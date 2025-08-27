Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Irvan Sihombing
27/8/2025 09:10
Halangan Diri Lirik dan Chord: Kisah di Balik Lagu Sunda yang Menyentuh
Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Halangan Diri karya Darso adalah salah satu lagu Sunda yang sangat populer. Liriknya yang penuh makna dan melodinya yang menyentuh membuat lagu ini disukai banyak orang. Artikel ini akan membahas lirik Halangan Diri, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar tahu ceritanya!

Lirik Lagu Halangan Diri

Lirik Halangan Diri bercerita tentang perjuangan seseorang yang menghadapi rintangan dalam hidup, baik dalam cinta maupun usaha. Liriknya menggunakan bahasa Sunda yang sederhana namun dalam, sehingga mudah dipahami. Berikut adalah lirik Halangan Diri lengkap:

na kunaon sagala rupangan aral gagal jeung gagal
soal cinta jeung usaha
kandas pamaksadan
kamudahan bet ngabalieur
kalapangan naronggongan
paruntungan lumpat ngajauhannaha naha kunaon

Reff:
boa-boa halangan dirinu mangrupi dosa-dosaka
jongjonan kangeunahan
ngumbar-ngumbar larangan
boa-boa halangan dirinu 
mangrupi dosa-dosanu ngajajar meni panjang
sapanjang jalan kareta
aduh Gusti aduh Gusti
kumaha ngentengeun nana
aduh Gusti aduh Gusti
kumaha ngabebas
keunnapanon cireumbay mapay-mapay 
pipiragragan kana sajadah
nginget-nginget laku lampah
ninggang salah jeung salah
hate anu merih hate nu ngajerit
kabeulit ku dosa-dosa
biwir nu ngageter ngeudalkeun rasa jiwa
ampun ampun duh Gusti

Lirik ini menggambarkan penyesalan seseorang atas kesalahan yang membuat hidupnya penuh rintangan. Kata-kata seperti “halangan diri” dan “dosa-dosa” menunjukkan perenungan mendalam tentang hidup.

Chord Gitar Halangan Diri

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord Halangan Diri dengan capo di fret 1. Chord ini cukup sederhana dan cocok untuk pemula.

Intro: Am F G Am (2x)
Verse:
Am          F
na kunaon sagala rupa
G           Am
ngan aral gagal jeung gagal
F           Dm
soal cinta jeung usaha
Bm          E
kandas pamaksadan
Am          F
kamudahan bet ngabalieur
G           Am
kalapangan naronggongan
F           Dm
paruntungan lumpat ngajauhan
E           Am
naha naha kunaon

Chorus:
Am          G
boa-boa halangan diri
F           Am
nu mangrupi dosa-dosa
Am          G
kajongjonan kangeunahan
F           E
ngumbar-ngumbar larangan
Am          G
boa-boa halangan diri
F           Am
nu mangrupi dosa-dosa
Am          G
nu ngajajar meni panjang
F           Am
sapanjang jalan kareta
G           F
aduh Gusti aduh Gusti
G           Am
kumaha ngentengeunnana
G           F
aduh Gusti aduh Gusti
G           Am
kumaha ngabebaskeunna

Chord ini memudahkan kamu untuk memainkan lagu dengan gitar akustik. Pastikan kamu berlatih perlahan agar transisi antar chord lebih mulus.

Tips Memainkan Chord Halangan Diri

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar lebih mudah memainkan chord Halangan Diri:

  • Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada dengan lagu asli.
  • Latih perpindahan chord Am ke F, karena ini sering muncul.
  • Mainkan dengan tempo lambat terlebih dahulu untuk menghafal pola.
  • Gunakan metronom untuk menjaga ritme saat berlatih.

Fakta Menarik di Balik Lagu Halangan Diri

Lagu ini bukan sekadar lagu Sunda biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuat Halangan Diri begitu istimewa:

  • Ciptaan Darso: Darso, penyanyi legendaris Sunda, menciptakan lagu ini dengan inspirasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Ia dikenal sebagai “Raja Pop Sunda”.
  • Makna Filosofis: Lagu ini mengajarkan tentang introspeksi diri dan pertobatan, yang relevan untuk semua kalangan.
  • Populer di Media Sosial: Halangan Diri pernah viral di platform seperti TikTok karena liriknya yang relate dengan banyak orang.
  • Mudah Dinyanyikan: Meski berbahasa Sunda, melodinya sederhana sehingga mudah dihafal dan dinyanyikan.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Halangan Diri disukai karena liriknya yang sederhana namun penuh emosi. Kombinasi antara melodi yang lembut dan chord yang mudah dimainkan membuatnya jadi favorit di kalangan musisi pemula. Selain itu, pesan tentang perjuangan dan penyesalan dalam hidup membuat lagu ini terasa dekat dengan pendengar.

Cara Menggunakan Lirik dan Chord untuk Latihan

Jika kamu ingin menguasai lagu ini, berikut langkah-langkahnya:

  1. Pahami lirik Halangan Diri terlebih dahulu agar kamu tahu cerita di balik lagu.
  2. Hafal chord dasar seperti Am, F, G, dan E.
  3. Latih bagian verse dan chorus secara terpisah.
  4. Coba nyanyikan sambil memainkan gitar untuk menyesuaikan tempo.
  5. Rekam latihanmu untuk mendengar progres dan memperbaiki kesalahan.

Kesimpulan

Halangan Diri adalah lagu Sunda yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna. Dengan lirik Halangan Diri yang menyentuh dan chord yang mudah dipelajari, lagu ini cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan oleh siapa saja. Fakta di balik lagu ini, seperti penciptanya Darso dan pesan filosofisnya, membuat lagu ini semakin istimewa.



Editor : Irvan Sihombing
