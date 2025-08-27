Lirik Lagu Iis Dahlia Mengapa, Chord Gitar, dan Fakta Menarik di Baliknya

Headline
Apakah kamu penggemar musik dangdut? Jika iya, pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu Mengapa dari Iis Dahlia. Lagu ini adalah salah satu karya legendaris yang penuh emosi dan menyentuh hati. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan lirik lagu Iis Dahlia Mengapa, chord gitar untuk memainkannya, serta fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak selengkapnya!
Lagu Mengapa menceritakan kisah cinta yang penuh dilema dan pengorbanan. Berikut adalah lirik lengkapnya yang mudah dipahami:
Mengapa ku memujanya Mengapa ku mengenalnya Akhirnya ku jatuh cinta Dan dia pun membalasnya Setelah saling menyintaKu kira jadi bahagia Ternyata indahnya cinta Berubah jadi derita Reff: Apakah aku bersalah Pabila menyintainya Bukankah hak manusia Menyinta atau dicinta Ku kagumi pribadinya Menyintai yang tak punya Seumpama seorang ratu Menyintai sahayanya Walau dia ku cinta Ku rela melepasnya Demi nama baiknya Ku rela menderita
Lirik ini begitu emosional, bukan? Kata-kata sederhana namun mendalam membuat lagu ini begitu disukai oleh penggemar dangdut.
Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti, cocok untuk pemula:
[Intro] Am F Dm E Am [Verse] Am G Mengapa ku memujanya F Am Mengapa ku mengenalnya Dm Am Akhirnya ku jatuh cinta E Am Dan dia pun membalasnya [Chorus] Dm G Apakah aku bersalah C Am Pabila menyintainya Dm E Bukankah hak manusia Am Menyinta atau dicinta
Chord ini menggunakan kunci dasar Am yang mudah dimainkan. Pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar sebelum memulai. Kamu bisa berlatih dengan tempo lambat agar lebih nyaman.
Lagu Mengapa bukan hanya sekadar lagu dangdut biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuatnya istimewa:
Lagu Mengapa begitu populer karena perpaduan melodi dangdut yang khas dan lirik yang penuh makna. Iis Dahlia berhasil menyampaikan emosi yang mendalam, membuat pendengar ikut merasakan kisah cinta yang tragis namun penuh pengorbanan. Ditambah lagi, aransemen sederhana membuat lagu ini mudah dinyanyikan oleh siapa saja.
Untuk kamu yang ingin membuat konten seperti ini, berikut beberapa tips agar artikelmu ramah SEO dan mudah ditemukan di Google:
Lagu Mengapa dari Iis Dahlia adalah karya dangdut yang penuh emosi dan makna. Dengan lirik yang menyentuh, chord gitar yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favorit penggemar dangdut. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lebih dalam tentang lirik lagu Iis Dahlia Mengapa dan cara memainkannya. Jangan lupa berlatih dan nikmati musiknya!
