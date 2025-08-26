11 Not Angka Pianika Lagu Nasional Terpopuler untuk Pemula

Headline
LAGU nasional Indonesia penuh makna dan sering dimainkan saat upacara bendera atau acara penting seperti Hari Kemerdekaan. Bagi pelajar atau pemula yang ingin memainkan not lagu nasional di pianika atau melodika, kami telah merangkum 11 not angka yang mudah dipelajari. Not angka ini cocok untuk siswa SMP kelas 7-8 atau siapa saja yang baru belajar musik. Yuk, simak daftarnya!
Memainkan not lagu nasional dengan pianika bukan hanya menyenangkan, tapi juga membantu memahami nilai-nilai kebangsaan. Lagu-lagu ini sering digunakan di sekolah untuk upacara bendera atau peringatan hari besar. Dengan not angka, kamu bisa memainkannya dengan mudah, bahkan jika baru mulai belajar musik.
Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan karya W.R. Supratman. Lagu ini wajib dimainkan saat upacara bendera. Berikut not lagu pianikanya:
3 • 4 | 5 3’ 3’ • 2’ • 2’ | 1’ 5 | Indonesia tanah airku...
Gunakan tempo sedang agar lebih mudah diikuti.
Lagu karya Truno Prawit ini sering dimainkan untuk menghormati pahlawan. Berikut not angkanya:
5 3 4 5 5 3 1 1 7 1 6 5 3 | Dengan seluruh angkasa raya memuji...
Lagu ciptaan Kusbini ini penuh semangat cinta tanah air. Not angkanya:
5 1’ 6 5 3 5 5 1’ 2’ 3’ | Padamu negeri kami berjanji...
Lagu karya Ibu Sud ini menggambarkan keindahan Indonesia. Berikut notnya:
5 5 6 5 3 2 1 2 3 | Tanah airku tidak kulupakan...
Lagu ini mengajak kita mencintai bumi Indonesia. Not angkanya:
5 5 5 6 4 3 2 1 | Kulihat ibu pertiwi...
Ciptaan H. Mutahar ini identik dengan Hari Kemerdekaan. Notnya:
5 5 5 1’ 1’ 1’ 2’ 3’ | Tujuh belas Agustus tahun empat lima...
Lagu karya Liberty Manik ini tentang persatuan. Not angkanya:
1 1 1 3 5 5 6 5 3 | Satu nusa satu bangsa...
Lagu ciptaan Cornel Simanjuntak ini membangkitkan semangat. Notnya:
1 1 1 1 5 5 4 3 2 | Maju tak gentar membela yang benar...
Lagu karya H. Mutahar ini mengajak bersyukur. Not angkanya:
1 3 3 2 1 2 3 1 | Dari yakinku teguh...
Lagu ciptaan Sudharnoto ini tentang lambang negara. Notnya:
1 3 5 6 5 3 1 2 | Garuda Pancasila akulah pendukungmu...
Lagu karya Ibu Sud ini tentang kebanggaan bendera. Not angkanya:
5 5 3 1 1 3 5 5 | Merah putih bendera suci...
Untuk pemula, berikut beberapa tips agar mahir memainkan not lagu di pianika:
Memainkan not lagu nasional di pianika atau melodika adalah cara seru untuk menghargai warisan budaya Indonesia. Dengan 11 not angka di atas, kamu bisa tampil percaya diri saat upacara bendera atau acara sekolah. (Z-10)
