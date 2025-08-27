Chord dan Lirik Lagu Now I Know Kaleb J: Arti dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Now I Know oleh Kaleb J menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang viral di TikTok dan Spotify. Lagu ini menceritakan tentang penyesalan seseorang yang terlambat menyadari cinta sejatinya. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh emosi, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord gitar, lirik lengkap, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Chord Gitar Lagu Now I Know - Kaleb J

Berikut adalah chord gitar dasar untuk lagu Now I Know yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan transpose +1 untuk kunci yang lebih sederhana jika diperlukan.

[Intro] Em [Verse 1] B E Aku tak menyadari F# G#m Kau t'lah menaruh hati C#7 C#m7 F# Kepadaku yang selalu menjadi temanmu B Emaj7 E Awalnya ku tak ingin F# G#m7 Membuka pintu hati C#7 C#m7 F#7 Tak sengaja t'lah terbuka lagi, hatiku [Pre-Chorus] C#m7 D#m7 Aku salah telah mengacuhkanmu B E Sampai kau lelah sendiri F# Dan memilih 'tuk pergi [Chorus] B Now I know, E F# How much I love you D#7 G#m7 I'm so lost without you C#7 C#m7 When you're not by my side F#7 Bm B Now I know, E F# How much I love you D# G#m7 And now I know, how much I need you C#7 C#m7 Now I realize F# Em Yes I know it's all too late

Chord di atas diambil dari sumber terpercaya dan cocok untuk dimainkan secara akustik. Kamu bisa menonton video klip di YouTube untuk memahami ritme lagunya.

Lirik Lagu Now I Know - Kaleb J

Berikut adalah lirik lengkap lagu Now I Know yang ditulis oleh Kaleb J, Belanegara Abe, dan Abraham Edo. Lirik ini menceritakan tentang penyesalan atas cinta yang terlambat disadari.

[Verse 1] Aku tak menyadari Kau t'lah menaruh hati Kepadaku yang selalu menjadi temanmu Awalnya ku tak ingin Membuka pintu hati Tak sengaja t'lah terbuka lagi, hatiku [Pre-Chorus] Aku salah telah mengacuhkanmu Sampai kau lelah sendiri Dan memilih 'tuk pergi [Chorus] Now I know, how much I love you I'm so lost without you When you're not by my side Now I know, how much I love you And now I know, how much I need you Now I realize Yes I know it's all too late [Verse 2] Terlambat kumengerti Arti dirimu kasih Bukan sekedar pengisi hari Kau lain Bahkan saat diriku Belum sadar cintamu Aku tak bisa terlalu jauh darimu [Pre-Chorus] Aku salah telah mengacuhkanmu Sampai kau lelah sendiri Dan memilih 'tuk pergi [Chorus] Now I know, how much I love you I'm so lost without you When you're not by my side Now I know, how much I love you And now I know, how much I need you Now I realize Yes I know it's all too late

Apa yang Lagu Now I Know Menceritakan Tentang?

Lagu Now I Know menceritakan tentang perjalanan emosional seseorang yang baru menyadari cinta sejatinya setelah orang yang dicintainya pergi. Liriknya menggambarkan penyesalan karena mengabaikan perasaan orang lain yang tulus, hingga akhirnya kehilangan mereka. Kaleb J menyampaikan pesan bahwa terkadang kita baru menghargai seseorang setelah mereka tidak lagi ada di sisi kita. Lagu ini sangat relateable, terutama bagi mereka yang pernah mengalami penyesalan dalam cinta.

Fakta Menarik di Balik Lagu Now I Know

Lagu ini dirilis pada 21 April 2021 melalui kanal YouTube Passion Vibe dan telah ditonton lebih dari 13 juta kali hingga tahun 2025. Lagu ini juga viral di TikTok dengan kutipan lirik “sampai kau lelah sendiri dan memilih tuk pergi.” Pencipta Lirik: Lirik lagu ini ditulis oleh Kaleb J bersama Belanegara Abe dan Abraham Edo, menciptakan kombinasi emosi yang kuat dan mudah dipahami.

Meskipun Kaleb J tidak secara eksplisit menyebutkan inspirasi lagunya, banyak penggemar menduga lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi atau cerita universal tentang cinta yang terlambat disadari. Tren di Media Sosial: Lagu ini sering digunakan sebagai latar suara di TikTok untuk konten tentang patah hati atau penyesalan, meningkatkan popularitasnya di kalangan anak muda.

Tips Memainkan Chord Now I Know

Untuk pemula, cobalah mainkan chord dengan tempo lambat terlebih dahulu. Gunakan capo di fret 1 jika ingin mempermudah kunci. Pastikan kamu menguasai transisi antara chord B dan Emaj7 untuk menjaga alur lagu. Latihan dengan metronom juga bisa membantu kamu menjaga ritme.

Kesimpulan

Lagu Now I Know oleh Kaleb J bukan hanya enak didengar, tapi juga punya makna mendalam tentang cinta dan penyesalan. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin belajar gitar sambil menikmati musik bermakna.