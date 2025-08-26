Makna lagu Demi Cinta Kerispatih, chord, lirik, dan fakta menarik di baliknya. Pelajari kisah sedih cinta sejati!

Headline
LAGU Demi Cinta dari Kerispatih adalah salah satu lagu pop Indonesia yang sangat populer. Dirilis pada tahun 2008, lagu ini masih digemari hingga kini karena melodinya yang menyentuh dan liriknya yang penuh emosi. Artikel ini akan membahas makna lagu Demi Cinta, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!
Makna lagu Demi Cinta menceritakan tentang seseorang yang rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintainya, meskipun itu berarti kehilangan cinta sejatinya. Lagu ini menggambarkan perasaan sedih dan patah hati ketika seseorang harus merelakan orang yang dicinta bersama orang lain. Dengan suara khas Sammy Simorangkir, lagu ini sukses membuat pendengar ikut merasakan emosi mendalam dari liriknya.
Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Demi Cinta yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Gunakan capo di fret 4 untuk menyesuaikan nada.
Intro: CC G Maaf ku telah menyakitimu Am F Ku telah kecewakanmu C G Bahkan ku sia-siakan hidupku Am F Dan ku bawa kau seperti diriku Dm G Walau hati ini terus menangis C F Menahan kesakitan ini Dm G C Tapi ku lakukan semua demi cinta C GA khirnya juga harus ku relakan Am F Kehilangan cinta sejatiku C G Segalanya telah ku berikan Am F Juga semua kekuranganku Dm G Jika memang ini yang terbaik C F Untuk diriku dan dirinya Dm G C Kan ku terima semua demi cinta [Chorus] F G Am Jujur aku tak kuasa Dm G C Saat terakhir ku genggam tanganmu F G Am Namun yang pasti terjadi Dm G Kita mungkin tak bersama lagi F G Am Bila nanti esok hari Dm G C Ku temukan dirimu bahagia F G Am Ijinkan aku titipkan Dm G Rasa cinta kita selamanya
Chord di atas menggunakan kunci dasar yang mudah, sehingga kamu bisa langsung memainkannya sambil menyanyi.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Demi Cinta yang penuh makna:
Maaf ku telah menyakitimu
Ku telah kecewakanmu
Bahkan ku sia-siakan hidupku
Dan ku bawa kau seperti diriku
Walau hati ini terus menangis
Menahan kesakitan ini
Tapi ku lakukan semua demi cinta
Akhirnya juga harus ku relakan
Kehilangan cinta sejatiku
Segalanya telah ku berikan
Juga semua kekuranganku
Jika memang ini yang terbaik
Untuk diriku dan dirinya
Kan ku terima semua demi cinta
[Chorus]
Jujur aku tak kuasa
Saat terakhir ku genggam tanganmu
Namun yang pasti terjadi
Kita mungkin tak bersama lagi
Bila nanti esok hari
Ku temukan dirimu bahagia
Ijinkan aku titipkan
Rasa cinta kita selamanya
Lagu ini memiliki beberapa fakta menarik yang membuatnya semakin istimewa. Berikut adalah beberapa di antaranya:
Lagu Demi Cinta diciptakan oleh Doadibadai Hollo, atau yang lebih dikenal sebagai Badai, mantan keyboardis Kerispatih. Badai adalah otak di balik banyak lagu hits Kerispatih, seperti Tapi Bukan Aku dan Mengenangmu.
Demi Cinta dirilis pada tahun 2008 sebagai bagian dari album ketiga Kerispatih, Tak Lekang Oleh Waktu. Album ini berisi 12 lagu yang semuanya menjadi hits dan memperkuat nama Kerispatih di industri musik Indonesia.
Pada saat lagu ini dirilis, vokalis Kerispatih masih Sammy Simorangkir. Suaranya yang penuh emosi membuat makna lagu Demi Cinta terasa sangat hidup dan menyentuh hati pendengar.
Karena melodinya yang mudah diingat dan liriknya yang emosional, lagu ini sering dijadikan cover oleh penyanyi lain, baik di YouTube maupun di panggung lokal. Lagu ini juga kerap menjadi backsound untuk video romantis di media sosial.
Lagu Demi Cinta berhasil mencuri hati pendengar karena ceritanya yang relatable. Banyak orang pernah merasakan pengorbanan dalam cinta, dan lagu ini menggambarkan perasaan tersebut dengan sangat baik. Ditambah dengan melodi yang mellow dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini menjadi favorit di kalangan remaja hingga dewasa.
Makna lagu Demi Cinta adalah tentang pengorbanan dan patah hati demi kebahagiaan orang yang dicintai. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar. Fakta di balik lagu ini, seperti peran Badai dan Sammy Simorangkir, membuatnya semakin spesial.
