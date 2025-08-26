Lirik Lagu Papinka Aku Masih Cinta - Chord dan Fakta Menarik

Papinka(Instagram)

Lagu Aku Masih Cinta dari Papinka adalah salah satu lagu pop melayu yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2016 oleh Ascada Musik, lagu ini menceritakan kisah cinta yang sulit dilupakan meski telah ditinggalkan. Artikel ini menyajikan lirik lagu Papinka Aku Masih Cinta, chord gitar untuk pemula, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!

Lirik Lagu Papinka Aku Masih Cinta

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Aku Masih Cinta yang ditulis dengan bahasa sederhana namun penuh makna. Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang masih mencintai meski dikhianati.

Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Ku sudah terlalu lama tanpamu Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Karena sesungguhnya ku tak mampu Mudah saja kau berubah Kau tinggalkan aku untuk selamanya Mengertilah ku tak bisa Karena sesungguhnya di dalam hatiku Aku masih cinta kepada dirimu Aku takkan bisa, aku takkan mampu Tuk melupakanmu Hanya karena dia kau meninggalkanku Kau membagi cinta di depan mataku Tuhan tolonglah kuatkan hatiku Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Ku sudah terlalu lama tanpamu Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Karena sesungguhnya ku tak mampu Mudah saja kau berubah Kau tinggalkan aku untuk selamanya Mengertilah ku tak bisa Karena sesungguhnya di dalam hatiku Aku masih cinta kepada dirimu Aku takkan bisa, aku takkan mampu Tuk melupakanmu

Chord Gitar Papinka Aku Masih Cinta

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah dipelajari. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci standar.

[Intro] F G C Am F G [Verse] F G C Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Am F G Ku sudah terlalu lama tanpamu C F G Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Am F G Karena sesungguhnya ku tak mampu F G Mudah saja kau berubah Em Am Kau tinggalkan aku untuk selamanya Dm G Mengertilah ku tak bisa F G Karena sesungguhnya di dalam hatiku [Chorus] C Am Aku masih cinta kepada dirimu Dm G Aku takkan bisa, aku takkan mampu C C7 Tuk melupakanmu F G Hanya karena dia kau meninggalkanku C Am Kau membagi cinta di depan mataku Dm G Tuhan tolonglah kuatkan hatiku [Verse] F G C Sudah terlalu lama kau pergi tinggalkanku Am F G Ku sudah terlalu lama tanpamu C F G Sejak kau tinggalkanku hidupku tak menentu Am F G Karena sesungguhnya ku tak mampu F G Mudah saja kau berubah Em Am Kau tinggalkan aku untuk selamanya Dm G Mengertilah ku tak bisa F G Karena sesungguhnya di dalam hatiku [Chorus] C Am Aku masih cinta kepada dirimu Dm G Aku takkan bisa, aku takkan mampu C C7 Tuk melupakanmu

Gunakan capo di fret 2 jika ingin menyesuaikan nada dengan suara penyanyi asli. Latihan rutin akan membuatmu semakin mahir memainkan lagu ini!

Fakta Menarik di Balik Lagu Aku Masih Cinta

Lagu ini memiliki beberapa fakta menarik yang membuatnya istimewa di hati penggemar. Berikut adalah beberapa di antaranya:

Asal Band Papinka : Papinka berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nama "Papinka" sendiri diambil dari singkatan "Pangkal Pinang Kota". Band ini dikenal dengan lagu-lagu pop melayu yang penuh emosi.

: Papinka berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nama "Papinka" sendiri diambil dari singkatan "Pangkal Pinang Kota". Band ini dikenal dengan lagu-lagu pop melayu yang penuh emosi. Rilis dan Popularitas : Dirilis pada Januari 2016, Aku Masih Cinta menjadi salah satu single populer Papinka setelah Masih Mencintainya . Lagu ini tersedia di platform streaming seperti iTunes dan YouTube.

: Dirilis pada Januari 2016, menjadi salah satu single populer Papinka setelah . Lagu ini tersedia di platform streaming seperti iTunes dan YouTube. Tema Lagu : Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sulit melupakan cinta lamanya meski telah dikhianati. Tema ini sangat relate bagi banyak pendengar, terutama remaja.

: Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sulit melupakan cinta lamanya meski telah dikhianati. Tema ini sangat relate bagi banyak pendengar, terutama remaja. Anggota Band: Papinka terdiri dari Chevra (vokalis), Rio (gitaris), Andre (bassis), dan BJ (drummer). Chevra juga dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits Papinka.

Tips Memainkan Chord dengan Baik

Agar lebih mudah memainkan chord lirik lagu Papinka Aku Masih Cinta, ikuti tips berikut:

Gunakan metronom untuk menjaga ritme saat berlatih. Pelajari transisi antar chord, terutama dari F ke G, yang sering muncul di lagu ini. Nyanyikan lirik sambil bermain gitar untuk menyesuaikan tempo.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lirik lagu Papinka Aku Masih Cinta memiliki daya tarik karena kesederhanaan dan emosi yang kuat. Lirik seperti "Aku masih cinta kepada dirimu, aku takkan bisa tuk melupakanmu" mudah diingat dan menyentuh hati. Ditambah dengan melodi yang lembut, lagu ini cocok untuk dinyanyikan di acara santai atau karaoke bersama teman.

Kesimpulan

Lagu Aku Masih Cinta dari Papinka adalah kombinasi sempurna antara lirik yang emosional dan melodi yang mudah diingat. Dengan chord gitar yang sederhana, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain gitar sambil bernyanyi. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman makna, membuatnya semakin spesial.