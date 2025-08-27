Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Lirik Lagu Iis Dahlia Mengapa, Chord Gitar, dan Fakta Menarik di Baliknya

Irvan Sihombing
27/8/2025 09:02
Lirik Lagu Iis Dahlia Mengapa, Chord Gitar, dan Fakta Menarik di Baliknya
Ilustrasi(Tangkapan layar)

Apakah kamu penggemar musik dangdut? Jika iya, pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu Mengapa dari Iis Dahlia. Lagu ini adalah salah satu karya legendaris yang penuh emosi dan menyentuh hati. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Iis Dahlia Mengapa, chord gitar untuk memainkannya, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak selengkapnya!

Lirik Lagu Iis Dahlia - Mengapa

Lagu Mengapa menceritakan kisah cinta yang penuh dilema dan pengorbanan. Berikut adalah lirik lengkapnya yang mudah dipahami:

Mengapa ku memujanya
Mengapa ku mengenalnya
Akhirnya ku jatuh cinta
Dan dia pun membalasnya
Setelah saling menyintaKu kira jadi bahagia
Ternyata indahnya cinta
Berubah jadi derita

Reff:
Apakah aku bersalah
Pabila menyintainya
Bukankah hak manusia
Menyinta atau dicinta
Ku kagumi pribadinya
Menyintai yang tak punya
Seumpama seorang ratu
Menyintai sahayanya
Walau dia ku cinta
Ku rela melepasnya
Demi nama baiknya
Ku rela menderita

Lirik ini begitu emosional, bukan? Kata-kata sederhana namun mendalam membuat lagu ini begitu disukai oleh penggemar dangdut.

Chord Gitar Lagu Mengapa - Iis Dahlia

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti, cocok untuk pemula:

[Intro] 
Am F Dm E Am
[Verse]
Am          G
Mengapa ku memujanya
F           Am
Mengapa ku mengenalnya
Dm          Am
Akhirnya ku jatuh cinta
E           Am
Dan dia pun membalasnya
[Chorus]
Dm          G
Apakah aku bersalah
C           Am
Pabila menyintainya
Dm          E
Bukankah hak manusia
Am
Menyinta atau dicinta

Chord ini menggunakan kunci dasar Am yang mudah dimainkan. Pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar sebelum memulai. Kamu bisa berlatih dengan tempo lambat agar lebih nyaman.

Tips Memainkan Chord Mengapa

  • Gunakan capo di fret 1 jika suara kamu lebih tinggi.
  • Perhatikan transisi dari Am ke Dm untuk menjaga ritme dangdut yang khas.
  • Latihan dengan metronom untuk menyesuaikan tempo lagu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Mengapa

Lagu Mengapa bukan hanya sekadar lagu dangdut biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuatnya istimewa:

  1. Ciptaan Rhoma Irama: Lagu ini diciptakan oleh Raja Dangdut, Rhoma Irama, dan pertama kali dinyanyikan oleh Ida Royani sebelum Iis Dahlia membawakan versi populernya.
  2. Emosi Iis Dahlia Saat Rekaman: Iis pernah mengungkapkan bahwa ia menangis saat merekam lagu ini karena liriknya sangat menyentuh hatinya.
  3. Meningkatkan Citra Dangdut: Iis Dahlia dikenal sebagai penyanyi yang membawa dangdut ke level lebih berkelas dengan penampilan yang kalem dan kostum yang sopan.
  4. Tema Universal: Lagu ini menggambarkan dilema cinta yang relatable, membuatnya tetap relevan hingga kini.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Mengapa begitu populer karena perpaduan melodi dangdut yang khas dan lirik yang penuh makna. Iis Dahlia berhasil menyampaikan emosi yang mendalam, membuat pendengar ikut merasakan kisah cinta yang tragis namun penuh pengorbanan. Ditambah lagi, aransemen sederhana membuat lagu ini mudah dinyanyikan oleh siapa saja.

Kesimpulan

Lagu Mengapa dari Iis Dahlia adalah karya dangdut yang penuh emosi dan makna. Dengan lirik yang menyentuh, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit penggemar dangdut. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lebih dalam tentang lirik lagu Iis Dahlia Mengapa dan cara memainkannya. Jangan lupa berlatih dan nikmati musiknya!



Editor : Irvan Sihombing
