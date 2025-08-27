Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Lirik dan Chord Lagu Aku Bingung Kowe Bingung - Heyek Crew, Arti & Fakta Menarik

Irvan Sihombing
27/8/2025 11:56
Lirik dan Chord Lagu Aku Bingung Kowe Bingung - Heyek Crew, Arti & Fakta Menarik
Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Aku Bingung Kowe Bingung dari Heyek Crew menjadi viral di TikTok berkat liriknya yang catchy dan beat hip hop Jawa yang unik. Lagu berjudul Suwung ini dirilis pada 22 November 2021 di kanal YouTube Heyek Crew dan telah ditonton jutaan kali. Artikel ini menyajikan lirik, chord, arti, serta fakta menarik di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami.

Chord Gitar Lagu Suwung - Heyek Crew

Berikut adalah chord gitar versi sederhana dari lagu Suwung yang dinyanyikan oleh Heyek Crew, cocok untuk pemula. Chord ini berdasarkan versi Vita Alvia dengan capo di fret 2.

Capo fret 2
Intro: 
Em.. (5x)

[Reff]
Em
Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung
Em
Telak garing rasane koyo lagi dikurung
Em
Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung
Em
Telak garing rasane koyo lagi dikurung

[Verse]
Em
Ke sleding sapi pitu rasane malah ndeker
Em
La kok konco teko malah di sogok hezimer
Em
Duh aduh biyung long tulung tulung
Em
Aku malah bingung koyo lagi kepentung
Em
Metu-metu ngalor ngidul ngetan ngulon
Em
Ketemu dolan kok malah dijak kelon
Em
Bengi nguntal kasaran isuk dadi tekyan
Em
Sambat pengen mari kok malah ditambahi

Chord di atas menggunakan kunci Em yang mudah dimainkan. Pastikan gitar Anda sudah disetel dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Suwung - Heyek Crew

Berikut adalah lirik lengkap lagu Suwung yang populer dengan penggalan aku bingung kowe bingung:

[Chorus]
Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung
Telak garing rasane koyo lagi digulung
Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung
Telak garing rasane koyo lagi digulung

[Verse 1]
Kesleding sapi pitu rasane malah ndeker
Lha kok konco teko malah di sogok hezimer
Duh aduh biyung lung tulung tulung
Aku malah bingung koyo lagi kepentung
Metu metu ngalor ngidul ngetan ngulon
Ketemu dolan lha kok malah dijak kelon

[Verse 2]
Bengi nguntal kasaran isuk dadi tekyan
Sambat pengen mari kok malah ditambahi
Bingung ora bali aku gabut tekan ngendi
Mlipir tekan burjonan nggolek nutrisari
Rasane jeruk mah pengen tuku turuk
Bingung ra ndue duit kepekso garuk garuk

[Verse 3]
Bapakku gedak gedek nek aku nguntal trihex
Ndelokke pitik malah dadi koyo tirex
Kancaku wes do heyek aku yo wis pedot tel
Ora kalap rasane tibane malah ndagel
Golek kimcil piyel dijak mubeng mubeng
Dijak ngomong angel bulane wonge jampeng

Arti Lirik Lagu Suwung dalam Bahasa Indonesia

Lagu Suwung menggunakan bahasa Jawa ngoko kasar, yang berarti bahasa sehari-hari yang santai tapi agak kasar. Kata suwung sendiri artinya "kosong" atau "sepi", tapi dalam konteks lagu ini, menggambarkan perasaan bingung dan hampa karena terjebak dalam lingkaran pergaulan tidak sehat. Berikut adalah terjemahan lirik utama:

  • Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung: Aku bingung, kamu bingung, semua bingung jadi kosong/sepi.
  • Telak garing rasane koyo lagi digulung: Tenggorokan kering seperti sedang dikurung (menggambarkan efek negatif pergaulan).
  • Kesleding sapi pitu rasane malah ndeker: Konsumsi obat-obatan (sapi pitu adalah istilah untuk obat terlarang) malah bikin meringkuk.
  • Sambat pengen mari kok malah ditambahi: Mengeluh ingin sembuh, tapi malah ditambah (obat atau masalah).
  • Golek nutrisari rasane jeruk, malah pengen tuku turuk: Mencari Nutrisari rasa jeruk, malah ingin beli wanita (kata "turuk" adalah istilah vulgar).

Lirik lagu ini menggambarkan seseorang yang ingin keluar dari pergaulan negatif seperti narkoba, alkohol, dan prostitusi, tapi sulit karena lingkungan sekitarnya juga melakukan hal serupa. Lagu ini penuh satire dan humor, tapi menyampaikan pesan serius tentang perjuangan melawan kebiasaan buruk.

Fakta Menarik di Balik Lagu Suwung

Lagu Suwung bukan hanya sekadar lagu viral, tetapi juga punya cerita dan makna yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik:

  1. Viral di TikTok: Penggalan lirik aku bingung kowe bingung menjadi viral di TikTok karena digunakan lebih dari 1 juta kali untuk video lipsync dan transisi.
  2. Dirilis Tanpa Video Klip: Lagu ini awalnya hanya berupa audio di YouTube, tapi tetap meledak karena beat hip hop Jawa yang enerjik.
  3. Hip Hop Jawa Khas Jogja: Heyek Crew, grup asal Yogyakarta, dikenal dengan gaya hip hop yang memadukan budaya lokal Jawa dan humor khas anak muda.
  4. Cover oleh Vita Alvia: Penyanyi koplo Vita Alvia membuat versi remix yang dirilis pada Februari 2023, menambah popularitas lagu ini.
  5. Makna Tersembunyi: Meski terdengar lucu, lagu ini sebenarnya menyindir keras pergaulan bebas dan sulitnya keluar dari lingkaran buruk tersebut.

Tips Memainkan Chord dan Menikmati Lagu Suwung

Untuk memainkan chord lagu ini, gunakan gitar dengan tuning standar dan pastikan Anda nyaman dengan kunci Em. Jika ingin suasana lebih hidup, coba mainkan dengan tempo cepat sesuai irama hip hop. Lagu ini juga asyik dinyanyikan bersama teman karena liriknya yang kocak namun penuh makna. Dengarkan versi asli di kanal YouTube Heyek Crew untuk merasakan vibe Jogja yang kental!

Kesimpulan: Lagu Suwung dari Heyek Crew dengan lirik aku bingung kowe bingung adalah perpaduan sempurna antara hiburan dan sindiran sosial. Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah diingat, lagu ini cocok untuk dinikmati sambil merenungkan maknanya. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dan memainkan lagu ini!



Editor : Irvan Sihombing
