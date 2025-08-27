Makna Lagu Backstabber Kesha: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Siapa yang tidak kenal dengan lagu Backstabber milik Kesha? Lagu ini begitu populer dengan beat yang catchy dan lirik yang penuh emosi. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu Backstabber, chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, serta fakta menarik di balik penciptaan lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang lagu ini atau sedang mencari inspirasi untuk bermain musik!

Makna Lagu Backstabber: Cerita tentang Pengkhianatan

Lagu Backstabber menceritakan kisah pengkhianatan yang dialami Kesha dari seorang teman dekat. Liriknya menggambarkan rasa kecewa terhadap seseorang yang menyebarkan gosip dan kebohongan di belakangnya. Menurut Kesha, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya ketika seorang teman mencuri mobilnya. Emosi kesal dan frustrasi begitu terasa dalam lirik seperti “Girl, you’re such a backstabber” yang berulang, menegaskan tema pengkhianatan dan kecaman terhadap teman yang tidak setia.

Makna lagu Backstabber tidak hanya tentang kemarahan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Kesha menunjukkan bahwa dia tidak akan diam menghadapi pengkhianatan, melainkan meluapkannya melalui musik yang kuat dan penuh energi. Lagu ini menjadi anthem bagi siapa saja yang pernah merasa dikhianati oleh teman atau orang terdekat.

Chord Lagu Backstabber: Mudah untuk Pemula

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Backstabber yang bisa kamu mainkan, lengkap dengan progresi yang sederhana dan cocok untuk pemula. Chord ini diambil dari sumber terpercaya dan disesuaikan untuk keterbacaan yang mudah.

Intro: Em - C - Am (x3), Em - D - C - G Verse 1: Em C Bored, stoned, sitting in your basement Am All alone, cause your little conversations Em C Got around, now look at what we all found out Am (Look at what we, look at what we all found out) Em C You have got a, set of loose lips Am Twisting stories, all because you're jealous Em D Now I know exactly what you're all about C G And this is what you're all about Chorus: Em C Am Girl, you're such a backstabber Em C Am Oh girl, you're such a shit-talker Em D And everybody knows it C G (Everybody knows it)

Chord ini menggunakan kunci dasar seperti Em, C, Am, D, dan G, yang cukup sederhana untuk pemula. Pastikan kamu memainkan dengan ritme yang sesuai dengan beat elektronik lagu ini untuk mendapatkan feel yang tepat!

Lirik Lagu Backstabber (Terjemahan)

Berikut adalah lirik lengkap lagu Backstabber beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami makna lagu Backstabber lebih dalam.

Verse 1: Bored, stoned, sitting in your basement (Bosan, mabuk, duduk di ruang bawah tanahmu) All alone, 'cause your little conversations (Sendiri, karena obrolan kecilmu) Got around and lookie what we all found out (Tersebar dan lihat apa yang kami temukan) Lookie here, we all found out (Lihat, kami semua tahu) That you have got a set of loose lips (Kamu punya mulut yang terlalu longgar) Twisting stories, all because you're jealous (Memutarbalikkan cerita, semua karena kamu cemburu) Now I know exactly what you're all about (Sekarang aku tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan) This is what you're all about (Ini yang sebenarnya tentangmu) Chorus: Girl, you're such a backstabber (Gadis, kamu benar-benar penusuk dari belakang) Oh girl, you're such a shit-talker (Oh gadis, kamu tukang omong kosong) And everybody knows it (Dan semua orang tahu itu) Girl, you're such a backstabber (Gadis, kamu benar-benar penusuk dari belakang) Run your mouth more than anyone I've ever known (Berbicara lebih banyak dari siapa pun yang kukenal) And everybody knows it (Dan semua orang tahu itu)

Lirik ini penuh dengan sindiran tajam, menunjukkan bagaimana Kesha menggunakan kata-kata yang kuat untuk mengekspresikan kekecewaannya. Frasa seperti “loose lips” dan “shit-talker” menambah kesan pedas dan langsung dalam menyampaikan makna lagu Backstabber.

Fakta Menarik di Balik Lagu Backstabber

Ada beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang membuatnya semakin istimewa:

Inspirasi Nyata: Kesha menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya ketika seorang teman dekat mencuri mobilnya, membuatnya merasa dikhianati.

Kesha menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya ketika seorang teman dekat mencuri mobilnya, membuatnya merasa dikhianati. Bagian dari Album Debut: Backstabber ada dalam album debut Kesha, Animal , yang rilis pada tahun 2010. Awalnya, lagu ini hampir menjadi singel kedua, tetapi akhirnya digantikan oleh Blah Blah Blah .

ada dalam album debut Kesha, , yang rilis pada tahun 2010. Awalnya, lagu ini hampir menjadi singel kedua, tetapi akhirnya digantikan oleh . Kekuatan Lirik: Lagu ini dikenal karena liriknya yang blak-blakan dan relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasa disakiti oleh teman palsu.

Lagu ini dikenal karena liriknya yang blak-blakan dan relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasa disakiti oleh teman palsu. Anthem Pemberdayaan: Meski bertema pengkhianatan, lagu ini juga mengajarkan untuk tidak diam terhadap ketidakadilan dan mengekspresikan perasaan dengan jujur.

Mengapa Lagu Ini Masih Relevan?

Makna lagu Backstabber tetap relevan hingga kini karena tema pengkhianatan adalah sesuatu yang universal. Di era media sosial, gosip dan pengkhianatan sering terjadi, baik di dunia nyata maupun online. Lagu ini menjadi pengingat untuk waspada terhadap teman palsu dan berani menyuarakan ketidakpuasan. Dengan beat yang energik dan lirik yang kuat, Backstabber masih sering diputar di playlist penggemar musik pop.

Kesimpulan

Lagu Backstabber dari Kesha bukan sekadar lagu pop biasa. Dengan makna lagu Backstabber yang mendalam tentang pengkhianatan, chord yang mudah dimainkan, dan lirik yang penuh emosi, lagu ini wajib kamu coba mainkan atau dengarkan ulang. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman, menunjukkan bagaimana Kesha menuangkan pengalaman pribadinya ke dalam karya seni. Jadi, apakah kamu siap memainkan chord-nya atau bernyanyi sekuat tenaga sambil mengenang teman yang pernah “menusuk dari belakang”?