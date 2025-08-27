Chord, Lirik, dan Makna Lagu Motion Sickness - Phoebe Bridgers

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Apakah kamu penggemar lagu Motion Sickness karya Phoebe Bridgers? Lagu ini bukan hanya enak didengar, tapi juga punya cerita mendalam di baliknya. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord gitar, lirik lengkap, makna lagu Motion Sickness, dan fakta menarik yang membuat lagu ini begitu spesial. Yuk, simak sampai habis!

Chord Gitar Lagu Motion Sickness

Berikut adalah chord gitar untuk Motion Sickness yang cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret ke-2 untuk mempermudah permainan.

[Intro] C Am G F [Verse 1] C Am I hate you for what you did G F And I miss you like a little kid [Chorus] F G I have emotional motion sickness C Am Somebody roll the windows down

Chord ini menggunakan kunci dasar seperti C, Am, G, dan F, yang ramah untuk pemula. Mainkan dengan tempo sedang untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Lirik Lagu Motion Sickness - Phoebe Bridgers

Berikut adalah lirik lengkap dari Motion Sickness yang penuh dengan emosi dan makna mendalam:

[Verse 1] I hate you for what you did And I miss you like a little kid I faked it every time but that's alright I can hardly feel anything at all [Chorus] I have emotional motion sickness Somebody roll the windows down There are no words in the English language I could scream to drown you out

Lirik ini menggambarkan perasaan campur aduk antara cinta, luka, dan kebingungan, yang membuat lagu ini begitu relatable bagi banyak orang.

Makna lagu Motion Sickness berpusat pada pengalaman emosional yang kompleks. Lagu ini ditulis oleh Phoebe Bridgers berdasarkan hubungannya dengan mantan kekasihnya, Ryan Adams, seorang musisi terkenal. Liriknya mengungkapkan perasaan marah, sedih, dan kerinduan yang bercampur menjadi satu. Istilah "motion sickness" sendiri menggambarkan perasaan mual secara emosional, seperti saat seseorang terjebak dalam hubungan yang penuh konflik dan membuat hati tidak stabil.

Phoebe menggunakan lirik yang puitis untuk menunjukkan bagaimana ia berusaha melawan perasaan tersebut, seperti dalam baris "I have emotional motion sickness, somebody roll the windows down." Baris ini menggambarkan keinginan untuk "melepaskan" beban emosional, seolah-olah membuka jendela bisa membantu menghilangkan rasa sesak.

Fakta Menarik di Balik Lagu Motion Sickness

Inspirasi Pribadi: Phoebe Bridgers menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Ryan Adams. Hubungan mereka yang rumit menjadi inspirasi utama lirik lagu ini.

Phoebe Bridgers menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya dengan Ryan Adams. Hubungan mereka yang rumit menjadi inspirasi utama lirik lagu ini. Rilis dan Popularitas: Motion Sickness adalah single dari album Stranger in the Alps yang dirilis pada 2017. Lagu ini menjadi salah satu karya Phoebe yang paling dikenal.

adalah single dari album yang dirilis pada 2017. Lagu ini menjadi salah satu karya Phoebe yang paling dikenal. Gaya Musik: Lagu ini menggabungkan elemen indie rock dan folk-pop, dengan melodi yang sederhana namun penuh emosi.

Lagu ini menggabungkan elemen indie rock dan folk-pop, dengan melodi yang sederhana namun penuh emosi. Penerimaan Penggemar: Banyak penggemar yang merasa terhubung dengan lirik lagu ini karena kejujurannya dalam menggambarkan luka emosional.

Mengapa Lagu Ini Begitu Spesial?

Motion Sickness bukan hanya sekadar lagu, tapi juga cerminan perasaan manusia yang universal. Makna lagu Motion Sickness yang mendalam, dikombinasikan dengan melodi yang menyentuh, membuatnya cocok untuk kamu yang sedang merenungi hubungan atau emosi yang rumit. Chord dan liriknya yang sederhana juga memudahkan siapa saja untuk memainkan lagu ini di gitar.