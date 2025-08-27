Makna Lagu Duniawi Rumahsakit: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Duniawi dari Rumahsakit adalah salah satu karya masterpiece dari album Timeless yang dirilis pada tahun 2015. Lagu ini mencuri perhatian banyak penggemar dengan lirik penuh makna dan melodi yang menghanyutkan. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu Duniawi Rumahsakit, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam sambil belajar memainkannya!

Makna Lagu Duniawi Rumahsakit

Lagu Duniawi menggambarkan perjuangan seseorang dalam mengejar mimpi dan hasrat di tengah tantangan hidup. Liriknya menceritakan tentang keindahan dunia yang memikat, namun juga mengingatkan bahwa tanpa semangat untuk bermimpi, hidup akan terasa hampa. Menurut beberapa sumber, lagu ini mengajak pendengar untuk tetap optimis dan tidak menyerah meskipun dunia sering kali terasa sulit. Makna lagu Duniawi Rumahsakit begitu universal, sehingga banyak orang bisa merasakan koneksi emosional saat mendengarkannya.

Berikut adalah lirik lengkap lagu Duniawi yang penuh dengan pesan inspiratif:

Indahnya duniawi Menghanyutkan diriku ke dalam Impian gemilang Slalu kumiliki, kuraih Yang pergi berlari dariku selamanya dunia Takkan mungkin menghentikan hati Mendamba indahnya angan Merasuki jiwa Terbayang jelita Mimpi yang kudamba Hampa hidupmu Tanpa hasrat tuk bermimpi Menggapai duniawi Dan janganlah henti meraih Yang pergi berlari dariku selamanya dunia Takkan mungkin menghentikan hati Mendamba indahnya angan Merasuki jiwa Terbayang jelita Mimpi yang kudamba Ku pergi berlari meraih indahnya dunia Ku pergi berlari meraih indahnya dunia Ku pergi berlari meraih indahnya dunia

Chord Gitar Lagu Duniawi Rumahsakit

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti. Chord ini menggunakan kunci dasar E, cocok untuk pemula:

[Intro] E F#m B E A G#m A B [Verse] E Indahnya duniawi F#m B E Menghanyutkan diriku ke dalam A Impian gemilang G#m A B Slalu kumiliki kuraih [Chorus] E Yang pergi berlari E Dariku selamanya dunia F#m B E Takkan mungkin menghentikan hati A Mendamba indahnya angan G#m C#m Merasuki jiwa G#m C#m Terbayang jelita A B E Mimpi yang kudamba [Verse] E F#m Hampa hidupmu tanpa B E Hasrat tuk bermimpi A Menggapai duniawi G#m A B Dan janganlah henti meraih [Outro] E Ku pergi berlari E Meraih indahnya dunia E Ku pergi berlari E Meraih indahnya dunia

Chord di atas cukup sederhana dan cocok untuk latihan. Pastikan gitar kamu sudah disetem dengan tuning standar (E A D G B E).

Fakta Menarik di Balik Lagu Duniawi

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Duniawi yang mungkin belum kamu ketahui:

Bagian dari Album Timeless : Lagu ini adalah trek keempat dari album Timeless yang dirilis pada 24 Mei 2015 oleh Rumahsakit.

: Lagu ini adalah trek keempat dari album Timeless yang dirilis pada 24 Mei 2015 oleh Rumahsakit. Video Musik yang Ikonik : Pada 11 November 2015, Rumahsakit merilis video musik untuk lagu Duniawi, yang menampilkan visual artistik yang mendukung tema lagu tentang perjuangan dan mimpi.

: Pada 11 November 2015, Rumahsakit merilis video musik untuk lagu Duniawi, yang menampilkan visual artistik yang mendukung tema lagu tentang perjuangan dan mimpi. Pesan Optimisme : Menurut beberapa interpretasi, lagu ini juga mengandung pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan hidup.

: Menurut beberapa interpretasi, lagu ini juga mengandung pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan tetap bersemangat dalam menghadapi tantangan hidup. Band Berpengalaman: Rumahsakit telah berkiprah di industri musik Indonesia sejak 1994, dan Duniawi menjadi salah satu lagu yang memperkuat eksistensi mereka di kancah musik alternatif.

Mengapa Lagu Duniawi Begitu Populer?

Makna lagu Duniawi Rumahsakit yang mendalam, ditambah dengan melodi yang easy-listening, membuat lagu ini mudah diterima oleh berbagai kalangan. Liriknya yang puitis namun sederhana cocok untuk pendengar yang sedang mencari motivasi atau sekadar ingin menikmati musik berkualitas. Selain itu, chord gitar yang relatif mudah membuat lagu ini sering dimainkan oleh musisi pemula di tongkrongan atau sesi jamming.

Kesimpulan

Lagu Duniawi dari Rumahsakit bukan hanya sekadar lagu, tetapi juga sebuah pengingat untuk terus mengejar mimpi meskipun dunia penuh tantangan. Dengan lirik yang penuh makna, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib masuk playlist kamu. Jadi, ambil gitar, mainkan chord-nya, dan rasakan sendiri semangat dari makna lagu Duniawi Rumahsakit!