Profil Nicholas Saputra: Biodata, Karier, dan Kabar Pacar Nicholas Saputra

Profil Nicholas Saputra(Dok. Moh. Irfan)

NICHOLAS Saputra adalah salah satu aktor papan atas Indonesia yang dikenal dengan akting memukau dan kepribadian misterius. Namanya melejit lewat film Ada Apa Dengan Cinta? sebagai Rangga. Selain karier, banyak yang penasaran dengan kehidupan pribadinya, terutama soal pacar Nicholas Saputra. Yuk, simak profil lengkapnya!

Biodata Nicholas Saputra

Nicholas Saputra lahir pada 24 Februari 1984 di Jakarta. Pria berdarah Jawa-Jerman ini memiliki nama lengkap Nicholas Schubring Saputra. Dengan tinggi 180 cm dan pesona cool, ia menjadi idola banyak wanita. Ia lulus dari Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Bisnis, menunjukkan sisi intelektualnya.

Nama Lengkap : Nicholas Schubring Saputra

: Nicholas Schubring Saputra Tanggal Lahir : 24 Februari 1984

: 24 Februari 1984 Tempat Lahir : Jakarta, Indonesia

: Jakarta, Indonesia Zodiak : Pisces

: Pisces Pendidikan : Universitas Indonesia

: Universitas Indonesia Profesi: Aktor, Model, Aktivis

Karier Cemerlang Nicholas Saputra

Nicholas memulai debut aktingnya pada tahun 2002 lewat film Ada Apa Dengan Cinta?. Perannya sebagai Rangga membuatnya langsung terkenal. Ia juga membintangi film seperti Janji Joni, Gie, dan Sayap Sayap Patah. Selain akting, ia aktif sebagai aktivis lingkungan dan pernah menjadi duta UNICEF.

Karier Nicholas tidak hanya di layar lebar. Ia juga tampil di video musik seperti “Ijinkan Aku Menyayangimu” oleh Iwan Fals dan “Kali Kedua” oleh Raisa. Pilihannya untuk hanya mengambil peran berkualitas membuatnya dihormati di industri perfilman Indonesia.

Kabar Pacar Nicholas Saputra: Siapa Wanita di Hatinya?

Banyak yang penasaran dengan pacar Nicholas Saputra. Namun, aktor berusia 41 tahun ini sangat menjaga privasi. Ia pernah dikabarkan dekat dengan aktris seperti Dian Sastrowardoyo, Mariana Renata, dan Ariel Tatum, tapi Nicholas selalu menegaskan fokusnya adalah pada karya, bukan kehidupan pribadi.

Pada 2022, interaksi manisnya dengan Ariel Tatum di gala premier Sayap Sayap Patah membuat netizen heboh. Meski begitu, Nicholas tidak pernah mengkonfirmasi status hubungannya. Ia pernah berkata dalam wawancara bahwa ia tidak suka mengumbar kehidupan pribadi karena ingin karyanya yang berbicara.

Fakta Menarik tentang Nicholas Saputra

Nicholas hobi fotografi dan sering membagikan pemandangan alam di Instagram-nya, @nicholassaputra, yang memiliki 1,5 juta pengikut.

Ia tinggal di Ubud, Bali, untuk menikmati ketenangan dan energi positif.

Pernah hampir menikah beberapa tahun lalu, tapi rencana itu batal, menurut produser Mira Lesmana.

Ia dikenal selektif memilih peran, hanya membintangi film yang sesuai dengan visinya.

Mengapa Nicholas Saputra Begitu Disukai?

Pesona Nicholas Saputra tidak hanya dari wajah tampan, tapi juga dari sikap rendah hati dan dedikasinya pada seni. Meski banyak yang ingin tahu tentang pacar Nicholas Saputra, ia tetap konsisten menjaga privasi. Ini membuatnya semakin menarik di mata penggemar.

Dengan karier yang terus bersinar dan aura misteriusnya, Nicholas Saputra tetap menjadi idola.