Solo Leveling Season 2: Sinopsis, Jumlah Episode, dan Platform Penayangan

ANIME Solo Leveling Season 2, berjudul Arise from the Shadow, kembali dengan aksi epik Sung Jinwoo. Setelah kesuksesan musim pertama, musim kedua ini menghadirkan petualangan baru yang lebih intens. Artikel ini membahas sinopsis, jumlah episode, dan platform penayangan untuk penggemar setia anime ini.

Solo Leveling Season 2 melanjutkan kisah Sung Jinwoo, yang kini menjadi necromancer kuat dengan pasukan bayangan. Setelah menyembunyikan kekuatannya sebagai Hunter E-Rank, Jinwoo mulai menarik perhatian Asosiasi Hunter. Dia berusaha menguasai kemampuan barunya sambil mencari Holy Water of Life untuk menyembuhkan ibunya dari penyakit Eternal Sleep. Di tengah misinya, ancaman besar muncul di Pulau Jeju, menjanjikan pertarungan epik melawan monster kuat seperti Ant King. Musim ini penuh dengan aksi, intrik politik, dan pengembangan karakter yang mendalam.

Solo Leveling Season 2 memiliki total 13 episode, satu episode lebih banyak dibandingkan musim pertama. Episode baru dirilis setiap hari Sabtu pukul 09:30 WIB (12:30 ET) mulai dari 4 Januari 2025 hingga 29 Maret 2025. Berikut adalah jadwal rilis episode:

Episode 1: 4 Januari 2025 - "You Aren't E-Rank, Are You?"

Episode 2: 11 Januari 2025 - "I Suppose You Aren't Aware"

Episode 3: 18 Januari 2025 - "Still a Long Way to Go"

Episode 4: 25 Januari 2025 - "I Need to Stop Faking"

Episode 5: 1 Februari 2025 - "This Is What We're Trained to Do"

Episode 6: 8 Februari 2025 - "Don't Look Down on My Guys"

Episode 7: 15 Februari 2025 - "The 10th S-Rank Hunter"

Episode 8: 22 Februari 2025 - "Looking Up Was Tiring Me Out"

Episode 9: 1 Maret 2025 - "It Was All Worth It"

Episode 10: 8 Maret 2025 - "We Need a Hero"

Episode 11: 15 Maret 2025 - "It's Going to Get Even More Intense"

Episode 12: 22 Maret 2025 - "Are You the King of Humans?"

Episode 13: 29 Maret 2025 - "On to the Next Target"

Di Mana Menonton Solo Leveling Season 2?

Fans dapat menonton Solo Leveling Season 2 di Crunchyroll, platform streaming utama untuk anime ini di luar Asia. Episode tersedia dengan subtitle bahasa Inggris, dan dubbing Inggris menyusul beberapa waktu setelahnya. Untuk penonton di Asia Tenggara dan Oseania (kecuali Australia dan Selandia Baru), anime ini tersedia melalui Medialink. Di Jepang, anime ini tayang di jaringan seperti Tokyo MX, GYT, GTV, dan BS11 setiap Minggu tengah malam waktu Jepang.

Mengapa Solo Leveling Season 2 Wajib Ditonton?

Musim kedua ini menawarkan kombinasi aksi mendebarkan, visual memukau dari A-1 Pictures, dan musik epik dari Hiroyuki Sawano. Lagu pembuka "ReawakeR" oleh LiSA feat. Felix dari Stray Kids dan lagu penutup "UN-APEX" oleh TK dari Ling Tosite Sigure menambah keseruan. Dengan rating tinggi, seperti 4.9/5 dari 397.000 pengguna Crunchyroll untuk episode pertama, anime ini terbukti memikat hati penggemar.

Jangan lewatkan Solo Leveling Season 2 untuk menyaksikan perjalanan Jinwoo menjadi Hunter legendaris. Pastikan kamu menonton di platform resmi untuk pengalaman terbaik! (Z-10)