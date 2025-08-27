Makna Lagu Hope XXXTentacion: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Hope dari XXXTentacion adalah salah satu karya yang penuh emosi dan makna mendalam. Dirilis pada 21 Februari 2018 sebagai bagian dari album ?, lagu ini didedikasikan untuk para korban penembakan di Stoneman Douglas High School, Parkland, Florida. Artikel ini akan membahas makna lagu Hope XXXTentacion, chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya di gitar!

Makna Lagu Hope XXXTentacion

Makna lagu Hope XXXTentacion berpusat pada kepedulian terhadap korban penembakan sekolah dan perjuangan batin sang penyanyi, Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, atau dikenal sebagai XXXTentacion. Lagu ini mencerminkan rasa sakit dan keputusasaan, namun juga harapan untuk tetap kuat. Lirik seperti “Said I wouldn’t die, yuh, no, I’m not alright, yuh” menunjukkan pergulatan batin XXXTentacion dengan kesehatan mentalnya, sambil berjanji untuk tidak menyerah. Lagu ini juga mengkritik maraknya kekerasan senjata di Amerika Serikat, terutama di sekolah-sekolah.

Dedikasi lagu ini untuk korban Parkland membuatnya sangat emosional. XXXTentacion ingin menyampaikan pesan solidaritas dan dukungan kepada mereka yang terkena dampak tragedi tersebut. Meski singkat, liriknya penuh makna dan mudah menyentuh hati pendengar.

Berikut adalah lirik lengkap lagu Hope agar kamu bisa menyanyikannya sambil memainkan gitar:

Yeah... Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting, this song is dedicated to you Okay, she keep cryin', she keep cryin' every single night Day and night, on my mind, please don't kill the vibe All alone, swear to God, I be in my mind Swear I wanna die, yeah, when you cross my Said I wouldn't die, yuh, no, I'm not alright, yuh I might start a riot, I'm so fuckin' tired So what's up? What you say?

Terjemahan Lirik Lagu Hope

Untuk lebih memahami makna lagu Hope XXXTentacion, berikut terjemahan liriknya ke dalam bahasa Indonesia:

Rest in peace to all the kids that lost their lives in the Parkland shooting, this song is dedicated to you – Istirahatlah dengan damai untuk semua anak yang kehilangan nyawa dalam penembakan Parkland, lagu ini didedikasikan untuk kalian.

– Istirahatlah dengan damai untuk semua anak yang kehilangan nyawa dalam penembakan Parkland, lagu ini didedikasikan untuk kalian. Okay, she keep cryin', she keep cryin' every single night – Dia terus menangis setiap malam.

– Dia terus menangis setiap malam. Day and night, on my mind, please don't kill the vibe – Siang dan malam ada di pikiranku, tolong jangan rusak suasana.

– Siang dan malam ada di pikiranku, tolong jangan rusak suasana. Said I wouldn't die, yuh, no, I'm not alright, yuh – Katanya aku tak akan mati, tapi aku tidak baik-baik saja.

Lirik ini sederhana namun penuh emosi, membuat pendengar merasakan kepedihan dan harapan yang ingin disampaikan XXXTentacion.

Chord Gitar Lagu Hope XXXTentacion

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu Hope dengan gitar, berikut adalah chord versi akustik yang mudah untuk pemula:

[Chorus] Fmaj7 Em Okay, she keep callin, she keep callin' every single night Am Em Day and night, on my mind, please don't kill the vibe Fmaj7 Em All alone, swear to God, I be in my mind Am Em Swear I wanna die, yeah, when you cross mind Fmaj7 Said I wanna die, yuh, no, I'm not alright, yuh Em Am I might start a riot, yuh, I'm so fuckin' tired, yuh Fmaj7 Em So what's up? What you say?

Chord di atas menggunakan kunci dasar yang sederhana. Untuk pemula, coba mainkan dengan tempo lambat dan gunakan pola petikan sederhana seperti D-DU-UDU agar lebih mudah. Jika ingin menyesuaikan nada, gunakan capo di fret 2.

Tips Memainkan Chord Hope

Latih transisi chord : Fokus pada perpindahan antara Fmaj7, Em, dan Am agar lebih lancar.

: Fokus pada perpindahan antara Fmaj7, Em, dan Am agar lebih lancar. Gunakan capo : Jika suaramu lebih tinggi, letakkan capo di fret 2 atau 3 untuk menyesuaikan nada.

: Jika suaramu lebih tinggi, letakkan capo di fret 2 atau 3 untuk menyesuaikan nada. Mainkan dengan emosi: Lagu ini penuh perasaan, jadi mainkan dengan lembut untuk menonjolkan nuansa sedihnya.

Fakta Menarik di Balik Lagu Hope

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Hope yang menambah kedalaman makna lagu Hope XXXTentacion:

Dedikasi untuk Parkland : Lagu ini dibuat untuk menghormati 17 korban jiwa dalam penembakan di Stoneman Douglas High School pada 14 Februari 2018.

: Lagu ini dibuat untuk menghormati 17 korban jiwa dalam penembakan di Stoneman Douglas High School pada 14 Februari 2018. Perjuangan Kesehatan Mental : XXXTentacion secara terbuka berbicara tentang depresi dan keinginan untuk bunuh diri, yang tercermin dalam lirik lagu ini.

: XXXTentacion secara terbuka berbicara tentang depresi dan keinginan untuk bunuh diri, yang tercermin dalam lirik lagu ini. Album Terakhir : Hope termasuk dalam album ? , yang menjadi album terakhir XXXTentacion sebelum kematiannya pada Juni 2018.

: termasuk dalam album , yang menjadi album terakhir XXXTentacion sebelum kematiannya pada Juni 2018. Pesan Sosial: Lagu ini juga menyuarakan protes terhadap kekerasan senjata di Amerika, seperti penembakan di Sekolah Menengah Salvador Castro dan Marshall County High School.

Mengapa Lagu Hope Begitu Populer?

Lagu Hope disukai karena kejujuran emosionalnya. Makna lagu Hope XXXTentacion yang menyentuh, dikombinasikan dengan melodi sederhana dan lirik yang relatable, membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Lagu ini sering digunakan di media sosial, seperti TikTok, untuk mengungkapkan perasaan sedih atau solidaritas. Selain itu, dedikasinya untuk korban Parkland memberikan nilai sosial yang kuat, membuat lagu ini lebih dari sekadar musik.

Kesimpulan

Lagu Hope dari XXXTentacion adalah karya yang penuh makna, menggabungkan emosi pribadi dengan pesan sosial yang kuat. Dengan memahami makna lagu Hope XXXTentacion, chord gitar, dan liriknya, kamu bisa lebih menghayati lagu ini, baik sebagai pendengar maupun pemain gitar. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan emosi yang disampaikan oleh XXXTentacion.