Halangan Diri Lirik dan Chord: Kisah di Balik Lagu Sunda yang Menyentuh

Lagu Halangan Diri karya Darso adalah salah satu lagu Sunda yang sangat populer. Liriknya yang penuh makna dan melodinya yang menyentuh membuat lagu ini disukai banyak orang. Artikel ini akan membahas lirik Halangan Diri, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar tahu ceritanya!

Lirik Halangan Diri bercerita tentang perjuangan seseorang yang menghadapi rintangan dalam hidup, baik dalam cinta maupun usaha. Liriknya menggunakan bahasa Sunda yang sederhana namun dalam, sehingga mudah dipahami. Berikut adalah lirik Halangan Diri lengkap:

na kunaon sagala rupangan aral gagal jeung gagal soal cinta jeung usaha kandas pamaksadan kamudahan bet ngabalieur kalapangan naronggongan paruntungan lumpat ngajauhannaha naha kunaon Reff: boa-boa halangan dirinu mangrupi dosa-dosaka jongjonan kangeunahan ngumbar-ngumbar larangan boa-boa halangan dirinu mangrupi dosa-dosanu ngajajar meni panjang sapanjang jalan kareta aduh Gusti aduh Gusti kumaha ngentengeun nana aduh Gusti aduh Gusti kumaha ngabebas keunnapanon cireumbay mapay-mapay pipiragragan kana sajadah nginget-nginget laku lampah ninggang salah jeung salah hate anu merih hate nu ngajerit kabeulit ku dosa-dosa biwir nu ngageter ngeudalkeun rasa jiwa ampun ampun duh Gusti

Lirik ini menggambarkan penyesalan seseorang atas kesalahan yang membuat hidupnya penuh rintangan. Kata-kata seperti “halangan diri” dan “dosa-dosa” menunjukkan perenungan mendalam tentang hidup.

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord Halangan Diri dengan capo di fret 1. Chord ini cukup sederhana dan cocok untuk pemula.

Intro: Am F G Am (2x) Verse: Am F na kunaon sagala rupa G Am ngan aral gagal jeung gagal F Dm soal cinta jeung usaha Bm E kandas pamaksadan Am F kamudahan bet ngabalieur G Am kalapangan naronggongan F Dm paruntungan lumpat ngajauhan E Am naha naha kunaon Chorus: Am G boa-boa halangan diri F Am nu mangrupi dosa-dosa Am G kajongjonan kangeunahan F E ngumbar-ngumbar larangan Am G boa-boa halangan diri F Am nu mangrupi dosa-dosa Am G nu ngajajar meni panjang F Am sapanjang jalan kareta G F aduh Gusti aduh Gusti G Am kumaha ngentengeunnana G F aduh Gusti aduh Gusti G Am kumaha ngabebaskeunna

Chord ini memudahkan kamu untuk memainkan lagu dengan gitar akustik. Pastikan kamu berlatih perlahan agar transisi antar chord lebih mulus.

Tips Memainkan Chord Halangan Diri

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar lebih mudah memainkan chord Halangan Diri:

Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada dengan lagu asli.

Latih perpindahan chord Am ke F, karena ini sering muncul.

Mainkan dengan tempo lambat terlebih dahulu untuk menghafal pola.

Gunakan metronom untuk menjaga ritme saat berlatih.

Fakta Menarik di Balik Lagu Halangan Diri

Lagu ini bukan sekadar lagu Sunda biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuat Halangan Diri begitu istimewa:

Ciptaan Darso: Darso, penyanyi legendaris Sunda, menciptakan lagu ini dengan inspirasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Ia dikenal sebagai “Raja Pop Sunda”.

Darso, penyanyi legendaris Sunda, menciptakan lagu ini dengan inspirasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Ia dikenal sebagai “Raja Pop Sunda”. Makna Filosofis: Lagu ini mengajarkan tentang introspeksi diri dan pertobatan, yang relevan untuk semua kalangan.

Lagu ini mengajarkan tentang introspeksi diri dan pertobatan, yang relevan untuk semua kalangan. Populer di Media Sosial: Halangan Diri pernah viral di platform seperti TikTok karena liriknya yang relate dengan banyak orang.

pernah viral di platform seperti TikTok karena liriknya yang relate dengan banyak orang. Mudah Dinyanyikan: Meski berbahasa Sunda, melodinya sederhana sehingga mudah dihafal dan dinyanyikan.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Halangan Diri disukai karena liriknya yang sederhana namun penuh emosi. Kombinasi antara melodi yang lembut dan chord yang mudah dimainkan membuatnya jadi favorit di kalangan musisi pemula. Selain itu, pesan tentang perjuangan dan penyesalan dalam hidup membuat lagu ini terasa dekat dengan pendengar.

Cara Menggunakan Lirik dan Chord untuk Latihan

Jika kamu ingin menguasai lagu ini, berikut langkah-langkahnya:

Pahami lirik Halangan Diri terlebih dahulu agar kamu tahu cerita di balik lagu. Hafal chord dasar seperti Am, F, G, dan E. Latih bagian verse dan chorus secara terpisah. Coba nyanyikan sambil memainkan gitar untuk menyesuaikan tempo. Rekam latihanmu untuk mendengar progres dan memperbaiki kesalahan.

Kesimpulan

Halangan Diri adalah lagu Sunda yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna. Dengan lirik Halangan Diri yang menyentuh dan chord yang mudah dipelajari, lagu ini cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan oleh siapa saja. Fakta di balik lagu ini, seperti penciptanya Darso dan pesan filosofisnya, membuat lagu ini semakin istimewa.