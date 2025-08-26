Head Over Heels Drakor: Sinopsis, Pemain, dan Tempat Nonton

Drama Head over Heels.(YouTube)

APAKAH kamu sedang mencari informasi tentang Head Over Heels drakor? Drama Korea terbaru ini sedang mencuri perhatian dengan cerita romansa fantasi yang unik dan chemistry pemain yang bikin baper. Yuk, simak sinopsis, daftar pemain, dan di mana kamu bisa menonton drama ini!

Head Over Heels drakor mengisahkan Park Seong-A, seorang siswi SMA yang menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, ia adalah pelajar biasa, tetapi di malam hari, ia menjadi dukun muda bernama Fairy Cheon-ji. Ia menyembunyikan identitasnya dengan menutupi sebagian wajahnya saat membantu klien meramal nasib, menyelesaikan masalah, atau mencari solusi untuk kehidupan mereka.

Suatu hari, Park Seong-A bertemu Bae Gyeon-Woo, seorang pemuda tampan yang selalu dirundung nasib sial. Seong-A langsung jatuh hati, tetapi penglihatan spiritualnya menunjukkan bahwa Gyeon-Woo ditakdirkan meninggal dalam waktu dekat. Bertekad menyelamatkan cinta pertamanya, Seong-A berjuang melawan takdir dengan kekuatan spiritualnya. Akankah ia berhasil mengubah nasib Gyeon-Woo? Cerita ini penuh dengan romansa, komedi, dan sentuhan supernatural yang bikin penasaran!

Daftar Pemain Head Over Heels Drakor

Drama ini dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat yang membuat Head Over Heels drakor semakin menarik. Berikut daftar pemain utama:

Cho Yi-Hyun sebagai Park Seong-A (Fairy Cheon-ji), siswi SMA yang juga dukun muda.

sebagai Park Seong-A (Fairy Cheon-ji), siswi SMA yang juga dukun muda. Choo Young-Woo sebagai Bae Gyeon-Woo, pemuda dengan nasib sial yang menjadi cinta pertama Seong-A.

sebagai Bae Gyeon-Woo, pemuda dengan nasib sial yang menjadi cinta pertama Seong-A. Cha Kang-Yoon sebagai Pyo Ji-Ho, karakter pendukung yang menambah warna dalam cerita.

sebagai Pyo Ji-Ho, karakter pendukung yang menambah warna dalam cerita. Choo Ja-Hyun sebagai Yeom Hwa, tokoh penting dalam perjalanan spiritual Seong-A.

sebagai Yeom Hwa, tokoh penting dalam perjalanan spiritual Seong-A. Kim Mi-Kyung sebagai nenek dukun yang membimbing Seong-A.

Chemistry antara Cho Yi-Hyun dan Choo Young-Woo, yang sebelumnya pernah bermain bersama di School 2021, menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.

Di Mana Head Over Heels Drakor Tayang?

Head Over Heels drakor tayang mulai 23 Juni 2025, setiap Senin dan Selasa pukul 20:50 KST di saluran televisi Korea tvN. Bagi penonton di Indonesia, drama ini tersedia secara legal di Amazon Prime Video dengan subtitle Bahasa Indonesia. Drama ini memiliki total 12 episode, cocok untuk kamu yang suka marathon drama dengan cerita yang tidak terlalu panjang.

Untuk menonton di Prime Video, kamu bisa berlangganan dengan biaya sekitar $8,99 per bulan atau mencoba free trial selama 30 hari. Pastikan kamu menggunakan perangkat seperti ponsel, laptop, atau Smart TV, lalu cari judul “Head Over Heels” di aplikasi Prime Video.

Mengapa Harus Nonton Head Over Heels Drakor?

Head Over Heels drakor menawarkan perpaduan unik antara romansa remaja, komedi, dan elemen supernatural. Diadaptasi dari webtoon populer berjudul Gyeonwoo and the Fairy karya Ahn Su-min, drama ini menghadirkan cerita segar dengan visual yang memanjakan mata. Rating episode perdananya mencapai 4,7% di Seoul dan 4,3% secara nasional, menjadikannya drama tvN dengan pembuka terbaik di 2025. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menonton kisah cinta penuh keajaiban ini!