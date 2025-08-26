Makna Lagu I Lay My Love on You Westlife: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Westlife(Antara)

Lagu I Lay My Love on You dari Westlife adalah salah satu lagu romantis yang populer di awal 2000-an. Dirilis pada tahun 2001 sebagai bagian dari album Coast to Coast, lagu ini berhasil mencuri hati banyak penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu I Lay My Love on You, lirik lengkap, chord gitar, dan beberapa fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar memainkan lagu ini!

Makna Lagu I Lay My Love on You

Makna lagu I Lay My Love on You bercerita tentang cinta yang tulus dan mendalam dari seorang pria kepada wanita yang dicintainya. Liriknya menggambarkan bagaimana pria ini merasa hidupnya berubah menjadi lebih indah karena kehadiran sang kekasih, yang digambarkan seperti bidadari. Ia rela memberikan segalanya untuk membuat hubungan mereka bahagia dan langgeng. Lagu ini menekankan pentingnya kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang membuat seseorang merasa seperti terlahir kembali.

Dengan lirik sederhana namun penuh emosi, lagu ini sering dipilih untuk momen romantis seperti lamaran atau pernikahan. Melodi yang lembut dan harmoni vokal Westlife membuat lagu ini terasa begitu menyentuh hati.

Lirik Lagu I Lay My Love on You - Westlife

Berikut adalah lirik lengkap lagu I Lay My Love on You beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia agar kamu lebih memahami makna lagu I Lay My Love on You.

Just a smile and the rain is gone Hanya sebuah senyuman dan hujan pun berhenti Can hardly believe it, yeah Sulit untuk mempercayainya There's an angel standing next to me Ada bidadari berdiri di sampingku Reaching for my heart Meraih hatikuJust a smile and there's no way back Hanya sebuah senyuman dan tak ada jalan kembali Can hardly believe it, yeahSulit untuk mempercayainya But there's an angel calling me Namun ada bidadari yang memanggilku Reaching for my heart Meraih hatikuI know that I'll be okay now Aku tahu aku akan baik-baik saja sekarang This time, it's real Kali ini nyata [Chorus] I lay my love on you Kusandarkan cintaku padamu It's all I wanna do Itu satu-satunya yang ingin kulakukan Every time I breathe I feel brand new Setiap kali kubernapas, aku merasa seperti baru You open up my heart Kau membuka hatiku Show me all your love, and walk right through Tunjukkan semua cintamu dan melangkahlah masuk As I lay my love on you Saat kusandarkan cintaku padamu I was lost in a lonely place Aku tersesat di tempat yang sepi Could hardly even believe it, yeah Hampir tak bisa mempercayainya Holding on to yesterdays Terpaku pada masa lalu Far, far too long Terlalu lama Now I believe it's okay Sekarang aku percaya semuanya baik-baik saja Cause this time it's real Karena kali ini nyata [Chorus] I never knew that love could feel so good Tak pernah kukira cinta bisa terasa begitu indah Like a once in a lifetime Seperti sekali dalam seumur hidup You change my world Kau ubah duniaku [Chorus 3x]

Chord Gitar I Lay My Love on You

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang bisa diikuti. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah dipahami.

[Verse] Am Dm Just a smile and the rain is gone G C Em Can hardly believe it (yeah) Am There's an angel standing Dm Next to me F G C G Reaching for my heart Am Dm Just a smile and there's no way back G C Em Can hardly believe it (yeah) Am But there's an angel and Dm She's calling me F G C G Reaching for my heart Am I know, that I'll be okay now C G This time it's real [Chorus] D I lay my love on you A It's all I wanna do Bm G Every time I breathe I feel brand new A D You open up my heart C Show me all your love, and walk Em Right through G A D As I lay my love on you

Cara Memainkan Chord

Chord di atas menggunakan kunci dasar yang mudah seperti Am, Dm, G, C, dan Em. Pastikan gitar kamu sudah disetel dengan benar. Mainkan dengan tempo sedang untuk menyesuaikan nuansa romantis lagu ini. Jika kamu pemula, latihan perlahan pada bagian transisi dari Am ke Dm untuk mendapatkan aliran yang mulus.

Fakta Menarik di Balik Lagu I Lay My Love on You

Dirilis pada 2001: Lagu ini adalah single keempat dari album Coast to Coast yang dirilis pada 31 Oktober 2000. Lagu ini sangat populer di Asia, terutama di Indonesia.

Mengapa Lagu Ini Masih Populer?

I Lay My Love on You tetap dicintai karena liriknya yang romantis dan melodi yang mudah diingat. Lagu ini sering digunakan dalam acara pernikahan atau sebagai ungkapan cinta karena makna lagu I Lay My Love on You yang mendalam tentang cinta sejati. Vokal harmonis dari Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Brian McFadden (sebelum keluar dari grup) membuat lagu ini timeless.

Kesimpulan

Lagu I Lay My Love on You dari Westlife bukan hanya sekadar lagu pop, tetapi juga sebuah ungkapan cinta yang tulus dan penuh makna. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi salah satu lagu romantis favorit sepanjang masa. Apakah kamu juga penggemar lagu ini? Coba mainkan chordnya atau nyanyikan liriknya untuk merasakan kembali keajaiban cinta!