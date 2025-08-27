Review When The Phone Rings: Sinopsis, Pemain, dan Alasan Wajib Nonton

Review When The Phone Rings.(YouTube)

WHEN The Phone Rings adalah drama Korea (drakor) 2024 yang berhasil mencuri perhatian penonton global. Menggabungkan romansa, misteri, dan ketegangan, drama ini menawarkan cerita yang tidak biasa. Artikel ini akan membahas sinopsis, daftar nama pemain, dan alasan mengapa When The Phone Rings wajib masuk daftar tontonan Anda.

Sinopsis When The Phone Rings: Kisah Cinta dan Rahasia

When The Phone Rings mengisahkan Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), juru bicara presiden termuda di Korea, dan istrinya, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin), seorang penerjemah bahasa isyarat yang memiliki gangguan mutisme selektif. Pernikahan mereka hanyalah kontrak politik antara dua keluarga berpengaruh, tanpa cinta. Namun, semuanya berubah ketika Hee Joo diculik, dan Sa Eon menerima panggilan misterius dari penculik. Drama ini penuh dengan rahasia keluarga, pengkhianatan, dan perjalanan emosional yang mendalam.

Diadaptasi dari novel web “The Number You Have Dialed” karya Geon Eomul-nyeo, drama 12 episode ini disutradarai oleh Park Sang Woo dan Wi Deuk Gyu, dengan naskah oleh Kim Ji Woon. When The Phone Rings berhasil menciptakan ketegangan yang membuat penonton penasaran di setiap episode.

Daftar Nama Pemain When The Phone Rings

Keberhasilan When The Phone Rings tidak lepas dari akting memukau para pemainnya. Berikut adalah daftar pemeran utama dan pendukung dalam drama ini:

Yoo Yeon Seok sebagai Baek Sa Eon: Juru bicara presiden dengan masa lalu kelam.

sebagai Baek Sa Eon: Juru bicara presiden dengan masa lalu kelam. Chae Soo Bin sebagai Hong Hee Joo: Penerjemah bahasa isyarat yang berjuang dengan trauma masa kecil.

sebagai Hong Hee Joo: Penerjemah bahasa isyarat yang berjuang dengan trauma masa kecil. Heo Nam Jun sebagai Ji Sang Woo: Psikiater yang membawa ketegangan dalam hubungan Sa Eon dan Hee Joo.

sebagai Ji Sang Woo: Psikiater yang membawa ketegangan dalam hubungan Sa Eon dan Hee Joo. Jang Gyu Ri sebagai Na Yoo Ri: Penyiar berita yang menyukai Sa Eon.

sebagai Na Yoo Ri: Penyiar berita yang menyukai Sa Eon. Han Jae Yi sebagai Hong In Ah: Adik tiri Hee Joo.

sebagai Hong In Ah: Adik tiri Hee Joo. Jung Dong Hwan sebagai Baek Jang Ho: Kakek Sa Eon yang penuh ambisi politik.

sebagai Baek Jang Ho: Kakek Sa Eon yang penuh ambisi politik. Yoo Seong Joo sebagai Baek Eui Yong: Ayah Sa Eon, kandidat presiden.

sebagai Baek Eui Yong: Ayah Sa Eon, kandidat presiden. Chu Sang Mi sebagai Sim Gyu Jin: Ibu Sa Eon, ahli negosiasi.

sebagai Sim Gyu Jin: Ibu Sa Eon, ahli negosiasi. Oh Hyun Kyung sebagai Kim Yeon Hee: Ibu Hee Joo yang manipulatif.

sebagai Kim Yeon Hee: Ibu Hee Joo yang manipulatif. Park Jae Yoon sebagai Penculik: Karakter misterius yang menggerakkan plot.

Chemistry antara Yoo Yeon Seok dan Chae Soo Bin menjadi sorotan utama, dengan akting emosional yang membuat penonton terpikat. Pemeran pendukung seperti Heo Nam Jun dan Jang Gyu Ri juga memberikan warna pada cerita.

Mengapa When The Phone Rings Wajib Ditonton?

Berikut adalah beberapa alasan mengapa When The Phone Rings menjadi salah satu drakor terbaik di 2024:

Plot yang Penuh Kejutan: Cerita makjang dengan alur cepat dan plot twist yang tak terduga membuat penonton terus ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Chemistry Pemain yang Kuat: Interaksi antara Sa Eon dan Hee Joo penuh emosi, dari ketegangan hingga romansa yang menyentuh. Tema Bahasa Isyarat: Penggunaan bahasa isyarat oleh Hee Joo menambah kedalaman cerita dan meningkatkan kesadaran tentang komunikasi inklusif. Akting Berkualitas: Chae Soo Bin memenangkan Excellence Award di MBC Drama Awards 2024 atas perannya sebagai Hee Joo. Popularitas Global: Drama ini menduduki peringkat #2 di Netflix Global TV (Non-English) dalam dua minggu setelah rilis, menarik perhatian di 33 negara.

Kelemahan When The Phone Rings

Meski mendapat banyak pujian, When The Phone Rings memiliki beberapa kelemahan. Episode terakhir dianggap kurang memuaskan oleh sebagian penonton karena terasa terburu-buru. Selain itu, beberapa plot dianggap kurang logis, meskipun ini umum dalam drama makjang. Namun, kelemahan ini tidak mengurangi daya tarik keseluruhan cerita.

Kesimpulan: Apakah When The Phone Rings Layak Ditonton?

When The Phone Rings adalah perpaduan sempurna antara romansa, thriller, dan drama keluarga. Dengan akting luar biasa dari Yoo Yeon Seok dan Chae Soo Bin, serta alur cerita yang penuh kejutan, drama ini cocok untuk penggemar kisah emosional dan tegang. Meski ada beberapa kekurangan, drama ini tetap menjadi salah satu yang terbaik di 2024. Jadi, jangan lewatkan When The Phone Rings di Netflix!