Makna Lagu Not a Lot Just Forever: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Lagu Not a Lot, Just Forever karya Adrianne Lenker adalah karya indie folk yang menyentuh hati. Dengan melodi akustik yang lembut dan lirik puitis, lagu ini menggambarkan cinta sederhana namun abadi. Artikel ini akan membahas makna lagu Not a Lot Just Forever, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya di gitar!
Lagu ini menceritakan tentang keinginan akan hubungan yang sederhana tapi langgeng. Frasa “Not a lot, just forever” menekankan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan drama atau kemewahan, melainkan komitmen dan ketulusan. Adrianne Lenker menggambarkan cinta sebagai ikatan yang kuat seperti “batu yang menahan cuaca”, simbol ketahanan dalam menghadapi tantangan. Lagu ini juga menyentuh konflik batin, seperti perjuangan mengatasi luka masa lalu, namun tetap penuh harapan untuk masa depan yang penuh cinta.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Not a Lot, Just Forever oleh Adrianne Lenker:
Through your eyes I see A smile you bring to me To your joy I tether Not a lot, just forever Intertwined, sewn together Like the rock bears the weather Not a lot, just forever My dog barks wildly To protect my infancy From my ex-believer And I try to calm the wolf To remind her I am both Still she tears at my sweater Not a lot, just forever Intertwined, sewn together As the wren sheds her feather Not a lot, just forever And your dearest fantasy Is to grow a baby in me I could be a good mother And I wanna be your wife So I hold you to my knife And I steal your letter Not a lot, just forever Intertwined, sewn together As the rock bears the weather Not a lot, just forever So I bash around the house And the poison stains my mouth She comes, I let her And we share a paradise And I roll them once or twice Can't get much better Not a lot, just forever Intertwined, sewn together As the rock bears the weatherNot a lot, just forever
Lirik ini penuh dengan gambaran emosional tentang cinta, penerimaan, dan kebersamaan yang sederhana namun mendalam.
Berikut adalah chord gitar untuk lagu ini dengan capo di fret 1 agar lebih mudah dimainkan:
[Intro] F F F F F F F F [Verse] C Am F Through your eyes I see C Am A smile you bring to me Dm G To your joy I tether [Chorus] C Am Not a lot, just forever G F Intertwined sewn together C Am Like the rock bears the weather G F Not a lot, just forever [Verse] C Am F My dog barks wildly C Am To protect my infancy Dm G From my ex-believer C Am And I try to calm the wolf C Am To remind her I am both Dm G Still she tears at my sweater [Chorus] C Am Not a lot, just forever G F Intertwined sewn together C Am As the wren sheds her feather G F Not a lot, just forever
Chord ini cukup sederhana, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar akustik.
Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:
Not a Lot, Just Forever populer karena liriknya yang relatable dan melodi yang menenangkan. Lagu ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak perlu rumit—cukup dengan kebersamaan dan komitmen yang tulus. Di era modern yang penuh ekspektasi tinggi, pesan ini terasa menyegarkan dan menginspirasi banyak orang.
Makna lagu Not a Lot Just Forever adalah tentang cinta yang sederhana namun abadi, di mana komitmen dan ketulusan lebih penting daripada hal-hal besar. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit penggemar musik indie. Cobalah mainkan lagu ini di gitar atau nikmati liriknya untuk merasakan keindahan cinta yang sederhana!
