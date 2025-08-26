Lirik Lagu Papinka Aku Masih Cinta - Chord dan Fakta Menarik

Headline
Lagu Aku Masih Cinta dari Papinka adalah salah satu lagu pop melayu yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2016 oleh Ascada Musik, lagu ini menceritakan kisah cinta yang sulit dilupakan meski telah ditinggalkan. Artikel ini menyajikan lirik lagu Papinka Aku Masih Cinta, chord gitar untuk pemula, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!
Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Aku Masih Cinta yang ditulis dengan bahasa sederhana namun penuh makna. Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang masih mencintai meski dikhianati.
Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Ku sudah terlalu lama tanpamu Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Karena sesungguhnya ku tak mampu Mudah saja kau berubah Kau tinggalkan aku untuk selamanya Mengertilah ku tak bisa Karena sesungguhnya di dalam hatiku Aku masih cinta kepada dirimu Aku takkan bisa, aku takkan mampu Tuk melupakanmu Hanya karena dia kau meninggalkanku Kau membagi cinta di depan mataku Tuhan tolonglah kuatkan hatiku Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Ku sudah terlalu lama tanpamu Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Karena sesungguhnya ku tak mampu Mudah saja kau berubah Kau tinggalkan aku untuk selamanya Mengertilah ku tak bisa Karena sesungguhnya di dalam hatiku Aku masih cinta kepada dirimu Aku takkan bisa, aku takkan mampu Tuk melupakanmu
Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah dipelajari. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci standar.
[Intro] F G C Am F G [Verse] F G C Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Am F G Ku sudah terlalu lama tanpamu C F G Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Am F G Karena sesungguhnya ku tak mampu F G Mudah saja kau berubah Em Am Kau tinggalkan aku untuk selamanya Dm G Mengertilah ku tak bisa F G Karena sesungguhnya di dalam hatiku [Chorus] C Am Aku masih cinta kepada dirimu Dm G Aku takkan bisa, aku takkan mampu C C7 Tuk melupakanmu F G Hanya karena dia kau meninggalkanku C Am Kau membagi cinta di depan mataku Dm G Tuhan tolonglah kuatkan hatiku [Verse] F G C Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Am F G Ku sudah terlalu lama tanpamu C F G Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Am F G Karena sesungguhnya ku tak mampu F G Mudah saja kau berubah Em Am Kau tinggalkan aku untuk selamanya Dm G Mengertilah ku tak bisa F G Karena sesungguhnya di dalam hatiku [Chorus] C Am Aku masih cinta kepada dirimu Dm G Aku takkan bisa, aku takkan mampu C C7 Tuk melupakanmu
Gunakan capo di fret 2 jika ingin menyesuaikan nada dengan suara penyanyi asli. Latihan rutin akan membuatmu semakin mahir memainkan lagu ini!
Lagu ini memiliki beberapa fakta menarik yang membuatnya istimewa di hati penggemar. Berikut adalah beberapa di antaranya:
Agar lebih mudah memainkan chord lirik lagu Papinka Aku Masih Cinta, ikuti tips berikut:
Lirik lagu Papinka Aku Masih Cinta memiliki daya tarik karena kesederhanaan dan emosi yang kuat. Lirik seperti "Aku masih cinta kepada dirimu, aku takkan bisa tuk melupakanmu" mudah diingat dan menyentuh hati. Ditambah dengan melodi yang lembut, lagu ini cocok untuk dinyanyikan di acara santai atau karaoke bersama teman.
Lagu Aku Masih Cinta dari Papinka adalah kombinasi sempurna antara lirik yang emosional dan melodi yang mudah diingat. Dengan chord gitar yang sederhana, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain gitar sambil bernyanyi. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman makna, membuatnya semakin spesial.
