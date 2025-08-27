Makna Lagu Like You Do Joji: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Headline
Lagu Like You Do karya Joji adalah salah satu karya emosional dari album Nectar (2020) yang berhasil mencuri hati pendengar. Dengan melodi piano yang lembut dan lirik penuh makna, lagu ini menggambarkan kerentanan dalam hubungan cinta. Artikel ini akan membahas makna lagu Like You Do Joji, lirik, chord gitar, serta fakta menarik di baliknya, cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam.
Like You Do bercerita tentang cinta yang mendalam namun penuh ketakutan akan kehilangan. Joji, melalui liriknya, mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang sangat istimewa baginya. Dia menyadari bahwa pasangannya memiliki tempat unik di hatinya, namun hubungan mereka terancam karena perbedaan tujuan hidup. Lagu ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan cinta di tengah ketidakpastian, membuat pendengar merasakan emosi yang kuat dan relatable.
Joji menggunakan metafora seperti "bittersweet lullabies" untuk menggambarkan bagaimana lagu-lagu favoritnya akan terasa berbeda jika hubungan ini berakhir. Makna lagu Like You Do Joji terletak pada kerentanan dan kejujuran emosional, yang membuatnya begitu menyentuh.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Like You Do agar kamu bisa ikut bernyanyi atau menganalisis maknanya lebih dalam:
[Verse 1] Lately, I can't help but think That our roads might take us down different phases Don't wanna complicate the rhythm that we've got But I'm speechless When everything's so pure, can it be aimless? Painless? [Pre-Chorus] If you ever go, all the songs that we like Will sound like bittersweet lullabies [Chorus] Lost in the blue They don't love me like you do Those chills that I knew They were nothing without you And everyone else They don't matter now You're the one I can't lose No one loves me like you do
Lirik ini menunjukkan bagaimana Joji merenungkan hubungannya dan ketakutannya kehilangan orang yang dicintainya. Frasa seperti "No one loves me like you do" menekankan betapa istimewanya hubungan ini baginya.
Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang cocok untuk pemula:
[Intro] Gm x4 F x4 [Verse 1] Gm Lately, I can't help but think F That our roads might take us down different phases Gm Don't wanna complicate the rhythm that we've got F But I'm speechless F#dim When everything's so pure, can it be aimless? Painless? [Pre-Chorus] Gm If you ever go, all the songs that we like F F#dim Will sound like bittersweet lullabies [Chorus] Bb Dm Lost in the blue Cm They don't love me like you do F Those chills that I knew Bb Dm They were nothing without you Cm And everyone else F#dim They don't matter now Gm You're the one I can't lose No one loves me like you do
Chord ini cukup mudah dipelajari, dengan progresi yang mengalir seiring melodi lagu. Pastikan kamu menyetem gitar dengan benar untuk mendapatkan suara yang pas!
Makna lagu Like You Do Joji yang mendalam, dikombinasikan dengan melodi yang sederhana namun emosional, membuatnya mudah diterima oleh pendengar dari berbagai latar belakang. Lagu ini berbicara tentang pengalaman universal: cinta, ketakutan kehilangan, dan keinginan untuk mempertahankan hubungan. Ditambah lagi, gaya musik Joji yang khas, yang memadukan elemen R&B, lo-fi, dan pop, membuat lagu ini menonjol di antara karya-karyanya yang lain.
