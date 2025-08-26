Headline
Lagu Aku Pasti Tahu dari D'Bagindas adalah salah satu lagu pop Indonesia yang populer. Liriknya yang romantis dan chord yang mudah dimainkan membuat lagu ini disukai banyak orang. Artikel ini akan membahas lirik lagu Bagindas Aku Pasti Tahu, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin belajar memainkan lagu ini atau sekadar menikmati maknanya!
Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Aku Pasti Tahu yang dirilis pada tahun 2011 dalam album No. 1. Lirik ini menggambarkan perasaan cinta yang setia namun penuh kekhawatiran akan pengkhianatan.
Aku tak akan menduakan cintamu S'lama kau tak duakan aku Aku tak akan meninggalkan dirimu S'lama kau setia untukku Aku pun juga kan setia untukmu S'lama hatimu untukku Aku pasti tahu isi dihatimu Jangan pernah kau dustai aku Hati ini bisa untuk merasakan Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Aku pasti tahu Aku tak akan menyakiti hatimu S'lama kau jaga hatiku Aku tak akan berpaling dari kamu S'lama kau jujur padaku Aku pun juga kan setia untukmu S'lama hatimu untukku Aku pasti tahu isi dihatimu Jangan pernah kau dustai aku Hati ini bisa untuk merasakan Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Aku pasti tahu tau tau Aku pun juga kan setia untukmu S'lama hatimu untukku Aku pasti tahu isi dihatimu Jangan pernah kau dustai aku Hati ini bisa untuk merasakan Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Aku pasti tahu
Chord berikut ini mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu.
[Intro] Am E Am G Am Am G Am..Am.. [Verse] Am Aku tak akan menduakan cintamu G S'lama kau tak duakan aku Am Aku tak akan meninggalkan dirimu G S'lama kau setia untukku [Pre-Chorus] F G Aku pun juga kan setia untukmu F E S'lama hatimu untukku [Chorus] Am E Aku pasti tahu isi dihatimu F C Jangan pernah kau dustai aku Am E Hati ini bisa untuk merasakan F E Bila kau selingkuh sungguh aku tahu Am Aku pasti tahu [Verse] Am Aku tak akan menyakiti hatimu G S'lama kau jaga hatiku Am Aku tak akan berpaling dari kamu G S'lama kau jujur padaku [Pre-Chorus] F G Aku pun juga kan setia untukmu F E S'lama hatimu untukku [Chorus] Am E Aku pasti tahu isi dihatimu F C Jangan pernah kau dustai aku Am E Hati ini bisa untuk merasakan F E Bila kau selingkuh sungguh aku tahu A Bb C Bb A Aku pasti tahu.. uuu.. tahu.. uuu.. [Outro] Dm Dm-C-Bb-A-Dm
Lagu ini bercerita tentang hubungan cinta yang penuh komitmen namun diwarnai rasa takut kehilangan. Lirik lagu Bagindas Aku Pasti Tahu menekankan pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan. Pesan utamanya adalah pasangan harus saling menjaga hati agar tidak ada pengkhianatan. Lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang yakin bisa mengetahui jika pasangannya tidak setia, menambah kesan emosional yang kuat.
Untuk pemula, cobalah mainkan chord di atas dengan tempo lambat terlebih dahulu. Pastikan jari-jari kamu sudah terbiasa dengan perpindahan chord Am, G, F, dan E. Jika ingin suara lebih jernih, gunakan gitar akustik dan atur posisi capo sesuai dengan nada vokalmu. Latihan rutin akan membuatmu semakin mahir!
Chord lagu ini menggunakan kunci dasar seperti Am, G, F, dan E yang mudah dipelajari. Struktur lagunya juga sederhana, sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar bermain gitar sambil menyanyikan lirik lagu Bagindas Aku Pasti Tahu. Selain itu, melodinya yang lembut membuat lagu ini enak didengar dan dinyanyikan bersama teman.
