7 Fakta Menarik Georgina Rodriguez, Pacar Ronaldo yang Belum Dinikahi

Cristiano Ronaldo (kanan).(gazetaexpress.com)

GEORGINA Rodriguez, dikenal sebagai pacar Ronaldo, telah mencuri perhatian dunia sejak menjalin hubungan dengan megabintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Meski belum resmi menikah, kisah hidup Georgina penuh inspirasi. Berikut adalah tujuh fakta menarik tentang wanita yang setia mendampingi Ronaldo ini.

1. Awal Karier sebagai Penjaga Toko

Sebelum menjadi sorotan sebagai pacar Ronaldo, Georgina Rodriguez menjalani kehidupan sederhana. Ia lahir pada 27 Januari 1994 di Buenos Aires, Argentina, tetapi besar di Jaca, Spanyol. Georgina pernah bekerja sebagai penjaga toko di Gucci dan Massimo Dutti, serta asisten rumah tangga di Bristol, Inggris, untuk mendukung mimpinya di dunia fesyen.

2. Pertemuan Romantis dengan Cristiano Ronaldo

Georgina bertemu Cristiano Ronaldo pada 2016 di sebuah toko Gucci di Madrid, tempat ia bekerja. Hubungan mereka berlanjut setelah bertemu kembali di acara Dolce & Gabbana. Georgina menggambarkan momen itu sebagai "cinta pada pandangan pertama," menandai awal kisah cinta mereka yang kini telah berjalan lebih dari delapan tahun.

Baca juga : Cristiano Ronaldo Resmi Bertunangan dengan Georgina Rodriguez

3. Ibu dari Anak-Anak Ronaldo

Sebagai pacar Ronaldo, Georgina berperan besar dalam keluarga. Ia adalah ibu kandung dari dua putri, Alana Martina dan Bella Esmeralda, serta membantu membesarkan tiga anak lain Ronaldo: Cristiano Jr., serta kembar Eva dan Mateo. Meski mengalami kehilangan salah satu bayi kembar pada 2022, Georgina tetap kuat mendampingi keluarga.

4. Karier yang Melesat sebagai Model dan Influencer

Dari penjaga toko, Georgina kini menjadi model dan influencer terkenal. Ia telah bekerja dengan merek seperti Yamamay dan Sheglam, serta tampil di sampul majalah seperti Harper's Bazaar dan Women's Health. Dengan lebih dari 63 juta pengikut di Instagram, ia juga menghasilkan jutaan rupiah per unggahan berbayar.

5. Belum Resmi Menikah, Tapi Sudah Bertunangan

Meski sudah lama bersama, Georgina dan Ronaldo belum resmi menikah. Namun, pada Agustus 2025, Georgina mengumumkan pertunangan mereka melalui Instagram, memamerkan cincin berlian bernilai ratusan miliar rupiah. Ronaldo pernah menyebut Georgina sebagai "istri" dalam beberapa kesempatan, memicu spekulasi pernikahan rahasia.

6. Kehidupan Mewah Bersama Ronaldo

Sebagai pacar Ronaldo, Georgina menikmati gaya hidup mewah, dari jet pribadi hingga liburan di destinasi eksklusif. Namun, ia tetap rendah hati, sering menunjukkan kecintaannya pada pekerjaan rumah tangga seperti menyetrika, yang ia bagikan di media sosial.

7. Dukungan Setia di Setiap Pertandingan

Georgina selalu hadir mendukung Ronaldo, baik di pertandingan Real Madrid, Juventus, Manchester United, maupun Al-Nassr. Ia sering terlihat di tribun bersama anak-anak, memberikan semangat untuk sang megabintang. Dedikasinya sebagai pasangan membuatnya dicintai penggemar.

Kesimpulan

Georgina Rodriguez bukan hanya pacar Ronaldo, tetapi juga wanita inspiratif dengan perjalanan hidup luar biasa. Dari kehidupan sederhana hingga menjadi model dan influencer ternama, Georgina membuktikan bahwa kerja keras dan cinta dapat mengubah hidup. Apakah pernikahan dengan Ronaldo akan segera terwujud? Kita tunggu kabar baiknya!