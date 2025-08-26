Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Chord dan Lirik Lagu Tersenyum, untuk Siapa? - HIVI! | Makna dan Fakta Menarik

 Gana Buana
26/8/2025 16:00
Chord dan Lirik Lagu Tersenyum, untuk Siapa? - HIVI! | Makna dan Fakta Menarik
Lirik lagu Tersenyum untuk Siapa?(Instagram SayHivi)

LAGU Tersenyum, Untuk Siapa? dari HIVI! adalah salah satu hits pop yang bikin pendengar ikut tersenyum. Dirilis pada November 2019 dalam album Ceritera, lagu ini punya cerita cinta yang penuh warna. Artikel ini akan membahas tersenyum untuk siapa makna, chord gitar yang mudah, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok buat kamu yang suka musik pop atau sedang belajar gitar!

Makna Lagu Tersenyum, Untuk Siapa?

Lagu ini menceritakan dinamika hubungan romantis yang penuh konflik tapi juga cinta. Dua kekasih sering berdebat dan punya pandangan berbeda, namun di tengah pertengkaran, mereka tetap menemukan momen bahagia. Tersenyum untuk siapa makna lagu ini menggambarkan kebingungan: senyuman itu untuk diri sendiri atau pasangan? Liriknya mengajak kita merenung bahwa cinta bukan hanya soal ego, tapi saling memahami. Di bagian reff, penyanyi bertanya-tanya siapa yang mengendalikan perasaan, menciptakan rasa penasaran tentang akhir cerita cinta mereka.

Chord Gitar Tersenyum, Untuk Siapa? - Mudah untuk Pemula

Berikut adalah chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan tempo santai sekitar 80-90 BPM untuk menangkap vibe romantis lagu ini.

Baca juga : Makna Lagu Tersenyum, Untuk Siapa? - HIVI!: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

[Intro]A G F#m F (2x)[Verse 1]A        G       F#m     FOh, gemar sekali kita bersilat lidahC#m           F#m     Bm      ESejak langit gelap hingga kembali cerahA        G       F#m     FOh, gemar sekali kita berbeda pandangC#m           F#m     Bm      ESebulah meradang terkadang kembali terang[Pre-Chorus]C#m    C     BmOh, sudah sudahlah sudahE      DHati ini berserahG      EPada garis yang cerah[Chorus]A       Amaj7Dan ku tersenyum entah untuk siapaA7      A       DMenebak-nebak siapa dalangnyaG       AAku atau dirimuAmaj7Entah karena apaA7      A       DMenanti-nanti akhir ceritaG       C#mCerita asmaraF#m     BmAsmara kita berduaE       AYang seharusnya berakhir bahagia[Bridge]F       Fm      Em      AmMungkin kita hanya harus berpikirF       Fm      Em      C       B       GmBerpikir mengapa rasa ini terukirF       Fm      Em      AMungkin kita harusnya menyadariDm      G7      E7Ini bukan saja tentangku atau dirimu[Outro]G       F#mMengapa tidak kita sudahiFSudahi saja?

Tips: Gunakan strumming sederhana untuk pemula. Jika sudah mahir, tambahkan variasi picking pada intro untuk efek lembut.

Lirik Lengkap Lagu Tersenyum, Untuk Siapa?

Berikut lirik lengkapnya untuk kamu nyanyikan sambil memainkan gitar:

Oh, gemar sekali kita bersilat lidahSejak langit gelap hingga kembali cerahOh, gemar sekali kita berbeda pandangSemula meradang terkadang kembali terangOh, sudah sudahlah sudahHati ini berserah pada garis yang cerahDan ku tersenyum entah untuk siapaMenebak-nebak siapa dalangnya, aku atau dirimuEntah karena apa menanti-nanti akhir ceritaCerita asmara, asmara kita berduaYang seharusnya berakhir bahagiaMungkin kita hanya harus berpikirBerpikir mengapa rasa ini terukirMungkin kita harusnya menyadariIni bukan saja tentangku atau dirimuDan ku tersenyum entah untuk siapaAku atau dirimuCerita asmara, asmara kita berduaYang seharusnya berakhirDan benar-benar berakhir bahagiaMengapa tidak kita sudahiSudahi saja?

Fakta Menarik di Balik Lagu Tersenyum, Untuk Siapa?

  • Soundtrack Film Mariposa: Lagu ini jadi soundtrack film Mariposa (2020), yang memperkuat nuansa romantis cerita cinta di film tersebut.
  • Pencipta Lagu: Diciptakan oleh Ezra Mandira dan Febrian Nindyo Purbowiseso, dua musisi berbakat dari HIVI!.
  • Populer di YouTube: Video lirik lagu ini sudah ditonton lebih dari 5,3 juta kali di YouTube, menunjukkan popularitasnya.
  • Genre Pop Lembut: Dengan nuansa pop ringan dan instrumen dinamis, lagu ini cocok untuk semua usia.
  • Album Ceritera: Lagu ini bagian dari album ketiga HIVI!, Ceritera, yang dirilis pada 2019 dan dikenal dekat dengan kehidupan pendengar.

Kesimpulan

Lagu Tersenyum, Untuk Siapa? dari HIVI! adalah kombinasi sempurna antara lirik puitis, melodi catchy, dan chord yang mudah dimainkan. Maknanya yang dalam tentang dinamika cinta bikin lagu ini relate dengan banyak orang. Baik kamu sedang jatuh cinta, patah hati, atau cuma ingin menikmati musik, lagu ini pasti bikin suasana hati lebih baik.

 



Editor : Gana Buana
