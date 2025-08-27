Makna Lagu Deeper Pamungkas: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Deeper dari Pamungkas adalah salah satu karya romantis yang mencuri hati pendengar. Dirilis pada 26 Juni 2020 sebagai bagian dari album Solipsism, lagu ini menawarkan melodi yang lembut dan lirik penuh makna. Artikel ini akan mengupas makna lagu Deeper Pamungkas, menyediakan lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam sambil belajar memainkannya!

Makna Lagu Deeper Pamungkas

Makna lagu Deeper Pamungkas bercerita tentang perjalanan seseorang yang baru memahami cinta sejati setelah bertemu dengan orang spesial. Liriknya menggambarkan perasaan jatuh cinta yang mendalam dan tak terduga, di mana cinta itu terasa "lebih cepat dan lebih dalam" (quicker and deeper). Pamungkas menjelaskan bahwa lagu ini adalah ekspresi pribadinya tentang cinta yang tulus, penuh kekaguman, dan keinginan untuk selalu ada di sisi orang yang dicintai, baik dalam suka maupun duka.

Lagu ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana cinta bisa mengubah cara pandang seseorang. Sebelum bertemu dengan sosok yang dicintai, narator merasa tidak tahu banyak tentang cinta. Namun, setelah bertemu, semua menjadi masuk akal, seperti kebetulan yang terhubung (coincidences connected). Ini membuat Deeper begitu relatable bagi siapa saja yang pernah merasakan cinta yang mengubah hidup.

Lirik Lagu Deeper Pamungkas dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Deeper beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami makna lagu Deeper Pamungkas lebih baik:

[Verse 1] I didn’t know much about love Aku tidak tahu banyak tentang cinta I knew nothing about it Aku tidak tahu apa-apa tentang itu ‘Til I’m falling so hard into you Hingga aku jatuh begitu keras padamu Quicker and deeper Lebih cepat dan lebih dalam Now I know what’s about love Sekarang aku tahu apa itu cinta I feel alright about it Aku merasa baik-baik saja tentang itu ‘Cause I’m falling so hard into you Karena aku jatuh begitu keras padamu Quicker and deeper Lebih cepat dan lebih dalam DeeperLebih dalam [Chorus] I wish you sunshine in the sky Aku berharap matahari bersinar di langit untukmu And all the bluebirds in your eyes Dan semua burung biru di matamu May it light up wherever Semoga menyala di mana pun May it shine on forever Semoga bersinar selamanya I wish you loveAku berharap kau dicinta Rooted within you Berakar di dalam dirimu Deeper (Deeper) Lebih dalam (Lebih dalam) Deeper Lebih dalam Oh, I’m falling so hard into you Oh, aku jatuh begitu keras padamu Quicker and deeper Lebih cepat dan lebih dalam [Verse 2] All ideas about love Semua ide tentang cinta Mistakes I made ‘cause of it Kesalahan yang aku buat karenanya It’s all make sense now that I’ve met you Semuanya masuk akal sekarang setelah aku bertemu denganmu Coincidences connected Sebuah kebetulan yang terhubung Two hearts denying the truth Dua hati menyangkal kebenaran That we both are falling hard in love Bahwa kita berdua jatuh cinta Quicker and deeper Lebih cepat dan lebih dalam [Pre-Chorus] And you’re so much like me Dan kau sangat mirip denganku I’m sorryMaafkan aku I’m sorryMaafkan aku (Deeper) (Lebih dalam)(Deeper) (Lebih dalam) [Bridge] When you cry the ocean Saat kau menangis sederas samudera When you smile in motion Saat kau tersenyum dalam gerakan I will always be by your side Aku akan selalu berada di sisimu I will always be by your side Aku akan selalu berada di sisimu

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu Deeper dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar G, yang mudah diikuti:

[Intro] G Am D G Am D G Am D G Am D [Verse 1] G Am D I didn’t know much about love G Am Bm I knew nothing about it C D Em A ‘Til I’m falling so hard into you C D C Quicker and deeper G Am D Now I know what’s about love G Am Bm I feel alright about it C D Em A ‘Cause I’m falling so hard into you C D C D Quicker and deeper, deeper [Chorus] C Bm I wish you sunshine in the sky Am G And all the bluebirds in your eyes C Bm May it light up wherever Am G May it shine on forever C Bm I wish you love Am G Rooted within you C Bm Am G Deeper (deeper) deeper C Bm Am G Deeper (deeper) deeper C D Em A Oh I’m falling so hard into you C D C Quicker and deeper

Untuk verse dan chorus berikutnya, kamu bisa mengikuti pola chord yang sama. Pastikan untuk memainkan dengan ritme yang lembut agar sesuai dengan nuansa lagu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Deeper

Berikut beberapa fakta menarik tentang Deeper yang menambah kedalaman makna lagu ini:

Bagian dari Album Solipsism : Deeper adalah track kelima dalam album Solipsism (2020), yang mencerminkan pemikiran pribadi Pamungkas. Album ini juga punya versi aransemen ulang, Solipsism 0.2 .

: adalah track kelima dalam album (2020), yang mencerminkan pemikiran pribadi Pamungkas. Album ini juga punya versi aransemen ulang, . Populer di Spotify : Lagu ini masuk dalam Top 10 lagu Pamungkas terpopuler di Spotify, dengan lebih dari 6,1 juta streaming hingga 2025.

: Lagu ini masuk dalam Top 10 lagu Pamungkas terpopuler di Spotify, dengan lebih dari 6,1 juta streaming hingga 2025. Inspirasi Pribadi : Pamungkas menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya, menjadikan Deeper sangat otentik dan emosional.

: Pamungkas menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya, menjadikan sangat otentik dan emosional. Gaya Musik Mellow: Dengan melodi yang lembut dan lirik puitis, Deeper cocok untuk dinikmati saat santai atau merenung tentang cinta.

Tips Memainkan Chord Deeper dengan Gitar

Agar lebih mudah memainkan chord Deeper, gunakan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu. Latih transisi antara chord G, Am, dan D dengan perlahan untuk mendapatkan ritme yang pas. Kamu juga bisa menonton video klip resmi Deeper di YouTube untuk menangkap emosi lagu ini saat berlatih.

Kesimpulan

Makna lagu Deeper Pamungkas adalah tentang keindahan cinta yang tulus dan mendalam, yang mampu mengubah cara pandang seseorang tentang hidup. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah, dan cerita di balik lagu yang personal, Deeper menjadi salah satu lagu wajib bagi penggemar Pamungkas.