Review When The Phone Rings: Sinopsis, Pemain, dan Alasan Wajib Nonton

WHEN The Phone Rings adalah drama Korea (drakor) 2024 yang berhasil mencuri perhatian penonton global. Menggabungkan romansa, misteri, dan ketegangan, drama ini menawarkan cerita yang tidak biasa. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar nama pemain, dan alasan mengapa When The Phone Rings wajib masuk daftar tontonan Anda.
When The Phone Rings mengisahkan Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), juru bicara presiden termuda di Korea, dan istrinya, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin), seorang penerjemah bahasa isyarat yang memiliki gangguan mutisme selektif. Pernikahan mereka hanyalah kontrak politik antara dua keluarga berpengaruh, tanpa cinta. Namun, semuanya berubah ketika Hee Joo diculik, dan Sa Eon menerima panggilan misterius dari penculik. Drama ini penuh dengan rahasia keluarga, pengkhianatan, dan perjalanan emosional yang mendalam.
Diadaptasi dari novel web “The Number You Have Dialed” karya Geon Eomul-nyeo, drama 12 episode ini disutradarai oleh Park Sang Woo dan Wi Deuk Gyu, dengan naskah oleh Kim Ji Woon. When The Phone Rings berhasil menciptakan ketegangan yang membuat penonton penasaran di setiap episode.
Keberhasilan When The Phone Rings tidak lepas dari akting memukau para pemainnya. Berikut adalah daftar pemeran utama dan pendukung dalam drama ini:
Chemistry antara Yoo Yeon Seok dan Chae Soo Bin menjadi sorotan utama, dengan akting emosional yang membuat penonton terpikat. Pemeran pendukung seperti Heo Nam Jun dan Jang Gyu Ri juga memberikan warna pada cerita.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa When The Phone Rings menjadi salah satu drakor terbaik di 2024:
Meski mendapat banyak pujian, When The Phone Rings memiliki beberapa kelemahan. Episode terakhir dianggap kurang memuaskan oleh sebagian penonton karena terasa terburu-buru. Selain itu, beberapa plot dianggap kurang logis, meskipun ini umum dalam drama makjang. Namun, kelemahan ini tidak mengurangi daya tarik keseluruhan cerita.
When The Phone Rings adalah perpaduan sempurna antara romansa, thriller, dan drama keluarga. Dengan akting luar biasa dari Yoo Yeon Seok dan Chae Soo Bin, serta alur cerita yang penuh kejutan, drama ini cocok untuk penggemar kisah emosional dan tegang. Meski ada beberapa kekurangan, drama ini tetap menjadi salah satu yang terbaik di 2024. Jadi, jangan lewatkan When The Phone Rings di Netflix!
