Newtopia Episode 8 Review: Reuni Emosional dan Aksi Zombie Mendebarkan

NEWTOPIA episode 8, yang tayang pada 21 Maret 2025, adalah penutup dari serial zombie komedi romansa Korea yang dibintangi Park Jeong-min dan Jisoo. Sebagai finale, Newtopia episode 8 menghadirkan reuni yang dinanti antara Lee Jae-yoon dan Kang Young-joo, di tengah aksi melawan zombie yang mendebarkan. Artikel ini akan mengulas alur cerita, momen terbaik, dan alasan episode ini begitu spesial.
Dalam Newtopia episode 8, Jae-yoon (Park Jeong-min) memimpin timnya untuk melarikan diri dari gedung 77A yang penuh zombie. Sementara itu, Young-joo (Jisoo) berjuang di Seoul yang kacau, dikejar oleh sekelompok pria bersenjata yang mencurigainya terinfeksi. Dengan bantuan Park Eun-chae (Lee Cho-hee), Young-joo menemukan tempat aman, tetapi kebenaran tragis terungkap: Eun-chae hanyalah halusinasi akibat trauma Young-joo. Jae-yoon dan timnya akhirnya menyelamatkan Young-joo di Terminal Bus Ekspres, menutup episode dengan reuni yang mengharukan.
Episode ini mengeksplorasi tema cinta, pengorbanan, dan ketahanan di tengah kiamat zombie. Newtopia episode 8 berhasil menyeimbangkan komedi gelap, romansa, dan horor, membuatnya berbeda dari serial zombie lain seperti The Walking Dead. Fokus pada hubungan Jae-yoon dan Young-joo memberikan sentuhan emosional yang kuat, sementara humor dari para tentara menjaga suasana tetap ringan.
Berikut adalah alasan mengapa Newtopia episode 8 menjadi sorotan:
Meski memukau, beberapa penonton merasa alur cerita terlalu cepat, dan beberapa momen komedi terasa dipaksakan. Selain itu, nasib beberapa karakter pendukung, seperti Eun-chae, kurang dijelaskan dengan jelas, meninggalkan beberapa pertanyaan.
Untuk menikmati Newtopia episode 8, ikuti langkah berikut:
Newtopia episode 8 adalah penutup yang memuaskan untuk serial yang penuh aksi dan emosi. Dengan reuni Jae-yoon dan Young-joo serta aksi zombie yang intens, episode ini wajib ditonton penggemar K-drama. Meski ada beberapa kekurangan, kekuatan akting dan cerita membuatnya layak mendapat perhatian. Tonton sekarang di Prime Video dan rasakan sendiri emosi dari Newtopia episode 8!
