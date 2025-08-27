Lirik Lagu Chibi Chibi Pura Pura Cinta, Chord Gitar, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Pura Pura Cinta dari Chibi Chibi, atau dikenal juga sebagai Cherrybelle, adalah salah satu lagu pop yang sempat viral di TikTok. Lirik lagu Chibi Chibi Pura Pura Cinta ini menggambarkan perasaan seseorang yang awalnya hanya berpura-pura suka, tapi lama-lama benar-benar jatuh cinta. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Lirik Lagu Chibi Chibi Pura Pura Cinta

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Pura Pura Cinta yang dinyanyikan oleh Chibi Chibi (Cherrybelle):

Kurasakan ada yang berbeda saat dia tak disini Duh aku bingung jadinya Setiap kali kupejamkan mata ku selalu ada dia Ku makin bingung jadinya Tak kusangka jadi begini akhirnya Semoga dia tak sadar Malu malu hatiku [Chorus] Awalnya ku pura pura Lama-lama ku jadi suka Oh Tuhan inikah yang namanya cinta Tadinya biasa saja Sekarang ku benar benar cinta Kuharap ini sebentar saja Du du du du du du du du du du du du du du du du du Awalnya ku pura pura Lama-lama ku jadi suka Oh Tuhan inikah yang namanya cinta Tadinya biasa saja Sekarang ku benar benar cinta Kuharap ini sebentar saja Sebentar saja, sebentar saja, sebentar saja

Lirik lagu Chibi Chibi Pura Pura Cinta ini sederhana tapi penuh emosi, cocok untuk kamu yang suka lagu ringan dengan tema cinta remaja.

Chord Gitar Pura Pura Cinta - Chibi Chibi

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci C, jadi sangat ramah untuk pemula!

[Intro] G D/F# Dm/F A Dm Fm F G [Verse] G D/F# Dm/F Kurasakan ada yang berbeda A Dm Fm Saat dia tak disini F G Duh, aku bingung jadinya G D/F# Dm/F Setiap kali ku pejamkan mata A Dm Fm Ku selalu ada dia F G Ku makin bingung jadinya Em Am Dm C G/B Tak kusangka jadi begini akhirnya Am Dm Semoga dia tak sadar G Malu malu hatiku [Chorus] F Awalnya ku pura pura Em Am Lama-lama ku jadi suka Am D G G7 Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta F Tadinya biasa saja Em Am Sekarang ku benar benar cinta Am D G Kuharap ini sebentar saja

Chord ini bisa kamu mainkan dengan tempo 150 BPM. Pastikan kamu menggunakan capo di fret yang sesuai jika ingin menyesuaikan nada dengan suaramu.

Tips Memainkan Chord Pura Pura Cinta

Gunakan strumming pattern sederhana seperti D-D-U-U-D-U untuk pemula.

Latihan transisi antara chord G dan D/F# agar lebih mulus.

Jika kamu kesulitan dengan chord Dm/F, kamu bisa menggantinya dengan Dm biasa.

Fakta Menarik di Balik Lagu Pura Pura Cinta

Lagu Pura Pura Cinta bukan hanya sekadar lagu pop biasa. Berikut beberapa fakta menarik di balik lagu ini:

Bagian dari Album Diam-Diam Suka: Lagu ini dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari album Diam-Diam Suka oleh Cherrybelle, yang didistribusikan oleh Catz Platinum Records. Viral di TikTok: Lagu ini kembali populer pada tahun 2020 berkat aplikasi TikTok, di mana banyak pengguna menggunakan lagu ini untuk video bertema nostalgia atau kisah cinta remaja. Tema Lirik yang Relatable: Lirik lagu ini menceritakan tentang seseorang yang awalnya hanya berpura-pura suka, tapi akhirnya benar-benar jatuh cinta. Tema ini sangat relate dengan perasaan remaja yang sering bingung dengan perasaan mereka. Penampilan Chibi Chibi: Chibi Chibi, nama panggung Cherrybelle, tampil dengan energi ceria dalam lagu ini. Mereka juga pernah membawakan lagu ini bersama Anisa Rahma dan Brigitta Cynthia pada acara Meet & Greet pada April 2025.

Fakta-fakta ini membuat lagu Pura Pura Cinta semakin menarik untuk dinikmati, baik sebagai nostalgia maupun untuk dinyanyikan ulang.

Mengapa Lagu Ini Cocok untuk Nostalgia?

Lagu Pura Pura Cinta membawa nuansa ceria khas girlband era 2010-an. Bagi kamu yang tumbuh di era itu, mendengarkan lagu ini pasti membawa kenangan masa remaja. Ditambah lagi, lirik lagu Chibi Chibi Pura Pura Cinta yang sederhana membuatnya mudah dihafal dan dinyanyikan bersama teman-teman.

Cara Mengoptimalkan Lagu untuk Konten Media Sosial

Jika kamu ingin menggunakan lagu ini untuk konten media sosial, berikut beberapa tips:

Buat Video TikTok : Gunakan bagian chorus “Awalnya ku pura pura, lama-lama ku jadi suka” untuk video lipsync atau dance challenge.

: Gunakan bagian chorus “Awalnya ku pura pura, lama-lama ku jadi suka” untuk video lipsync atau dance challenge. Cover Akustik : Rekam cover akustik dengan gitar menggunakan chord di atas, lalu unggah ke Instagram atau YouTube.

: Rekam cover akustik dengan gitar menggunakan chord di atas, lalu unggah ke Instagram atau YouTube. Storytelling: Buat konten tentang pengalaman pribadi yang relate dengan lirik lagu, seperti kisah cinta yang tak terduga.

Dengan memanfaatkan lirik lagu Chibi Chibi Pura Pura Cinta, kamu bisa membuat konten yang menarik dan mudah viral!

Kesimpulan

Lagu Pura Pura Cinta dari Chibi Chibi adalah kombinasi sempurna antara lirik yang catchy, chord gitar yang mudah, dan cerita yang relatable. Baik kamu ingin bernostalgia, belajar gitar, atau membuat konten media sosial, lagu ini adalah pilihan yang tepat.