Irvan Sihombing
27/8/2025 12:16
Lirik dan Chord Lagu My Heart Is Buried in Venice - Ricky Montgomery & Fakta Menarik
Ilustrasi(Tangkapan layar)

Dengarkan dan mainkan lagu indah My Heart Is Buried in Venice karya Ricky Montgomery! Lagu ini adalah salah satu karya emosional dari album self-titled yang dirilis pada tahun 2016. Dengan melodi yang lembut dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk kamu yang suka musik alternatif/indie. Di sini, kamu akan menemukan lirik lagu Ricky Montgomery My Heart Is Buried in Venice, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik lagu ini.

Lirik Lagu My Heart Is Buried in Venice

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu My Heart Is Buried in Venice yang ditulis oleh Ricky Montgomery. Lirik ini penuh dengan emosi tentang kehilangan dan kerinduan, membuat pendengar terhubung dengan cerita yang disampaikan.

Come rest your bones next to me
And toss all your thoughts to the sea
I'll pull up each of our anchors
So we can get lost, you and me
My heart is buried in Venice
Hidden beneath all my worries and doubts
My heart is buried in Venice
Waiting for someone to take it home
Even when you try to hide it
A smile creeps out from your teeth
I never thought that I would have to say I'm sorry
For anyone but me
Now my heart is buried in Venice
Waiting for someone to take it home
Say, say what you mean
Tell me the truth or tell me you're through
Oh, oh, ohDon't leave me to breathe
Don't leave me to bleed
For someone who chose to leave me be
My heart is buried in Venice
Waiting for someone to take it home

Chord Gitar My Heart Is Buried in Venice

Berikut adalah chord gitar untuk lirik lagu Ricky Montgomery My Heart Is Buried in Venice. Chord ini menggunakan tuning standar (EADGBE) tanpa capo, sehingga mudah dimainkan oleh pemula.

[Intro]
C E Am Asus2 F G C

[Verse 1]
C          E           Am   Asus2
Come rest your bones next to me
F            G           C
And toss all your thoughts to the sea
E           Am      Asus2
I'll pull up each of our anchors
F          G            C
So we can get lost, you and me

[Chorus]
C          E         Am
My heart is buried in Venice
Asus2     F           G           C
Hidden beneath all my worries and doubts   
E         Am
My heart is buried in Venice
Asus2     F           G     C
Waiting for someone to take it home

[Verse 2]
C         E          Am    Asus2
Even when you try to hide it
F         G            C
A smile creeps out from your teeth   
E            Am       Asus2
I never thought that I would have to say I'm sorry
F     G      C
For anyone but me

[Chorus]
C          E         Am
Now my heart is buried in Venice
Asus2     F           G     C
Waiting for someone to take it home

[Bridge]
F              G
Say, say what you mean
C        E            F       E
Tell me the truth or tell me you're through
F        G
Don't leave me to breathe
C              E
Don't leave me to bleed
F       E       F    Fm      C   E   Am   F   G   C
For someone who chose to leave me be
[Outro]
C          E         Am
My heart is buried in Venice
Asus2     F           G     C
Waiting for someone to take it home

Cara Memainkan Chord Lagu Ini

Untuk memainkan chord My Heart Is Buried in Venice, pastikan gitar kamu dalam tuning standar. Gunakan strumming sederhana seperti pola D-DU-UDU untuk menjaga nuansa lembut lagu ini. Jika kamu pemula, latihan perlahan pada transisi chord seperti dari Am ke Asus2 agar lebih lancar.

Fakta Menarik di Balik My Heart Is Buried in Venice

Lagu ini bukan hanya tentang melodi dan lirik, tapi juga memiliki cerita yang menarik di baliknya. Berikut beberapa fakta tentang lirik lagu Ricky Montgomery My Heart Is Buried in Venice:

  • Rilis dan Produksi: Lagu ini dirilis pada tahun 2016 sebagai bagian dari album self-titled Ricky Montgomery, diproduksi oleh Jon Heisserer di bawah label Absent Records.
  • Makna Lirik: Lirik lagu ini menggambarkan perasaan kehilangan dan kerinduan yang mendalam. Frasa "My heart is buried in Venice" secara metaforis mengacu pada hati yang terjebak dalam kesedihan, menunggu seseorang untuk "mengambilnya pulang" atau memberikan kebahagiaan kembali.
  • Inspirasi Venesia: Meskipun tidak ada konfirmasi langsung dari Ricky, banyak penggemar menduga judul "Venice" terinspirasi dari Venesia, Italia, yang sering dikaitkan dengan romantisme dan keindahan yang melankolis.
  • Popularitas di Media Sosial: Lagu ini menjadi populer di platform seperti TikTok karena melodi yang emosional dan lirik yang relatable, sering digunakan untuk video tentang cinta dan kehilangan.

Tips Bermain Lagu untuk Pemula

Jika kamu baru belajar gitar, cobalah mainkan lagu ini dengan tempo lambat (BPM 111). Fokus pada chord dasar seperti C, Am, dan F terlebih dahulu sebelum mencoba Asus2. Kamu juga bisa menonton tutorial gitar di YouTube untuk melihat teknik strumming yang tepat.

Mengapa Lagu Ini Layak Dicoba?

Lirik lagu Ricky Montgomery My Heart Is Buried in Venice tidak hanya mudah dihafal, tetapi juga memiliki makna emosional yang kuat. Dengan chord yang sederhana dan melodi yang indah, lagu ini cocok untuk dimainkan di acara santai atau saat kamu ingin mengekspresikan perasaan melalui musik. Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan sendiri keindahannya!



Editor : Irvan Sihombing
