Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Chord dan Lirik Lagu Binar Wajah Sebaya - Morfem: Fakta Menarik di Baliknya

Thalatie K Yani
26/8/2025 13:30
Chord dan Lirik Lagu Binar Wajah Sebaya - Morfem: Fakta Menarik di Baliknya
Morfem(Instagram)

Lagu Binar Wajah Sebaya dari Morfem adalah salah satu karya indie rock yang mencuri perhatian pecinta musik Indonesia. Dirilis pada tahun 2020, lagu ini hadir dengan lirik puitis dan alunan musik yang khas. Artikel ini menyajikan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini untuk Anda nikmati dan pelajari.

Chord Lagu Binar Wajah Sebaya

Berikut adalah chord dasar untuk lagu Binar Wajah Sebaya yang cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah dimainkan di gitar.

Intro: 
G  C  D  [4x]
[Verse 1]
G        C       D
Perhelatan megah nian
G        C       D
Penuh lampu dan bendera
G        C       D
Dan layar besar terbentang
G        C       D
Kian ramai
G        C       D
Wajah-wajah yang gembira
G        C       D
Bangga ada di antara
G        C       D
Kisah-kisah yang terjalin
G        C       D
Kian abadi
[Chorus]
G           C       D
Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu
G           C       D
Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu
C        G       C
Di genggaman dewasa
Am       C
Di ramai malam tersibak
G        D
Raut sebaya bersahaja
C        G
Dilanda kegirangan
C        Am
Melonjak entah mengapa
C        G       D
Bersua raut sebaya bersahaja
D
Berbinar
[Verse 2]
G        C       D
Berlompatan di trampolin
G        C       D
Bola raksasa gelinding
G        C       D
Terbesit sekali-kali
G        C       D
Wajah tadi
G        C       D
Apa yang tengah terjadi
G        C       D
Ku belum sempat mengerti
G        C       D
Di bulir peluh terpercik
G        C       D
Kian jadi
[Chorus]
G           C       D
Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu
G           C       D
Ooooh.. ooooh.. dia berbinar selalu
C        G       C
Di genggaman dewasa
Am       C
Di ramai malam tersibak
G        D
Raut sebaya bersahaja
C        G
Dilanda kegirangan
C        Am
Melonjak entah mengapa
C        G       D
Bersua raut sebaya bersahaja
D
Berbinar
Outro: 
G

Chord ini mudah dipelajari, terutama untuk pemula yang ingin memainkan lagu Binar Wajah Sebaya dengan gitar. Pastikan Anda menyesuaikan ritme dengan tempo lagu aslinya.

Lirik Lagu Binar Wajah Sebaya

Lirik lagu Binar Wajah Sebaya diciptakan oleh Jimi Multhazam dengan gaya puitis yang khas. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Perhelatan megah nian
Penuh lampu dan bendera
Dan layar besar terbentang kian ramai
Wajah-wajah yang gembira
Bangga ada di antara
Kisah-kisah yang terjalin kian abadi

Ooo dia berbinar selalu
Ooo dia berbinar selalu
Di genggaman dewasa
Di ramai malam tersibak
Raut sebaya bersahaja
Dilanda kegirangan
Melonjak entah mengapa
Bersua raut sebaya bersahaja
Berbinar

Berlompatan di trampolin
Bola raksasa gelinding
Terbesit sekali-kali wajah tadi
Apa yang tengah terjadi
Ku belum sempat mengerti
Di bulir peluh terpercik kian jadi

Ooo dia berbinar selalu
Ooo dia berbinar selalu
Di genggaman dewasa
Di ramai malam tersibak
Raut sebaya bersahaja
Dilanda kegirangan
Melonjak entah mengapa
Bersua raut sebaya bersahaja
Berbinar

Lirik ini menggambarkan suasana penuh keceriaan dan kebingungan seorang anak kecil yang pertama kali merasakan cinta, membuat lagu ini begitu menarik dan relatable.

Fakta Menarik di Balik Lagu Binar Wajah Sebaya

Lagu Binar Wajah Sebaya bukan sekadar lagu indie rock biasa. Berikut beberapa fakta menarik di balik penciptaannya:

  • Kisah Cinta Anak Kecil: Lagu ini menceritakan pengalaman pertama seorang anak kecil terhadap perasaan cinta. Liriknya menggambarkan kebingungan dan kegembiraan yang muncul tanpa memahami sepenuhnya apa yang terjadi.
  • Kolaborasi Keren: Musik diciptakan oleh gitaris Morfem, Pandu Fuzztoni, sementara lirik ditulis oleh vokalis Jimi Multhazam. Keduanya berhasil menciptakan harmoni antara lirik puitis dan musik indie rock yang energik.
  • Video Klip Animasi: Video klip lagu ini menggunakan animasi penuh warna dengan karakter-karakter absurd, hasil kolaborasi dengan seniman Surabaya, Dwiky KA. Awalnya, Dwiky hanya diminta membuat cover album, tetapi akhirnya juga menciptakan video klip yang unik.
  • Album Binar Wajah Sebaya: Lagu ini menjadi bagian dari mini album dengan judul yang sama, yang dirilis pada tahun 2020. Album ini juga berisi empat lagu lama Morfem yang direkam ulang karena band merasa hasil rekaman sebelumnya kurang memuaskan.
  • Nuansa Berisik Khas Morfem: Morfem dikenal sebagai band indie rock yang "berisik" dengan gitar fuzz yang chaos, namun lagu ini tetap memiliki sentuhan pop yang membuatnya mudah diterima pendengar.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Binar Wajah Sebaya berhasil menarik perhatian karena perpaduan musik yang energik dan lirik yang puitis tanpa menggunakan kata "cinta" secara eksplisit. Lagu ini cocok untuk Anda yang menyukai musik indie rock dengan cerita yang menyentuh. Video klip animasinya juga menambah daya tarik, membuatnya berbeda dari lagu-lagu lain di genre yang sama.

Jika Anda ingin belajar memainkan lagu ini, gunakan chord di atas dan nikmati alunan musiknya. Jangan lupa putar lagu Binar Wajah Sebaya di platform musik favorit Anda untuk merasakan vibes-nya!



Editor : Thalatie Yani
