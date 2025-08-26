100 Grup K-Pop Wanita Terpopuler 2025: Daftar Member Girl Group Paling Berpengaruh
26/8/2025 14:25
INDUSTRI K-Pop terus berkembang, dan 100 grup K-Pop wanita berikut ini adalah para member girl group yang paling berpengaruh di tahun 2025. Dari vokal yang memukau hingga pesona panggung yang luar biasa, mereka telah mencuri hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Daftar ini disusun berdasarkan popularitas, pengaruh di media sosial, dan kontribusi mereka di industri musik. Yuk, simak siapa saja idol favoritmu!
Mengapa Member Girl Group K-Pop Begitu Populer?
Girl group K-Pop dikenal karena bakat mereka dalam menyanyi, menari, dan visual yang menawan. Popularitas mereka tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di seluruh dunia, berkat Korean Wave. Dari BLACKPINK hingga TWICE, setiap member memiliki pesona unik yang membuat mereka menonjol. Daftar 100 grup K-Pop wanita ini mencakup idol dari berbagai generasi, mulai dari generasi kedua hingga keempat, yang terus mendominasi tangga lagu dan media sosial.
Kriteria Pemilihan Daftar 100 Besar
Daftar ini dibuat berdasarkan beberapa faktor, seperti:
Indeks reputasi merek dari Korean Business Research Institute.
Jumlah penonton di YouTube dan streaming di platform musik.
Interaksi penggemar di media sosial.
Pencapaian dalam tangga lagu, seperti Billboard Hot 100 dan Gaon Digital Chart.
Data ini mencerminkan popularitas dan pengaruh mereka hingga Agustus 2025, menjadikan daftar ini relevan dan terkini.
Daftar 100 Member Girl Group K-Pop Wanita Terpopuler 2025
Berikut adalah 100 grup K-Pop wanita yang menempati posisi teratas berdasarkan popularitas dan pengaruh mereka. Daftar ini mencakup nama-nama besar dari berbagai grup, seperti BLACKPINK, TWICE, aespa, dan lainnya.
Lisa (BLACKPINK)
Jennie (BLACKPINK)
Jisoo (BLACKPINK)
Rosé (BLACKPINK)
Taeyeon (Girls' Generation)
Karina (aespa)
Winter (aespa)
Ningning (aespa)
Giselle (aespa)
Nayeon (TWICE)
Jihyo (TWICE)
Momo (TWICE)
Sana (TWICE)
Mina (TWICE)
Dahyun (TWICE)
Chaeyoung (TWICE)
Tzuyu (TWICE)
Jeongyeon (TWICE)
Wendy (Red Velvet)
Irene (Red Velvet)
Seulgi (Red Velvet)
Joy (Red Velvet)
Yeri (Red Velvet)
HyunA (ex-4Minute)
Soyeon ((G)I-DLE)
Miyeon ((G)I-DLE)
Minnie ((G)I-DLE)
Yuqi ((G)I-DLE)
Shuhua ((G)I-DLE)
Wonyoung (IVE)
Yujin (IVE)
Gaeul (IVE)
Rei (IVE)
Liz (IVE)
Leeseo (IVE)
Yeji (ITZY)
Ryujin (ITZY)
Chaeryeong (ITZY)
Lia (ITZY)
Yuna (ITZY)
Sakura (LE SSERAFIM)
Chaewon (LE SSERAFIM)
Yunjin (LE SSERAFIM)
Kazuha (LE SSERAFIM)
Eunchae (LE SSERAFIM)
Hanni (NewJeans)
Minji (NewJeans)
Danielle (NewJeans)
Haerin (NewJeans)
Hyein (NewJeans)
Sunny (Girls' Generation)
Tiffany (Girls' Generation)
Hyoyeon (Girls' Generation)
Yuri (Girls' Generation)
Sooyoung (Girls' Generation)
Yoona (Girls' Generation)
Seohyun (Girls' Generation)
Chiquita (BABYMONSTER)
Ruka (BABYMONSTER)
Pharita (BABYMONSTER)
Asa (BABYMONSTER)
Ahyeon (BABYMONSTER)
Rami (BABYMONSTER)
Rora (BABYMONSTER)
Haewon (NMIXX)
Lily (NMIXX)
Sullyoon (NMIXX)
BAE (NMIXX)
Jiwoo (NMIXX)
Kyujin (NMIXX)
Natty (KISS OF LIFE)
Julie (KISS OF LIFE)
Belle (KISS OF LIFE)
Haneul (KISS OF LIFE)
Sunmi (ex-Wonder Girls)
Yeeun (ex-Wonder Girls)
Yubin (ex-Wonder Girls)
Hyelim (ex-Wonder Girls)
Victoria (f(x))
Amber (f(x))
Luna (f(x))
Krystal (f(x))
Sowon (ex-GFRIEND)
Yerin (ex-GFRIEND)
Eunha (ex-GFRIEND)
Yuju (ex-GFRIEND)
SinB (ex-GFRIEND)
Umji (ex-GFRIEND)
Chanty (Lapillus)
Yue (Lapillus)
Bessie (Lapillus)
Seowon (Lapillus)
Shana (Lapillus)
Haeun (Lapillus)
Na Go-eun (Purple Kiss)
Dosie (Purple Kiss)
Ireh (Purple Kiss)
Yuki (Purple Kiss)
Chaein (Purple Kiss)
Swan (Purple Kiss)
Apa yang Membuat Daftar Ini Istimewa?
Daftar 100 grup K-Pop wanita ini menunjukkan betapa beragamnya talenta di industri K-Pop. Setiap member memiliki keunikan, mulai dari vokal kuat seperti Taeyeon dari Girls' Generation, kemampuan rap Soyeon dari (G)I-DLE, hingga pesona panggung Lisa dari BLACKPINK. Mereka tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia.
Bagaimana Cara Mendukung Idol Favoritmu?
Untuk mendukung 100 grup K-Pop wanita ini, kamu bisa:
Streaming lagu mereka di platform seperti Spotify atau YouTube.
Ikuti akun media sosial resmi mereka.
Hadiri konser atau acara fan meeting jika memungkinkan.
Beli merchandise resmi untuk menunjukkan dukunganmu.
Dengan mendukung mereka, kamu membantu idol favoritmu terus bersinar di industri K-Pop!