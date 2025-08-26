Ketaman Asmoro Lirik dan Chord oleh Didi Kempot - Fakta Menarik di Balik Lagu

Almarhum Didi Kempot.(Dok. SUMARYANTO BRONTO)

LAGU Ketaman Asmoro karya Didi Kempot adalah salah satu masterpiece campursari yang menyentuh hati. Liriknya yang penuh emosi dan melodi yang syahdu membuat lagu ini digemari lintas generasi. Artikel ini akan membahas ketaman asmoro lirik, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi atau sekadar menikmati kisah di balik lagu!

Lirik Lagu Ketaman Asmoro

Berikut adalah ketaman asmoro lirik lengkap dalam bahasa Jawa, yang menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam rasa cinta mendalam hingga sulit tidur:

Saben wayah lingsir wengiMripat iki ora biso turuTansah kelingan sliramuWong ayu kang dadi pepujankuBingung rasane atikuArep sambat nanging karo sopoNyatane ora kuwowoNgrasake atiku sansoyo nelongso[Reff]Wis tak lali-laliMalah sansoyo kelinganNganti tekan mbesuk kapan nggonkuMendem ora biso turuOpo iki sing jenengeWong kang lagi ketaman asmoroPrasasat ra biso laliEsuk awan bengi tansah mbedo ati

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta, namun penuh kebingungan dan kesedihan karena cintanya tak terbalas. Kata-kata sederhana namun dalam membuat ketaman asmoro lirik begitu relate bagi banyak orang.

Chord Gitar Ketaman Asmoro

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut chord gitar Ketaman Asmoro dalam kunci dasar Am, yang mudah diikuti pemula:

[Intro]Am Dm B EAm Dm F EAm E F G AmAm - E - F - E - F[Verse]E AmSaben wayah lingsir wengiA Dm E AmMripat iki ora biso turu ETansah kelingan sliramu F EWong ayu kang dadi pepujanku[Verse]E AmBingung rasane atikuA Dm E AmArep sambat nanging karo sopo ENyatane ora kuwowo F E AmNgrasake atiku sansoyo nelongso[Interlude]Dm Am E Am[Chorus] Am A DmWis tak lali-lali E AmMalah sansoyo kelingan ENganti tekan mbesuk kapan nggonku F EMendem ora biso turu E AmOpo iki sing jenengeA Dm E AmWong kang lagi ketaman asmoro EPrasasat ra biso lali F E AmEsuk awan bengi tansah mbedo ati

Chord ini sederhana dan cocok untuk pemula. Gunakan capo jika ingin menyesuaikan nada dengan suaramu!

Arti dan Makna Lagu Ketaman Asmoro

Ketaman Asmoro berarti "terkena cinta" atau "jatuh cinta" dalam bahasa Jawa. Lagu ini menceritakan seseorang yang sedang dilanda cinta begitu dalam hingga tak bisa melupakan pujaan hatinya. Meski berusaha melupakan, kenangan justru semakin kuat, membuatnya sulit tidur dan selalu gelisah. Didi Kempot, yang dijuluki "The Godfather of Broken Heart," berhasil menuangkan emosi patah hati dalam lirik yang sederhana namun penuh makna.

Fakta Menarik di Balik Lagu Ketaman Asmoro

Dirilis pada 2016: Lagu ini termasuk dalam album Ketaman Asmoro yang dirilis pada 6 Juni 2016, menambah daftar lagu ikonik Didi Kempot.

Populer di Kalangan Milenial: Meski bergenre campursari, lagu ini sukses menembus lintas generasi, terutama setelah viral di media sosial seperti YouTube.

Inspirasi dari Kehidupan Nyata: Didi Kempot sering mengambil inspirasi dari pengalaman pribadi atau cerita orang-orang di sekitarnya, membuat lagu ini terasa autentik.

Cover oleh Banyak Artis: Lagu ini pernah dibawakan ulang oleh artis seperti Dinda Teratu dan Silvy Kumalasari, membuktikan daya tariknya yang timeless.

Emosi Universal: Tema patah hati dan cinta tak terbalas dalam ketaman asmoro lirik membuat lagu ini mudah diterima oleh pendengar dari berbagai latar belakang.

Mengapa Lagu Ini Begitu Digemari?

Lagu Ketaman Asmoro digemari karena liriknya yang mudah diingat dan melodinya yang menyentuh. Didi Kempot berhasil memadukan musik campursari tradisional dengan sentuhan modern, membuat lagu ini cocok didengar sambil ngopi atau saat sedang merenung. Lirik seperti "wis tak lali-lali, malah sansoyo kelingan" begitu melekat di hati, terutama bagi mereka yang pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan.

Cara Memainkan dan Menikmati Lagu Ini

Untuk menikmati Ketaman Asmoro, kamu bisa:

Belajar Chord: Gunakan chord di atas untuk latihan gitar. Mulailah dengan tempo lambat agar lebih mudah. Dengarkan Versi Asli: Tonton video klip di YouTube untuk merasakan emosi asli dari Didi Kempot. Hayati Liriknya: Baca ketaman asmoro lirik sambil memahami artinya untuk merasakan kedalaman emosinya. Bagikan ke Teman: Lagu ini cocok untuk dinyanyikan bersama teman atau di acara karaoke!

Kesimpulan

Ketaman Asmoro adalah lagu yang tak hanya indah secara musikal, tetapi juga kaya akan emosi dan makna. Dengan ketaman asmoro lirik yang penuh perasaan, chord yang mudah dimainkan, dan cerita di baliknya yang autentik, lagu ini wajib masuk playlist kamu.