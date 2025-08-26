Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Makna Lagu I Lay My Love on You Westlife: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Thalatie K Yani
26/8/2025 13:14
Makna Lagu I Lay My Love on You Westlife: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik
Westlife(Antara)

Lagu I Lay My Love on You dari Westlife adalah salah satu lagu romantis yang populer di awal 2000-an. Dirilis pada tahun 2001 sebagai bagian dari album Coast to Coast, lagu ini berhasil mencuri hati banyak penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu I Lay My Love on You, lirik lengkap, chord gitar, dan beberapa fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar memainkan lagu ini!

Makna Lagu I Lay My Love on You

Makna lagu I Lay My Love on You bercerita tentang cinta yang tulus dan mendalam dari seorang pria kepada wanita yang dicintainya. Liriknya menggambarkan bagaimana pria ini merasa hidupnya berubah menjadi lebih indah karena kehadiran sang kekasih, yang digambarkan seperti bidadari. Ia rela memberikan segalanya untuk membuat hubungan mereka bahagia dan langgeng. Lagu ini menekankan pentingnya kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang membuat seseorang merasa seperti terlahir kembali.

Dengan lirik sederhana namun penuh emosi, lagu ini sering dipilih untuk momen romantis seperti lamaran atau pernikahan. Melodi yang lembut dan harmoni vokal Westlife membuat lagu ini terasa begitu menyentuh hati.

Lirik Lagu I Lay My Love on You - Westlife

Berikut adalah lirik lengkap lagu I Lay My Love on You beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami makna lagu I Lay My Love on You.

Just a smile and the rain is gone
Hanya sebuah senyuman dan hujan pun berhenti
Can hardly believe it, yeah
Sulit untuk mempercayainya
There's an angel standing next to me
Ada bidadari berdiri di sampingku
Reaching for my heart
Meraih hatikuJust a smile and there's no way back
Hanya sebuah senyuman dan tak ada jalan kembali
Can hardly believe it, yeahSulit untuk mempercayainya
But there's an angel calling me
Namun ada bidadari yang memanggilku
Reaching for my heart
Meraih hatikuI know that I'll be okay now
Aku tahu aku akan baik-baik saja sekarang
This time, it's real
Kali ini nyata
[Chorus]
I lay my love on you
Kusandarkan cintaku padamu
It's all I wanna do
Itu satu-satunya yang ingin kulakukan
Every time I breathe I feel brand new
Setiap kali kubernapas, aku merasa seperti baru
You open up my heart
Kau membuka hatiku
Show me all your love, and walk right through
Tunjukkan semua cintamu dan melangkahlah masuk
As I lay my love on you
Saat kusandarkan cintaku padamu
I was lost in a lonely place
Aku tersesat di tempat yang sepi
Could hardly even believe it, yeah
Hampir tak bisa mempercayainya
Holding on to yesterdays
Terpaku pada masa lalu
Far, far too long
Terlalu lama
Now I believe it's okay
Sekarang aku percaya semuanya baik-baik saja
Cause this time it's real
Karena kali ini nyata
[Chorus]
I never knew that love could feel so good
Tak pernah kukira cinta bisa terasa begitu indah
Like a once in a lifetime
Seperti sekali dalam seumur hidup
You change my world
Kau ubah duniaku
[Chorus 3x]

Chord Gitar I Lay My Love on You

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang bisa diikuti. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah dipahami.

[Verse]
Am           Dm
Just a smile and the rain is gone
G            C        Em
Can hardly believe it (yeah)
Am
There's an angel standing
Dm
Next to me
F        G        C     G
Reaching for my heart
Am           Dm
Just a smile and there's no way back
G            C        Em
Can hardly believe it (yeah)
Am
But there's an angel and
Dm
She's calling me
F        G        C     G
Reaching for my heart
Am
I know, that I'll be okay now
C        G
This time it's real
[Chorus]
D
I lay my love on you
A
It's all I wanna do
Bm           G
Every time I breathe I feel brand new
A           D
You open up my heart
C
Show me all your love, and walk
Em
Right through
G        A        D
As I lay my love on you

Cara Memainkan Chord

Chord di atas menggunakan kunci dasar yang mudah seperti Am, Dm, G, C, dan Em. Pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar. Mainkan dengan tempo sedang untuk menyesuaikan nuansa romantis lagu ini. Jika kamu pemula, latihan perlahan pada bagian transisi dari Am ke Dm untuk mendapatkan aliran yang mulus.

Fakta Menarik di Balik Lagu I Lay My Love on You

  • Dirilis pada 2001: Lagu ini adalah single keempat dari album Coast to Coast yang dirilis pada 31 Oktober 2000. Lagu ini sangat populer di Asia, terutama di Indonesia.
  • Versi Bahasa Spanyol: Westlife juga merilis versi berbahasa Spanyol berjudul En Ti Deje Mi Amor untuk menjangkau penggemar di Amerika Latin.
  • Pencipta Lagu: Lagu ini ditulis oleh Jörgen Elofsson, Per Magnusson, dan David Kreuger, yang juga menciptakan banyak hits Westlife lainnya.
  • Popularitas di Indonesia: Lagu ini menjadi salah satu lagu wajib di konser Westlife di Indonesia, seperti saat mereka tampil di Jakarta pada 2019 dan 2023.
  • Peringkat di Tangga Lagu: Menurut Official Charts Company, lagu ini masuk dalam 20 lagu Westlife yang paling banyak didengar hingga Januari 2019, berada di posisi ke-19.
  • Video Klip: Video klip resmi lagu ini, dirilis pada 2009 di kanal YouTube Westlife, telah ditonton lebih dari 117 juta kali hingga 2022.

Mengapa Lagu Ini Masih Populer?

I Lay My Love on You tetap dicintai karena liriknya yang romantis dan melodi yang mudah diingat. Lagu ini sering digunakan dalam acara pernikahan atau sebagai ungkapan cinta karena makna lagu I Lay My Love on You yang mendalam tentang cinta sejati. Vokal harmonis dari Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Brian McFadden (sebelum keluar dari grup) membuat lagu ini timeless.

Kesimpulan

Lagu I Lay My Love on You dari Westlife bukan hanya sekadar lagu pop, tetapi juga sebuah ungkapan cinta yang tulus dan penuh makna. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi salah satu lagu romantis favorit sepanjang masa. Apakah kamu juga penggemar lagu ini? Coba mainkan chordnya atau nyanyikan liriknya untuk merasakan kembali keajaiban cinta!



Editor : Thalatie Yani
