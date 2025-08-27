Makna Lagu Earned It The Weeknd: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Earned It oleh The Weeknd adalah salah satu hits ikonik yang menjadi soundtrack film Fifty Shades of Grey. Dengan melodi yang lembut dan lirik penuh emosi, lagu ini mencuri perhatian banyak penggemar. Artikel ini akan membahas makna lagu Earned It, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam atau memainkan lagu ini!

Makna Lagu Earned It: Cinta yang Mendalam dan Tak Terduga

Earned It bercerita tentang seorang pria yang terpesona oleh wanita yang dianggapnya sempurna. Liriknya menggambarkan kekaguman pada seseorang yang membuat segalanya terasa seperti sihir. Pria ini awalnya tidak ingin hubungan serius, tetapi perasaan cinta yang kuat akhirnya mengubah pikirannya. Makna lagu Earned It adalah tentang perjuangan batin antara logika dan perasaan, serta pengakuan bahwa cinta sejati layak diperjuangkan. Nuansa sensual lagu ini cocok dengan tema Fifty Shades of Grey, yang penuh dengan gairah dan emosi.

Chord Gitar Earned It - The Weeknd

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Earned It dengan gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti.

[Intro] Gm Dm Gm [Verse] GmYou make it look like it’s magic Dm Gm Cause I see nobody, nobody but you, you, you Dm I’m never confused Dm Hey, hey Gm I’m so used to being used Gm So I love when you call unexpected Dm Cause I hate when the moment’s expected Gm So I’ma care for you, you, you Dm I’ma care for you, you, you, you, yeah [Chorus] Gm Cause girl you’re perfect Gm You’re always worth it Dm And you deserve it Dm The way you work it Gm Cause girl you earned it Dm Girl you earned it

Catatan: Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada asli lagu. Kamu juga bisa bereksperimen dengan strumming lembut untuk menangkap nuansa R&B lagu ini.

Lirik Lagu Earned It dan Terjemahan

Berikut lirik lengkap Earned It beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami makna lagu Earned It.

[Verse 1] You make it look like it’s magic (Kau membuatnya terlihat seperti sihir) Cause I see nobody, nobody but you, you, you (Karena aku tak melihat siapa pun selain dirimu) I’m never confused (Aku tak pernah bingung) Hey, heyI’m so used to being used (Aku sudah terbiasa dimanfaatkan) So I love when you call unexpected (Maka aku suka saat kau menelepon tiba-tiba) Cause I hate when the moment’s expected (Karena aku benci saat momen itu terduga) So I’ma care for you, you, you (Maka aku akan peduli padamu) I’ma care for you, you, you, you, yeah (Aku akan peduli padamu, yeah) [Chorus] Cause girl you’re perfect (Karena kasih, kau sempurna) You’re always worth it (Kau selalu layak) And you deserve it (Dan kau pantas mendapatkannya) The way you work it (Caramu melakukannya) Cause girl you earned it, yeah (Karena kasih, kau pantas mendapatkannya) Girl you earned it, yeah (Kasih, kau pantas mendapatkannya)

Lirik ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan sang penyanyi terhadap seseorang yang dianggap istimewa. Makna lagu Earned It terasa kuat melalui pengulangan frasa “you earned it” yang menegaskan bahwa pasangan tersebut layak dicintai.

Fakta Menarik di Balik Lagu Earned It

Soundtrack Fifty Shades of Grey : Earned It dirilis pada 2014 sebagai bagian dari soundtrack film Fifty Shades of Grey , yang diadaptasi dari novel karya E.L. James. Lagu ini berhasil masuk nominasi Grammy untuk Best R&B Performance.

: dirilis pada 2014 sebagai bagian dari soundtrack film , yang diadaptasi dari novel karya E.L. James. Lagu ini berhasil masuk nominasi Grammy untuk Best R&B Performance. Pencipta Lagu : Lagu ini ditulis oleh The Weeknd (Abel Tesfaye), Ahmad Balshe, Stephan Moccio, dan Jason Quenneville, dengan produksi oleh DaHeala dan Moccio.

: Lagu ini ditulis oleh The Weeknd (Abel Tesfaye), Ahmad Balshe, Stephan Moccio, dan Jason Quenneville, dengan produksi oleh DaHeala dan Moccio. Kesuksesan Komersial : Earned It mencapai posisi puncak di tangga lagu Billboard Hot R&B Songs dan mendapat sertifikasi platinum di beberapa negara.

: mencapai posisi puncak di tangga lagu Billboard Hot R&B Songs dan mendapat sertifikasi platinum di beberapa negara. Gaya Musik : Lagu ini menggabungkan elemen chamber pop dan R&B, dengan aransemen string yang memberikan nuansa elegan dan sensual.

: Lagu ini menggabungkan elemen chamber pop dan R&B, dengan aransemen string yang memberikan nuansa elegan dan sensual. Komentar The Weeknd: Menurut The Weeknd, lagu ini adalah cerminan gaya musiknya yang lambat, seksi, dan halus, yang membangkitkan rasa ingin tahu pendengar.

Mengapa Earned It Begitu Populer?

Lagu ini populer karena perpaduan melodi yang adiktif, lirik yang penuh emosi, dan hubungannya dengan film Fifty Shades of Grey. Makna lagu Earned It yang mendalam tentang cinta dan pengabdian membuatnya relevan bagi banyak orang. Ditambah lagi, suara khas The Weeknd dan produksi musik yang apik menjadikan lagu ini timeless.

Tips Memainkan Earned It di Gitar

Untuk pemula, fokuslah pada transisi antara chord Gm dan Dm. Latihan strumming dengan tempo lambat akan membantu menangkap emosi lagu. Jika ingin menambah nuansa, coba mainkan dengan picking sederhana pada senar bass untuk meniru alunan string di lagu aslinya.