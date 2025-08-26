DJ Panda Jadi Sorotan Lagi, Perempuan dari Semarang Akui Punya Anak Hasil Hubungan Singkat

Anak DJ Panda dari wanita asal Semarang.(YouTube)

Nama DJ Panda kembali jadi sorotan publik. Bukan lagi soal aktris Erika Carlina, melainkan karena pengakuan seorang perempuan asal Semarang bernama Syntia Cilla, yang menyatakan memiliki anak dari DJ Panda.

Pengakuan itu diungkapkan langsung oleh Syntia Cilla di podcast Denny Sumargo. Ia bahkan menunjukkan bukti pesan langsung (DM) yang diduga berasal dari DJ Panda.

“Setelah dari podcast Bang Denny, dia (DJ Panda) tidak menyangkal ada dua perempuan lain, katanya mau diselesaikan satu per satu. Tapi ternyata tidak ada penyelesaian sama sekali,” ujar Syntia, Senin (25/8) di YouTube Denny Sumargo.

Awal Kenal dengan DJ Panda

Syntia mengaku mengenal DJ Panda sejak Oktober 2024. Pertemuan bermula saat sang DJ akan perform di Tulungagung.

“Aku DM dia duluan sebagai penggemar, lalu dia balas. Dari situlah komunikasi makin intens,” ungkapnya.

Sebelumnya, Syntia sudah mengetahui sosok DJ Panda lewat video TikTok sejak Juli 2024. Ia kemudian memberanikan diri untuk bertemu langsung saat DJ idolanya tampil di Tulungagung.

Pertemuan di Solo dan Hubungan Intim

Meski tak sempat bertemu di Tulungagung, komunikasi mereka berlanjut hingga akhirnya Syntia menemui DJ Panda di Solo pada 17 Oktober 2024.

“Dia kasih aku akses ke kamar tempat dia menginap. Kejadian itu berlangsung tanggal 18 Oktober,” beber Syntia.

Ia mengaku sempat terlibat hubungan intim dengan DJ Panda di kamar tersebut. Namun, setelah peristiwa itu, dirinya merasa diabaikan.

Hamil Setelah Bertemu DJ Panda

Usai kejadian di Solo, Syntia kembali ke Semarang. Ia sempat bertemu lagi dengan DJ Panda, namun merasa diperlakukan seperti orang asing.

Tak lama kemudian, Syntia terkejut saat mengetahui dirinya hamil. Ia pun akhirnya berani buka suara di podcast demi mencari kejelasan. (Z-10)