Sinopsis Film Fightplan: Misteri Menegangkan di Ketinggian Ribuan Kaki

FLIGHTPLAN adalah film bergenre horor, aksi, drama dan misteri yang dirilis pada September 2005.

Film berdurasi 1 jam 38 menit ini diperankan oleh Jodie Foster sebagai Kyle Pratt, Peter Sarsgaard sebagai Carson, Sean Bean sebagai Kapten Rich dan Marlene Lawston sebagai Julia.

Flightplan adalah film thriller psikologis yang dibintangi oleh Jodie Foster.

Film ini bercerita tentang Kyle Pratt, seorang insinyur pesawat yang baru saja kehilangan suaminya.

Ia bersama putrinya, Julia, melakukan penerbangan dari Berlin menuju New York untuk membawa pulang jenazah suaminya.

Namun, saat pesawat sedang terbang di ketinggian ribuan kaki, Julia tiba-tiba menghilang. Kyle panik dan berusaha mencari putrinya di seluruh bagian pesawat, mulai dari kursi penumpang, ruang kru, hingga area kargo.

Anehnya, tidak ada seorang pun penumpang atau kru yang melihat Julia naik pesawat bersama Kyle. Ketegangan meningkat ketika pihak maskapai bahkan meragukan kewarasan Kyle.

Mereka menduga bahwa Julia hanya ada dalam imajinasinya, mengingat Kyle masih trauma atas kematian suaminya. Tapi Kyle yakin bahwa putrinya benar-benar ada di pesawat dan bertekad menemukannya.

Dalam pencariannya, ia mulai mengungkap sebuah konspirasi berbahaya yang melibatkan awak pesawat dan rencana penyanderaan. (Z-4)