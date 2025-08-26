11 Not Angka Pianika Lagu Nasional Terpopuler untuk Pemula

Not pianika.(Freepik)

LAGU nasional Indonesia penuh makna dan sering dimainkan saat upacara bendera atau acara penting seperti Hari Kemerdekaan. Bagi pelajar atau pemula yang ingin memainkan not lagu nasional di pianika atau melodika, kami telah merangkum 11 not angka yang mudah dipelajari. Not angka ini cocok untuk siswa SMP kelas 7-8 atau siapa saja yang baru belajar musik. Yuk, simak daftarnya!

Mengapa Belajar Not Angka Lagu Nasional?

Memainkan not lagu nasional dengan pianika bukan hanya menyenangkan, tapi juga membantu memahami nilai-nilai kebangsaan. Lagu-lagu ini sering digunakan di sekolah untuk upacara bendera atau peringatan hari besar. Dengan not angka, kamu bisa memainkannya dengan mudah, bahkan jika baru mulai belajar musik.

1. Not Angka Lagu Indonesia Raya

Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan karya W.R. Supratman. Lagu ini wajib dimainkan saat upacara bendera. Berikut not lagu pianikanya:

3 • 4 | 5 3’ 3’ • 2’ • 2’ | 1’ 5 | Indonesia tanah airku...

Gunakan tempo sedang agar lebih mudah diikuti.

2. Not Angka Lagu Mengheningkan Cipta

Lagu karya Truno Prawit ini sering dimainkan untuk menghormati pahlawan. Berikut not angkanya:

5 3 4 5 5 3 1 1 7 1 6 5 3 | Dengan seluruh angkasa raya memuji...

3. Not Angka Lagu Bagimu Negeri

Lagu ciptaan Kusbini ini penuh semangat cinta tanah air. Not angkanya:

5 1’ 6 5 3 5 5 1’ 2’ 3’ | Padamu negeri kami berjanji...

4. Not Angka Lagu Tanah Airku

Lagu karya Ibu Sud ini menggambarkan keindahan Indonesia. Berikut notnya:

5 5 6 5 3 2 1 2 3 | Tanah airku tidak kulupakan...

5. Not Angka Lagu Ibu Pertiwi

Lagu ini mengajak kita mencintai bumi Indonesia. Not angkanya:

5 5 5 6 4 3 2 1 | Kulihat ibu pertiwi...

Ciptaan H. Mutahar ini identik dengan Hari Kemerdekaan. Notnya:

5 5 5 1’ 1’ 1’ 2’ 3’ | Tujuh belas Agustus tahun empat lima...

7. Not Angka Lagu Satu Nusa Satu Bangsa

Lagu karya Liberty Manik ini tentang persatuan. Not angkanya:

1 1 1 3 5 5 6 5 3 | Satu nusa satu bangsa...

8. Not Angka Lagu Maju Tak Gentar

Lagu ciptaan Cornel Simanjuntak ini membangkitkan semangat. Notnya:

1 1 1 1 5 5 4 3 2 | Maju tak gentar membela yang benar...

9. Not Angka Lagu Syukur

Lagu karya H. Mutahar ini mengajak bersyukur. Not angkanya:

1 3 3 2 1 2 3 1 | Dari yakinku teguh...

10. Not Angka Lagu Garuda Pancasila

Lagu ciptaan Sudharnoto ini tentang lambang negara. Notnya:

1 3 5 6 5 3 1 2 | Garuda Pancasila akulah pendukungmu...

11. Not Angka Lagu Bendera Merah Putih

Lagu karya Ibu Sud ini tentang kebanggaan bendera. Not angkanya:

5 5 3 1 1 3 5 5 | Merah putih bendera suci...

Tips Memainkan Not Lagu di Pianika

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar mahir memainkan not lagu di pianika:

Latihan perlahan: Mulai dengan tempo lambat, lalu tingkatkan kecepatan.

Mulai dengan tempo lambat, lalu tingkatkan kecepatan. Hafal notasi: Pelajari not angka satu per satu agar tidak bingung.

Pelajari not angka satu per satu agar tidak bingung. Gunakan metronom: Ini membantu menjaga irama yang stabil.

Ini membantu menjaga irama yang stabil. Rutin berlatih: Luangkan waktu 10-15 menit setiap hari.

Kesimpulan

Memainkan not lagu nasional di pianika atau melodika adalah cara seru untuk menghargai warisan budaya Indonesia. Dengan 11 not angka di atas, kamu bisa tampil percaya diri saat upacara bendera atau acara sekolah. (Z-10)