Chord dan Lirik Lagu Binar Wajah Sebaya - Morfem: Fakta Menarik di Baliknya

Lagu Binar Wajah Sebaya dari Morfem adalah salah satu karya indie rock yang mencuri perhatian pecinta musik Indonesia. Dirilis pada tahun 2020, lagu ini hadir dengan lirik puitis dan alunan musik yang khas. Artikel ini menyajikan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini untuk Anda nikmati dan pelajari.
Berikut adalah chord dasar untuk lagu Binar Wajah Sebaya yang cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah dimainkan di gitar.
Intro: G C D [4x] [Verse 1] G C D Perhelatan megah nian G C D Penuh lampu dan bendera G C D Dan layar besar terbentang G C D Kian ramai G C D Wajah-wajah yang gembira G C D Bangga ada di antara G C D Kisah-kisah yang terjalin G C D Kian abadi [Chorus] G C D Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu G C D Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu C G C Di genggaman dewasa Am C Di ramai malam tersibak G D Raut sebaya bersahaja C G Dilanda kegirangan C Am Melonjak entah mengapa C G D Bersua raut sebaya bersahaja D Berbinar [Verse 2] G C D Berlompatan di trampolin G C D Bola raksasa gelinding G C D Terbesit sekali-kali G C D Wajah tadi G C D Apa yang tengah terjadi G C D Ku belum sempat mengerti G C D Di bulir peluh terpercik G C D Kian jadi [Chorus] G C D Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu G C D Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu C G C Di genggaman dewasa Am C Di ramai malam tersibak G D Raut sebaya bersahaja C G Dilanda kegirangan C Am Melonjak entah mengapa C G D Bersua raut sebaya bersahaja D Berbinar Outro: G
Chord ini mudah dipelajari, terutama untuk pemula yang ingin memainkan lagu Binar Wajah Sebaya dengan gitar. Pastikan Anda menyesuaikan ritme dengan tempo lagu aslinya.
Lirik lagu Binar Wajah Sebaya diciptakan oleh Jimi Multhazam dengan gaya puitis yang khas. Berikut adalah lirik lengkapnya:
Perhelatan megah nian
Penuh lampu dan bendera
Dan layar besar terbentang kian ramai
Wajah-wajah yang gembira
Bangga ada di antara
Kisah-kisah yang terjalin kian abadi
Ooo dia berbinar selalu
Ooo dia berbinar selalu
Di genggaman dewasa
Di ramai malam tersibak
Raut sebaya bersahaja
Dilanda kegirangan
Melonjak entah mengapa
Bersua raut sebaya bersahaja
Berbinar
Berlompatan di trampolin
Bola raksasa gelinding
Terbesit sekali-kali wajah tadi
Apa yang tengah terjadi
Ku belum sempat mengerti
Di bulir peluh terpercik kian jadi
Ooo dia berbinar selalu
Ooo dia berbinar selalu
Di genggaman dewasa
Di ramai malam tersibak
Raut sebaya bersahaja
Dilanda kegirangan
Melonjak entah mengapa
Bersua raut sebaya bersahaja
Berbinar
Lirik ini menggambarkan suasana penuh keceriaan dan kebingungan seorang anak kecil yang pertama kali merasakan cinta, membuat lagu ini begitu menarik dan relatable.
Lagu Binar Wajah Sebaya bukan sekadar lagu indie rock biasa. Berikut beberapa fakta menarik di balik penciptaannya:
Binar Wajah Sebaya berhasil menarik perhatian karena perpaduan musik yang energik dan lirik yang puitis tanpa menggunakan kata "cinta" secara eksplisit. Lagu ini cocok untuk Anda yang menyukai musik indie rock dengan cerita yang menyentuh. Video klip animasinya juga menambah daya tarik, membuatnya berbeda dari lagu-lagu lain di genre yang sama.
Jika Anda ingin belajar memainkan lagu ini, gunakan chord di atas dan nikmati alunan musiknya. Jangan lupa putar lagu Binar Wajah Sebaya di platform musik favorit Anda untuk merasakan vibes-nya!
