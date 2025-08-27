Lirik dan Chord Lagu Aku Bingung Kowe Bingung - Heyek Crew, Arti & Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Aku Bingung Kowe Bingung dari Heyek Crew menjadi viral di TikTok berkat liriknya yang catchy dan beat hip hop Jawa yang unik. Lagu berjudul Suwung ini dirilis pada 22 November 2021 di kanal YouTube Heyek Crew dan telah ditonton jutaan kali. Artikel ini menyajikan lirik, chord, arti, serta fakta menarik di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami.

Chord Gitar Lagu Suwung - Heyek Crew

Berikut adalah chord gitar versi sederhana dari lagu Suwung yang dinyanyikan oleh Heyek Crew, cocok untuk pemula. Chord ini berdasarkan versi Vita Alvia dengan capo di fret 2.

Capo fret 2 Intro: Em.. (5x) [Reff] Em Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung Em Telak garing rasane koyo lagi dikurung Em Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung Em Telak garing rasane koyo lagi dikurung [Verse] Em Ke sleding sapi pitu rasane malah ndeker Em La kok konco teko malah di sogok hezimer Em Duh aduh biyung long tulung tulung Em Aku malah bingung koyo lagi kepentung Em Metu-metu ngalor ngidul ngetan ngulon Em Ketemu dolan kok malah dijak kelon Em Bengi nguntal kasaran isuk dadi tekyan Em Sambat pengen mari kok malah ditambahi

Chord di atas menggunakan kunci Em yang mudah dimainkan. Pastikan gitar Anda sudah disetel dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Suwung - Heyek Crew

Berikut adalah lirik lengkap lagu Suwung yang populer dengan penggalan aku bingung kowe bingung:

[Chorus] Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung Telak garing rasane koyo lagi digulung Aku bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung Telak garing rasane koyo lagi digulung [Verse 1] Kesleding sapi pitu rasane malah ndeker Lha kok konco teko malah di sogok hezimer Duh aduh biyung lung tulung tulung Aku malah bingung koyo lagi kepentung Metu metu ngalor ngidul ngetan ngulon Ketemu dolan lha kok malah dijak kelon [Verse 2] Bengi nguntal kasaran isuk dadi tekyan Sambat pengen mari kok malah ditambahi Bingung ora bali aku gabut tekan ngendi Mlipir tekan burjonan nggolek nutrisari Rasane jeruk mah pengen tuku turuk Bingung ra ndue duit kepekso garuk garuk [Verse 3] Bapakku gedak gedek nek aku nguntal trihex Ndelokke pitik malah dadi koyo tirex Kancaku wes do heyek aku yo wis pedot tel Ora kalap rasane tibane malah ndagel Golek kimcil piyel dijak mubeng mubeng Dijak ngomong angel bulane wonge jampeng

Arti Lirik Lagu Suwung dalam Bahasa Indonesia

Lagu Suwung menggunakan bahasa Jawa ngoko kasar, yang berarti bahasa sehari-hari yang santai tapi agak kasar. Kata suwung sendiri artinya "kosong" atau "sepi", tapi dalam konteks lagu ini, menggambarkan perasaan bingung dan hampa karena terjebak dalam lingkaran pergaulan tidak sehat. Berikut adalah terjemahan lirik utama:

Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung : Aku bingung, kamu bingung, semua bingung jadi kosong/sepi.

: Aku bingung, kamu bingung, semua bingung jadi kosong/sepi. Telak garing rasane koyo lagi digulung : Tenggorokan kering seperti sedang dikurung (menggambarkan efek negatif pergaulan).

: Tenggorokan kering seperti sedang dikurung (menggambarkan efek negatif pergaulan). Kesleding sapi pitu rasane malah ndeker : Konsumsi obat-obatan (sapi pitu adalah istilah untuk obat terlarang) malah bikin meringkuk.

: Konsumsi obat-obatan (sapi pitu adalah istilah untuk obat terlarang) malah bikin meringkuk. Sambat pengen mari kok malah ditambahi : Mengeluh ingin sembuh, tapi malah ditambah (obat atau masalah).

: Mengeluh ingin sembuh, tapi malah ditambah (obat atau masalah). Golek nutrisari rasane jeruk, malah pengen tuku turuk: Mencari Nutrisari rasa jeruk, malah ingin beli wanita (kata "turuk" adalah istilah vulgar).

Lirik lagu ini menggambarkan seseorang yang ingin keluar dari pergaulan negatif seperti narkoba, alkohol, dan prostitusi, tapi sulit karena lingkungan sekitarnya juga melakukan hal serupa. Lagu ini penuh satire dan humor, tapi menyampaikan pesan serius tentang perjuangan melawan kebiasaan buruk.

Fakta Menarik di Balik Lagu Suwung

Lagu Suwung bukan hanya sekadar lagu viral, tetapi juga punya cerita dan makna yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik:

Viral di TikTok: Penggalan lirik aku bingung kowe bingung menjadi viral di TikTok karena digunakan lebih dari 1 juta kali untuk video lipsync dan transisi. Dirilis Tanpa Video Klip: Lagu ini awalnya hanya berupa audio di YouTube, tapi tetap meledak karena beat hip hop Jawa yang enerjik. Hip Hop Jawa Khas Jogja: Heyek Crew, grup asal Yogyakarta, dikenal dengan gaya hip hop yang memadukan budaya lokal Jawa dan humor khas anak muda. Cover oleh Vita Alvia: Penyanyi koplo Vita Alvia membuat versi remix yang dirilis pada Februari 2023, menambah popularitas lagu ini. Makna Tersembunyi: Meski terdengar lucu, lagu ini sebenarnya menyindir keras pergaulan bebas dan sulitnya keluar dari lingkaran buruk tersebut.

Tips Memainkan Chord dan Menikmati Lagu Suwung

Untuk memainkan chord lagu ini, gunakan gitar dengan tuning standar dan pastikan Anda nyaman dengan kunci Em. Jika ingin suasana lebih hidup, coba mainkan dengan tempo cepat sesuai irama hip hop. Lagu ini juga asyik dinyanyikan bersama teman karena liriknya yang kocak namun penuh makna. Dengarkan versi asli di kanal YouTube Heyek Crew untuk merasakan vibe Jogja yang kental!

Kesimpulan: Lagu Suwung dari Heyek Crew dengan lirik aku bingung kowe bingung adalah perpaduan sempurna antara hiburan dan sindiran sosial. Dengan chord sederhana dan lirik yang mudah diingat, lagu ini cocok untuk dinikmati sambil merenungkan maknanya. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dan memainkan lagu ini!