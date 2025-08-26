Makna lagu Demi Cinta Kerispatih, chord, lirik, dan fakta menarik di baliknya. Pelajari kisah sedih cinta sejati!

Ilustrasi(Tangkapan layar)

LAGU Demi Cinta dari Kerispatih adalah salah satu lagu pop Indonesia yang sangat populer. Dirilis pada tahun 2008, lagu ini masih digemari hingga kini karena melodinya yang menyentuh dan liriknya yang penuh emosi. Artikel ini akan membahas makna lagu Demi Cinta, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!

Makna Lagu Demi Cinta: Kisah Cinta yang Penuh Pengorbanan

Makna lagu Demi Cinta menceritakan tentang seseorang yang rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintainya, meskipun itu berarti kehilangan cinta sejatinya. Lagu ini menggambarkan perasaan sedih dan patah hati ketika seseorang harus merelakan orang yang dicinta bersama orang lain. Dengan suara khas Sammy Simorangkir, lagu ini sukses membuat pendengar ikut merasakan emosi mendalam dari liriknya.

Chord Gitar Lagu Demi Cinta

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Demi Cinta yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Gunakan capo di fret 4 untuk menyesuaikan nada.

Baca juga : Chord dan Lirik Lagu Demi Cinta - Kerispatih: Makna dan Fakta Menarik

Intro: CC G Maaf ku telah menyakitimu Am F Ku telah kecewakanmu C G Bahkan ku sia-siakan hidupku Am F Dan ku bawa kau seperti diriku Dm G Walau hati ini terus menangis C F Menahan kesakitan ini Dm G C Tapi ku lakukan semua demi cinta C GA khirnya juga harus ku relakan Am F Kehilangan cinta sejatiku C G Segalanya telah ku berikan Am F Juga semua kekuranganku Dm G Jika memang ini yang terbaik C F Untuk diriku dan dirinya Dm G C Kan ku terima semua demi cinta [Chorus] F G Am Jujur aku tak kuasa Dm G C Saat terakhir ku genggam tanganmu F G Am Namun yang pasti terjadi Dm G Kita mungkin tak bersama lagi F G Am Bila nanti esok hari Dm G C Ku temukan dirimu bahagia F G Am Ijinkan aku titipkan Dm G Rasa cinta kita selamanya

Chord di atas menggunakan kunci dasar yang mudah, sehingga kamu bisa langsung memainkannya sambil menyanyi.

Lirik Lagu Demi Cinta Kerispatih

Berikut adalah lirik lengkap lagu Demi Cinta yang penuh makna:

Maaf ku telah menyakitimu

Ku telah kecewakanmu

Bahkan ku sia-siakan hidupku

Dan ku bawa kau seperti diriku

Walau hati ini terus menangis

Menahan kesakitan ini

Tapi ku lakukan semua demi cinta



Akhirnya juga harus ku relakan

Kehilangan cinta sejatiku

Segalanya telah ku berikan

Juga semua kekuranganku

Jika memang ini yang terbaik

Untuk diriku dan dirinya

Kan ku terima semua demi cinta



[Chorus]

Jujur aku tak kuasa

Saat terakhir ku genggam tanganmu

Namun yang pasti terjadi

Kita mungkin tak bersama lagi

Bila nanti esok hari

Ku temukan dirimu bahagia

Ijinkan aku titipkan

Rasa cinta kita selamanya

Fakta Menarik di Balik Lagu Demi Cinta

Lagu ini memiliki beberapa fakta menarik yang membuatnya semakin istimewa. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Diciptakan oleh Badai Kerispatih

Lagu Demi Cinta diciptakan oleh Doadibadai Hollo, atau yang lebih dikenal sebagai Badai, mantan keyboardis Kerispatih. Badai adalah otak di balik banyak lagu hits Kerispatih, seperti Tapi Bukan Aku dan Mengenangmu.

2. Bagian dari Album Tak Lekang Oleh Waktu

Demi Cinta dirilis pada tahun 2008 sebagai bagian dari album ketiga Kerispatih, Tak Lekang Oleh Waktu. Album ini berisi 12 lagu yang semuanya menjadi hits dan memperkuat nama Kerispatih di industri musik Indonesia.

3. Vokal Ikonik Sammy Simorangkir

Pada saat lagu ini dirilis, vokalis Kerispatih masih Sammy Simorangkir. Suaranya yang penuh emosi membuat makna lagu Demi Cinta terasa sangat hidup dan menyentuh hati pendengar.

4. Lagu yang Sering Dicover

Karena melodinya yang mudah diingat dan liriknya yang emosional, lagu ini sering dijadikan cover oleh penyanyi lain, baik di YouTube maupun di panggung lokal. Lagu ini juga kerap menjadi backsound untuk video romantis di media sosial.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Demi Cinta berhasil mencuri hati pendengar karena ceritanya yang relatable. Banyak orang pernah merasakan pengorbanan dalam cinta, dan lagu ini menggambarkan perasaan tersebut dengan sangat baik. Ditambah dengan melodi yang mellow dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini menjadi favorit di kalangan remaja hingga dewasa.

Kesimpulan

Makna lagu Demi Cinta adalah tentang pengorbanan dan patah hati demi kebahagiaan orang yang dicintai. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar. Fakta di balik lagu ini, seperti peran Badai dan Sammy Simorangkir, membuatnya semakin spesial.