikahan atau konten media sosial.

Cara Memainkan Chord dengan Mudah

Untuk pemula, cobalah bermain dengan tempo lambat sekitar 50 BPM, lalu tingkatkan hingga 101 BPM sesuai tempo asli lagu. Kamu juga bisa mencari tutorial strumming di YouTube untuk mempelajari pola petikan yang pas untuk lagu Until I Found You feat Em Beihold.

Kesimpulan

Lagu Until I Found You feat Em Beihold adalah kombinasi sempurna antara lirik romantis, melodi nostalgia, dan cerita cinta yang menyentuh. Dengan chord yang mudah dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin belajar gitar atau menikmati musik romantis. Cobalah mainkan chordnya dan nyanyikan bersama pasanganmu!