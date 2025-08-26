Deretan Mantan Pevita Pearce Sebelum Menikah dengan Pria Malaysia

Pevita Pearce(Instagram @pevpearce)

AKTRIS cantik Pevita Pearce resmi menikah dengan pengusaha Malaysia, Mirzan Meer, pada 20 Oktober 2024. Sebelum melangkah ke pelaminan, kehidupan asmara Pevita sering menjadi sorotan publik. Banyak pria terkenal pernah dikaitkan dengan bintang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck ini. Siapa saja mantan Pevita Pearce yang pernah mengisi hatinya? Berikut daftarnya!

1. Nino Fernandez (2010-2011)

Pada tahun 2010, Pevita Pearce menjalin hubungan dengan Nino Fernandez, aktor sekaligus anggota grup musik RAN. Hubungan mereka cukup terbuka, sering terlihat bersama di berbagai acara. Kemesraan mereka kerap diabadikan media, namun sayangnya hubungan ini berakhir pada 2011 setelah sempat putus sambung. Pevita pernah menyebut Nino sebagai sosok yang peduli, yang membuatnya jatuh cinta.

2. Haryo Putra Wibowo (2011)

Kisah asmara Pevita dengan Haryo Putra Wibowo, cicit Presiden Soeharto, sempat menghebohkan publik pada 2011. Mereka terlihat mesra, bahkan Pevita mendampingi Haryo di persidangan kakaknya. Namun, hubungan ini berlangsung singkat dan tidak banyak informasi lanjutan tentang penyebab putusnya mereka.

3. Banyu Biru (2011-2012)

Usai berpisah dari Nino, Pevita diketahui dekat dengan pengusaha Banyu Biru. Keduanya mulai go public pada 2012, salah satunya saat mereka terlihat menonton konser Katy Perry di Singapura. Meski awalnya tertutup, hubungan ini akhirnya terungkap, tetapi tidak bertahan lama.

4. Indra Priawan (Sebelum 2013)

Indra Priawan, yang kini dikenal sebagai suami Nikita Willy, pernah dirumorkan dekat dengan Pevita sebelum menikah. Keduanya sering terlihat bersama, bahkan ada foto mesra yang diduga menampilkan mereka berpelukan. Namun, baik Pevita maupun Indra tidak pernah mengkonfirmasi hubungan ini, dan kabar kedekatan mereka akhirnya mereda.

5. Mike Lewis (2017)

Pada 2017, Pevita Pearce dikabarkan dekat dengan aktor dan model Mike Lewis. Rumor ini muncul setelah mereka sering terlihat bersama di acara formal dan informal, ditambah unggahan media sosial yang menunjukkan keakraban. Namun, seperti hubungan sebelumnya, keduanya tidak memberikan pernyataan resmi, dan kabar ini perlahan menghilang.

6. Ariel Noah (2018)

Salah satu rumor yang cukup menghebohkan adalah kedekatan Pevita dengan Ariel Noah pada 2018. Mereka terlihat bergandengan tangan di tempat umum, dan foto mereka tersebar di media sosial. Keduanya memang sudah saling kenal sejak 2012 saat Pevita menjadi model video klip Peterpan. Namun, Ariel menyatakan bahwa mereka hanya berteman, dan Pevita juga tidak mengkonfirmasi adanya hubungan asmara.

7. Arsyah Rasyid (2017-2021)

Hubungan Pevita dengan pengusaha muda Arsyah Rasyid adalah salah satu yang paling serius. Mereka mulai diketahui publik pada 2017, meski baru go public pada 2021. Keduanya sering memamerkan kemesraan di media sosial, dan banyak yang menduga mereka akan menikah. Sayangnya, hubungan ini kandas pada 2021, ditandai dengan penghapusan foto-foto kebersamaan dari Instagram mereka.

8. Axel Matthew Thomas (2019)

Pevita juga pernah dirumorkan dekat dengan Axel Matthew Thomas, putra aktor Jeremy Thomas, pada 2019. Keduanya terlihat menghadiri beberapa acara bersama, menunjukkan keakraban. Namun, seperti rumor lainnya, hubungan ini tidak pernah dikonfirmasi dan akhirnya tidak lagi dibicarakan.

Kisah Cinta Pevita yang Tertutup

Pevita Pearce dikenal sebagai artis yang menjaga privasi kehidupan asmaranya. Meski sering dikaitkan dengan banyak pria terkenal, ia jarang memberikan pernyataan resmi tentang hubungannya. Bahkan sebelum menikah dengan Mirzan Meer, Pevita tidak pernah mengumbar kisah asmaranya, membuat pernikahannya pada 2024 mengejutkan banyak penggemar.

Pernikahan dengan Mirzan Meer

Pada 20 Oktober 2024, Pevita menikah dengan Mirzan Meer, pengusaha Malaysia yang merupakan putra Dato' Sri Meer Sadik Habib, pimpinan HABIB Group. Pernikahan mereka digelar secara intim di Kuala Lumpur dengan nuansa adat Melayu. Mirzan dikenal sebagai pendiri Edunia Creative dan direktur eksekutif Time Zone, bisnis jam tangan mewah. Kabar pernikahan ini menjadi sorotan karena hubungan mereka sangat tertutup sebelumnya.

Kesimpulan

Kehidupan asmara Pevita Pearce selalu menarik perhatian, dari hubungannya dengan Nino Fernandez hingga Arsyah Rasyid. Meski banyak rumor, Pevita selalu menjaga privasinya hingga akhirnya menemukan cinta sejatinya bersama Mirzan Meer.