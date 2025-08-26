Chord dan Lirik Lagu Mata Ke Hati - HIVI!: Makna dan Fakta Menarik

Lirik dan chord lagu Dari Mata turun ke Hati-Hivi.(Dok. INSTAGRAM@SAYHIVI)

LAGU Mata Ke Hati dari HIVI! adalah salah satu lagu pop romantis yang populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2011 sebagai bagian dari album Say Hi To HIVI!, lagu ini berhasil mencuri hati pendengar dengan melodi yang manis dan lirik yang penuh makna. Artikel ini akan membahas chord, lirik, makna lagu Mata Ke Hati, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar mengetahui cerita di baliknya!

Chord Lagu Mata Ke Hati - HIVI!

Berikut adalah chord dasar lagu Mata Ke Hati dalam kunci C, yang mudah dimainkan untuk pemula:

[Intro]C Em Am Gm F GC Em Am Gm[Verse]C Em Am Gm FTak pernah ku... rasakan cintaG CBegitu hebatnya Em Am Gm FSebelum ku... kenal kamuGDuniaku kelabu(*)Am D DmDan kau datang membawakan cintaGYang t'lah lama kunanti[Chorus]C Em Am G FOh kasihku kau membuat cintaFm Am DJatuh dari mata dan turun ke hatiDm GTawamu buat aku tersenyum lagiC Em Am G FOh kasihku kau membuat duniaFm Am DIndah dijalaniDm GKuyakini hati kau paling berarti[Verse]C Em Am Gm FHanya kamu... satu-satunyaG CYang ada di hati Em Am Gm FAndai saja...... kita berduaGBersama selamanya

Chord di atas menggunakan kunci dasar C, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar. Kamu juga bisa mencoba versi akustik dari album Kereta Kencan (2017) untuk nuansa yang lebih lembut.

Berikut adalah lirik lengkap lagu Mata Ke Hati yang penuh dengan nuansa romantis:

Tak pernah kurasakan cintaBegitu hebatnyaSebelum ku kenal kamuDuniaku kelabuDan kau datang membawakan cintaYang t’lah lama kunanti[Chorus]Oh, kasihku, kau membuat cintaJatuh dari mata dan turun ke hatiTawamu buat aku tersenyum lagiOh, kasihku, kau membuat duniaIndah dijalani, oh-ohKuyakini hati, kau paling berartiHanya kamu satu-satunyaYang ada di hatiAndai saja kita berduaBersama selamanyaDan kau datang membawakan cintaYang t’lah lama kunanti[Chorus]Oh, kasihku, kau membuat cintaJatuh dari mata dan turun ke hatiTawamu buat aku tersenyum lagiOh, kasihku, kau membuat duniaIndah dijalani, oh-ohKuyakini hati, kau paling berartiJatuh dari mata dan turun ke hatiKau membuat dunia indah dijalaniKuyakini hatiTa-ran-ta-ra, ta-ran-ta-ra, ra-aa

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, di mana dunia yang sebelumnya terasa kelabu menjadi penuh warna berkat kehadiran orang yang dicintai.

Makna Lagu Mata Ke Hati

Makna lagu Mata Ke Hati berpusat pada pengalaman jatuh cinta yang begitu mendalam. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa hidupnya monoton dan tidak berwarna sebelum bertemu dengan pujaan hatinya. Ketika orang tersebut hadir, cinta datang melalui pandangan mata dan langsung menyentuh hati, mengubah dunia menjadi lebih indah. Lirik seperti “Jatuh dari mata dan turun ke hati” menggambarkan konsep cinta pada pandangan pertama, di mana ketertarikan awal muncul dari penampilan atau sikap seseorang, lalu bertransformasi menjadi perasaan yang mendalam. Lagu ini juga menekankan bahwa hanya orang tersebut yang terasa istimewa dan berarti di hati.

Melodi yang ceria dan romantis membuat lagu ini mudah diterima oleh pendengar, terutama kaum muda yang sedang merasakan manisnya jatuh cinta. Pesan positif dalam lagu ini adalah bahwa cinta dapat mengubah hidup menjadi lebih bermakna dan penuh kebahagiaan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Mata Ke Hati

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Mata Ke Hati yang mungkin belum kamu ketahui:

Bagian dari Album Perdana : Lagu ini merupakan salah satu singel dari album pertama HIVI!, Say Hi To HIVI!, yang dirilis pada 2011. Album ini menjadi langkah awal kesuksesan HIVI! di industri musik Indonesia.

: Lagu ini merupakan salah satu singel dari album pertama HIVI!, Say Hi To HIVI!, yang dirilis pada 2011. Album ini menjadi langkah awal kesuksesan HIVI! di industri musik Indonesia. Versi Akustik : Pada tahun 2017, HIVI! merilis versi akustik lagu ini dalam album Kereta Kencan, memberikan nuansa yang lebih intim dan lembut.

: Pada tahun 2017, HIVI! merilis versi akustik lagu ini dalam album Kereta Kencan, memberikan nuansa yang lebih intim dan lembut. Soundtrack Film : Lagu ini pernah menjadi soundtrack film Dear Nathan, menambah popularitasnya di kalangan penggemar.

: Lagu ini pernah menjadi soundtrack film Dear Nathan, menambah popularitasnya di kalangan penggemar. Video Musik Populer : Video musik Mata Ke Hati di YouTube telah ditonton lebih dari 6,9 juta kali, menunjukkan antusiasme penggemar terhadap lagu ini.

: Video musik Mata Ke Hati di YouTube telah ditonton lebih dari 6,9 juta kali, menunjukkan antusiasme penggemar terhadap lagu ini. Diciptakan oleh HIVI!: Lagu ini ditulis oleh anggota HIVI!, yaitu Neida Aleida, Ilham Aditama, Febrian Nindyo Purbowiseso, dan Ezra Mandira, yang dikenal dengan gaya musik pop mereka yang khas.

Tentang HIVI!

HIVI! adalah grup musik pop Indonesia yang dibentuk di Jakarta pada tahun 2009. Anggotanya terdiri dari Neida Aleida (vokal), Ilham Aditama (vokal), Febrian Nindyo Purbowiseso (vokal/gitar), dan Ezra Mandira (vokal/gitar). Dikenal dengan musik yang manis dan romantis, HIVI! berhasil menciptakan lagu-lagu yang mudah diingat dan disukai oleh berbagai kalangan.

Kesimpulan

Lagu Mata Ke Hati dari HIVI! adalah perpaduan sempurna antara melodi yang menarik, lirik yang romantis, dan pesan yang menyentuh hati. Dengan chord yang sederhana, lagu ini cocok untuk dimainkan oleh pemula. Makna lagu Mata Ke Hati yang menggambarkan cinta pada pandangan pertama membuatnya relevan bagi siapa saja yang pernah merasakan cinta. Ditambah dengan fakta-fakta menarik, lagu ini tidak hanya enak didengar, tetapi juga memiliki cerita yang kaya di baliknya. Yuk, mainkan chordnya dan nyanyikan lagunya untuk merasakan keindahan cinta!