Makna Lagu Not a Lot Just Forever: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Lagu Not a Lot, Just Forever karya Adrianne Lenker adalah karya indie folk yang menyentuh hati. Dengan melodi akustik yang lembut dan lirik puitis, lagu ini menggambarkan cinta sederhana namun abadi. Artikel ini akan membahas makna lagu Not a Lot Just Forever, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya di gitar!

Makna Lagu Not a Lot Just Forever

Lagu ini menceritakan tentang keinginan akan hubungan yang sederhana tapi langgeng. Frasa “Not a lot, just forever” menekankan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan drama atau kemewahan, melainkan komitmen dan ketulusan. Adrianne Lenker menggambarkan cinta sebagai ikatan yang kuat seperti “batu yang menahan cuaca”, simbol ketahanan dalam menghadapi tantangan. Lagu ini juga menyentuh konflik batin, seperti perjuangan mengatasi luka masa lalu, namun tetap penuh harapan untuk masa depan yang penuh cinta.

Lirik Lagu Not a Lot Just Forever

Berikut adalah lirik lengkap lagu Not a Lot, Just Forever oleh Adrianne Lenker:

Through your eyes I see A smile you bring to me To your joy I tether Not a lot, just forever Intertwined, sewn together Like the rock bears the weather Not a lot, just forever My dog barks wildly To protect my infancy From my ex-believer And I try to calm the wolf To remind her I am both Still she tears at my sweater Not a lot, just forever Intertwined, sewn together As the wren sheds her feather Not a lot, just forever And your dearest fantasy Is to grow a baby in me I could be a good mother And I wanna be your wife So I hold you to my knife And I steal your letter Not a lot, just forever Intertwined, sewn together As the rock bears the weather Not a lot, just forever So I bash around the house And the poison stains my mouth She comes, I let her And we share a paradise And I roll them once or twice Can't get much better Not a lot, just forever Intertwined, sewn together As the rock bears the weatherNot a lot, just forever

Lirik ini penuh dengan gambaran emosional tentang cinta, penerimaan, dan kebersamaan yang sederhana namun mendalam.

Chord Gitar Not a Lot Just Forever

Berikut adalah chord gitar untuk lagu ini dengan capo di fret 1 agar lebih mudah dimainkan:

[Intro] F F F F F F F F [Verse] C Am F Through your eyes I see C Am A smile you bring to me Dm G To your joy I tether [Chorus] C Am Not a lot, just forever G F Intertwined sewn together C Am Like the rock bears the weather G F Not a lot, just forever [Verse] C Am F My dog barks wildly C Am To protect my infancy Dm G From my ex-believer C Am And I try to calm the wolf C Am To remind her I am both Dm G Still she tears at my sweater [Chorus] C Am Not a lot, just forever G F Intertwined sewn together C Am As the wren sheds her feather G F Not a lot, just forever

Chord ini cukup sederhana, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar akustik.

Fakta Menarik di Balik Lagu Not a Lot Just Forever

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

Dirilis pada 2020: Lagu ini pertama kali muncul pada 23 Oktober 2020 dan kemudian menjadi bagian dari album solo Adrianne Lenker, Bright Future, yang dirilis pada 2024.

Adrianne Lenker dan Big Thief: Adrianne dikenal sebagai vokalis band indie folk Big Thief, tetapi lagu ini adalah karya solonya yang menunjukkan sisi personal dan intim dari hidupnya.

Inspirasi Pribadi: Lirik lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Lenker, termasuk refleksi tentang cinta, keluarga, dan penerimaan diri.

Melodi Akustik: Lagu ini menggunakan alunan gitar akustik yang sederhana, menciptakan suasana hangat dan intim yang mendukung makna lagunya.

Resonansi Emosional: Banyak penggemar merasa terhubung dengan lagu ini karena pesannya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama tentang pentingnya kesederhanaan dalam cinta.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Not a Lot, Just Forever populer karena liriknya yang relatable dan melodi yang menenangkan. Lagu ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak perlu rumit—cukup dengan kebersamaan dan komitmen yang tulus. Di era modern yang penuh ekspektasi tinggi, pesan ini terasa menyegarkan dan menginspirasi banyak orang.

Kesimpulan

Makna lagu Not a Lot Just Forever adalah tentang cinta yang sederhana namun abadi, di mana komitmen dan ketulusan lebih penting daripada hal-hal besar. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit penggemar musik indie. Cobalah mainkan lagu ini di gitar atau nikmati liriknya untuk merasakan keindahan cinta yang sederhana!