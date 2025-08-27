Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Makna Lagu Deeper Pamungkas: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Irvan Sihombing
27/8/2025 11:38
Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Deeper dari Pamungkas adalah salah satu karya romantis yang mencuri hati pendengar. Dirilis pada 26 Juni 2020 sebagai bagian dari album Solipsism, lagu ini menawarkan melodi yang lembut dan lirik penuh makna. Artikel ini akan mengupas makna lagu Deeper Pamungkas, menyediakan lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam sambil belajar memainkannya!

Makna Lagu Deeper Pamungkas

Makna lagu Deeper Pamungkas bercerita tentang perjalanan seseorang yang baru memahami cinta sejati setelah bertemu dengan orang spesial. Liriknya menggambarkan perasaan jatuh cinta yang mendalam dan tak terduga, di mana cinta itu terasa "lebih cepat dan lebih dalam" (quicker and deeper). Pamungkas menjelaskan bahwa lagu ini adalah ekspresi pribadinya tentang cinta yang tulus, penuh kekaguman, dan keinginan untuk selalu ada di sisi orang yang dicintai, baik dalam suka maupun duka.

Lagu ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana cinta bisa mengubah cara pandang seseorang. Sebelum bertemu dengan sosok yang dicintai, narator merasa tidak tahu banyak tentang cinta. Namun, setelah bertemu, semua menjadi masuk akal, seperti kebetulan yang terhubung (coincidences connected). Ini membuat Deeper begitu relatable bagi siapa saja yang pernah merasakan cinta yang mengubah hidup.

Lirik Lagu Deeper Pamungkas dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Deeper beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami makna lagu Deeper Pamungkas lebih baik:

[Verse 1]
I didn’t know much about love
Aku tidak tahu banyak tentang cinta
I knew nothing about it
Aku tidak tahu apa-apa tentang itu
‘Til I’m falling so hard into you
Hingga aku jatuh begitu keras padamu
Quicker and deeper
Lebih cepat dan lebih dalam
Now I know what’s about love
Sekarang aku tahu apa itu cinta
I feel alright about it
Aku merasa baik-baik saja tentang itu
‘Cause I’m falling so hard into you
Karena aku jatuh begitu keras padamu
Quicker and deeper
Lebih cepat dan lebih dalam
DeeperLebih dalam

[Chorus]
I wish you sunshine in the sky
Aku berharap matahari bersinar di langit untukmu
And all the bluebirds in your eyes
Dan semua burung biru di matamu
May it light up wherever
Semoga menyala di mana pun
May it shine on forever
Semoga bersinar selamanya
I wish you loveAku berharap kau dicinta
Rooted within you
Berakar di dalam dirimu
Deeper (Deeper)
Lebih dalam (Lebih dalam)
Deeper
Lebih dalam
Oh, I’m falling so hard into you
Oh, aku jatuh begitu keras padamu
Quicker and deeper
Lebih cepat dan lebih dalam

[Verse 2]
All ideas about love
Semua ide tentang cinta
Mistakes I made ‘cause of it
Kesalahan yang aku buat karenanya
It’s all make sense now that I’ve met you
Semuanya masuk akal sekarang setelah aku bertemu denganmu
Coincidences connected
Sebuah kebetulan yang terhubung
Two hearts denying the truth
Dua hati menyangkal kebenaran
That we both are falling hard in love
Bahwa kita berdua jatuh cinta
Quicker and deeper
Lebih cepat dan lebih dalam

[Pre-Chorus]
And you’re so much like me
Dan kau sangat mirip denganku
I’m sorryMaafkan aku
I’m sorryMaafkan aku
(Deeper) 
(Lebih dalam)(Deeper) (Lebih dalam)

[Bridge]
When you cry the ocean
Saat kau menangis sederas samudera
When you smile in motion
Saat kau tersenyum dalam gerakan
I will always be by your side
Aku akan selalu berada di sisimu
I will always be by your side
Aku akan selalu berada di sisimu

Chord Gitar Deeper Pamungkas (Kunci Mudah)

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu Deeper dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar G, yang mudah diikuti:

[Intro]
G Am D G Am D G Am D G Am D

[Verse 1]
G      Am      D
I didn’t know much about love
G      Am      Bm
I knew nothing about it
C      D       Em     A
‘Til I’m falling so hard into you
C      D       C
Quicker and deeper
G      Am      D
Now I know what’s about love
G      Am      Bm
I feel alright about it
C      D       Em     A
‘Cause I’m falling so hard into you
C      D       C      D
Quicker and deeper, deeper

[Chorus]
C      Bm
I wish you sunshine in the sky
Am     G
And all the bluebirds in your eyes
C      Bm
May it light up wherever
Am     G
May it shine on forever
C      Bm
I wish you love
Am     G
Rooted within you
C      Bm      Am     G
Deeper (deeper) deeper
C      Bm      Am     G
Deeper (deeper) deeper
C      D       Em     A
Oh I’m falling so hard into you
C      D       C
Quicker and deeper

Untuk verse dan chorus berikutnya, kamu bisa mengikuti pola chord yang sama. Pastikan untuk memainkan dengan ritme yang lembut agar sesuai dengan nuansa lagu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Deeper

Berikut beberapa fakta menarik tentang Deeper yang menambah kedalaman makna lagu ini:

  • Bagian dari Album Solipsism: Deeper adalah track kelima dalam album Solipsism (2020), yang mencerminkan pemikiran pribadi Pamungkas. Album ini juga punya versi aransemen ulang, Solipsism 0.2.
  • Populer di Spotify: Lagu ini masuk dalam Top 10 lagu Pamungkas terpopuler di Spotify, dengan lebih dari 6,1 juta streaming hingga 2025.
  • Inspirasi Pribadi: Pamungkas menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya, menjadikan Deeper sangat otentik dan emosional.
  • Gaya Musik Mellow: Dengan melodi yang lembut dan lirik puitis, Deeper cocok untuk dinikmati saat santai atau merenung tentang cinta.

Tips Memainkan Chord Deeper dengan Gitar

Agar lebih mudah memainkan chord Deeper, gunakan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu. Latih transisi antara chord G, Am, dan D dengan perlahan untuk mendapatkan ritme yang pas. Kamu juga bisa menonton video klip resmi Deeper di YouTube untuk menangkap emosi lagu ini saat berlatih.

Kesimpulan

Makna lagu Deeper Pamungkas adalah tentang keindahan cinta yang tulus dan mendalam, yang mampu mengubah cara pandang seseorang tentang hidup. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah, dan cerita di balik lagu yang personal, Deeper menjadi salah satu lagu wajib bagi penggemar Pamungkas.



Editor : Irvan Sihombing
