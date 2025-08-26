D'Bagindas(Instagram)

Lagu Aku Pasti Tahu dari D'Bagindas adalah salah satu lagu pop Indonesia yang populer. Liriknya yang romantis dan chord yang mudah dimainkan membuat lagu ini disukai banyak orang. Artikel ini akan membahas lirik lagu Bagindas Aku Pasti Tahu, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin belajar memainkan lagu ini atau sekadar menikmati maknanya!

Lirik Lagu Aku Pasti Tahu - D'Bagindas

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Aku Pasti Tahu yang dirilis pada tahun 2011 dalam album No. 1. Lirik ini menggambarkan perasaan cinta yang setia namun penuh kekhawatiran akan pengkhianatan.

Aku tak akan menduakan cintamu S'lama kau tak duakan aku Aku tak akan meninggalkan dirimu S'lama kau setia untukku Aku pun juga kan setia untukmu S'lama hatimu untukku Aku pasti tahu isi dihatimu Jangan pernah kau dustai aku Hati ini bisa untuk merasakan Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Aku pasti tahu Aku tak akan menyakiti hatimu S'lama kau jaga hatiku Aku tak akan berpaling dari kamu S'lama kau jujur padaku Aku pun juga kan setia untukmu S'lama hatimu untukku Aku pasti tahu isi dihatimu Jangan pernah kau dustai aku Hati ini bisa untuk merasakan Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Aku pasti tahu tau tau Aku pun juga kan setia untukmu S'lama hatimu untukku Aku pasti tahu isi dihatimu Jangan pernah kau dustai aku Hati ini bisa untuk merasakan Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Aku pasti tahu

Chord Gitar Aku Pasti Tahu - D'Bagindas

Chord berikut ini mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu.

[Intro] Am E Am G Am Am G Am..Am.. [Verse] Am Aku tak akan menduakan cintamu G S'lama kau tak duakan aku Am Aku tak akan meninggalkan dirimu G S'lama kau setia untukku [Pre-Chorus] F G Aku pun juga kan setia untukmu F E S'lama hatimu untukku [Chorus] Am E Aku pasti tahu isi dihatimu F C Jangan pernah kau dustai aku Am E Hati ini bisa untuk merasakan F E Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Am Aku pasti tahu [Verse] Am Aku tak akan menyakiti hatimu G S'lama kau jaga hatiku Am Aku tak akan berpaling dari kamu G S'lama kau jujur padaku [Pre-Chorus] F G Aku pun juga kan setia untukmu F E S'lama hatimu untukku [Chorus] Am E Aku pasti tahu isi dihatimu F C Jangan pernah kau dustai aku Am E Hati ini bisa untuk merasakan F E Bila kau selingkuh sungguh aku tahu A Bb C Bb A Aku pasti tahu.. uuu.. tahu.. uuu.. [Outro] Dm Dm-C-Bb-A-Dm

Makna Lagu Aku Pasti Tahu

Lagu ini bercerita tentang hubungan cinta yang penuh komitmen namun diwarnai rasa takut kehilangan. Lirik lagu Bagindas Aku Pasti Tahu menekankan pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan. Pesan utamanya adalah pasangan harus saling menjaga hati agar tidak ada pengkhianatan. Lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang yakin bisa mengetahui jika pasangannya tidak setia, menambah kesan emosional yang kuat.

Fakta Menarik di Balik Lagu Aku Pasti Tahu

Dirilis pada 2011: Lagu ini adalah bagian dari album No. 1 D'Bagindas, yang dipasarkan secara unik melalui SPBU Pertamina di seluruh Indonesia.

Inspirasi Lagu: Lagu ini terinspirasi dari pengalaman emosional tentang cinta dan ketakutan akan pengkhianatan, membuatnya relatable bagi banyak pendengar.

Popularitas: Lagu ini menjadi salah satu hits D'Bagindas karena melodinya yang catchy dan lirik yang mudah diingat.

Kolaborasi Unik: D'Bagindas dikenal dengan gaya pop melayu yang sederhana namun menyentuh, membuat lagu ini populer di kalangan anak muda.

Tips Memainkan Chord Aku Pasti Tahu

Untuk pemula, cobalah mainkan chord di atas dengan tempo lambat terlebih dahulu. Pastikan jari-jari kamu sudah terbiasa dengan perpindahan chord Am, G, F, dan E. Jika ingin suara lebih jernih, gunakan gitar akustik dan atur posisi capo sesuai dengan nada vokalmu. Latihan rutin akan membuatmu semakin mahir!

Mengapa Lagu Ini Cocok untuk Pemula?

Chord lagu ini menggunakan kunci dasar seperti Am, G, F, dan E yang mudah dipelajari. Struktur lagunya juga sederhana, sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain gitar sambil menyanyikan lirik lagu Bagindas Aku Pasti Tahu. Selain itu, melodinya yang lembut membuat lagu ini enak didengar dan dinyanyikan bersama teman.