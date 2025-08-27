Makna Lagu Domino Jessie J: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Domino dari Jessie J adalah salah satu hits pop yang energik dan penuh semangat. Dirilis pada 29 Agustus 2011 sebagai bagian dari album Who You Are (Deluxe Edition), lagu ini langsung mencuri perhatian pendengar di seluruh dunia. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu Domino Jessie J, chord gitarnya, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Yuk, simak informasinya agar kamu bisa menikmati lagu ini lebih dalam!

1. Makna Lagu Domino Jessie J

Makna lagu Domino Jessie J bercerita tentang perasaan euforia dan kebebasan dalam menikmati hidup. Lagu ini menggambarkan seorang wanita yang merasa seksi, bebas, dan penuh energi, seperti tertarik pada seseorang yang membuatnya tak bisa mengendalikan diri. Jessie J menyebutkan bahwa lagu ini terinspirasi dari gaya musik Whitney Houston dan Prince, yang membawa nuansa ceria dan abadi. Liriknya menggambarkan bagaimana cinta atau ketertarikan bisa membuat seseorang merasa seperti "terjatuh seperti domino" – penuh gairah dan tak terhentikan.

Lagu ini juga mencerminkan momen ketika seseorang ingin bersenang-senang dan menikmati malam bersama pasangannya. Dengan ritme yang upbeat, Domino mengajak pendengar untuk merasakan kegembiraan dan kebebasan dalam hidup.

2. Lirik Lagu Domino Jessie J dan Terjemahannya

Berikut adalah lirik lagu Domino beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memahami makna lagu Domino Jessie J lebih jelas:

[Verse 1] I'm feeling sexy and free Like glitter's raining on me You're like a shot of pure gold I think I'm 'bout to explode [Terjemahan] Aku merasa seksi dan bebas Seperti gemerlap hujan di atasku Kau seperti suntikan emas murni Kurasa aku akan meledak [Pre-Chorus] I can taste the tension like a cloud of smoke in the air Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there Don't you know, you spin me out of control [Terjemahan] Aku bisa merasakan ketegangan seperti awan asap di udara Kini aku bernapas seperti sedang berlari karena kau membawaku ke sana Tak tahukah kau, kau membuatku tak terkendali

Untuk lirik lengkap, kamu bisa mencari di platform musik favoritmu. Lirik ini menunjukkan bagaimana Jessie J menggambarkan perasaan jatuh cinta yang penuh gairah, yang menjadi inti dari makna lagu Domino Jessie J.

3. Chord Gitar Lagu Domino Jessie J

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar untuk Domino. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti:

[Intro] G D Am C [Verse] G D I'm feeling sexy and free Am C Like glitter's raining on me G D You're like a shot of pure gold Am C I think I'm 'bout to explode [Chorus] G D You take me down like I'm a domino Am C You got me losing control

Chord ini menggunakan kunci dasar seperti G, D, Am, dan C, yang ramah untuk pemula. Cobalah mainkan dengan tempo upbeat agar sesuai dengan nuansa lagu!

Tips Memainkan Chord Domino

Gunakan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu.

Latih transisi antar chord dengan perlahan agar terdengar mulus.

Gunakan strumming pattern D-DU-UDU untuk menangkap ritme pop lagu ini.

4. Fakta Menarik di Balik Lagu Domino

Ada beberapa fakta seru tentang lagu Domino yang membuatnya semakin istimewa:

Inspirasi dari Legenda Musik : Jessie J terinspirasi dari Whitney Houston dan Prince untuk menciptakan lagu yang ceria dan timeless.

: Jessie J terinspirasi dari Whitney Houston dan Prince untuk menciptakan lagu yang ceria dan timeless. Proses Keren di Studio : Lagu ini ditulis bersama Max Martin, Dr. Luke, Cirkut, dan Claude Kelly, produser terkenal di industri musik pop.

: Lagu ini ditulis bersama Max Martin, Dr. Luke, Cirkut, dan Claude Kelly, produser terkenal di industri musik pop. Keberhasilan Komersial : Domino menjadi single nomor satu kedua Jessie J di Inggris dan masuk chart di berbagai negara.

: menjadi single nomor satu kedua Jessie J di Inggris dan masuk chart di berbagai negara. Viral di TikTok: Pada tahun 2021, lagu ini kembali populer di TikTok, membuat generasi baru jatuh cinta dengan ritmenya.

Fakta-fakta ini menambah kedalaman pada makna lagu Domino Jessie J dan menunjukkan betapa lagu ini punya daya tarik lintas generasi.

5. Mengapa Lagu Domino Masih Populer?

Lagu Domino tetap digemari karena liriknya yang relatable dan musiknya yang energik. Makna lagu Domino Jessie J tentang kebebasan dan kegembiraan resonan dengan banyak orang, terutama mereka yang ingin menikmati momen bahagia. Ditambah lagi, melodi yang catchy dan produksi musik yang apik membuat lagu ini cocok untuk berbagai suasana, dari pesta hingga santai di rumah.

Cara Menikmati Lagu Domino Lebih Maksimal

Dengarkan dengan speaker berkualitas untuk merasakan beat yang kuat.

Nyanyikan bersama teman untuk menambah keseruan.

Pelajari chord di atas dan mainkan di acara kumpul-kumpul!

Kesimpulan

Domino dari Jessie J bukan hanya lagu pop biasa, tetapi juga cerminan kegembiraan dan kebebasan. Dengan memahami makna lagu Domino Jessie J, kamu bisa lebih menghargai lirik dan cerita di baliknya. Chord gitar yang sederhana juga memudahkan kamu untuk memainkan lagu ini. Jadi, tunggu apa lagi? Putar lagu ini, nyanyikan liriknya, dan rasakan semangat yang dibawa oleh Jessie J!