Chord, Lirik, dan Makna Lagu Menemukanmu Seventeen: Kisah Cinta Sejati yang Menyentuh

Lagu Menemukanmu dari Seventeen adalah salah satu lagu cinta yang begitu populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2011 dalam album Dunia yang Indah, lagu ini menceritakan perjuangan menemukan cinta sejati setelah melewati patah hati. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan chord gitar, lirik lengkap, makna lagu Menemukanmu Seventeen, dan fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!
Berikut adalah chord gitar Menemukanmu dengan kunci dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 4 untuk mempermudah permainan.
[Intro] C F G C [Verse] C F Separuh langkahku saat ini G C Berjalan tanpa terhenti Am Dm Hidupku bagaikan keringnya dunia G F C Tandus tak ada cinta C F Hatiku mencari cinta ini G C Sampai ku temukan yang sejati Am Dm Walau sampai letih ku kan mencarinya G F C Seorang yang ku cinta [Chorus] F G Kini ku menemukanmu Em Am Di ujung waktu ku patah hati Dm Lelah hati menunggu G C Cinta yang selamatkan hidupku F G Kini ku tlah bersamamu Em Am Berjanji tuk sehidup semati Dm Sampai akhir sang waktu G F C Kita bersama tuk selamanya [Interlude] F G Em Am Dm G [Outro] Dm Sampai akhir sang waktu G F C Kita bersama tuk selamanya
Chord di atas menggunakan kunci dasar C, sehingga mudah dimainkan bahkan oleh pemula. Kamu juga bisa mencoba kunci original (E) tanpa capo jika sudah mahir.
Berikut lirik lengkap lagu Menemukanmu yang penuh emosi:
Separuh langkahku saat ini Berjalan tanpa terhenti Hidupku bagaikan keringnya dunia Tandus tak ada cinta Hatiku mencari cinta ini Sampai ku temukan yang sejati Walau sampai letih ku kan mencarinya Seorang yang ku cinta [Chorus] Kini ku menemukanmu Di ujung waktu ku patah hati Lelah hati menunggu Cinta yang selamatkan hidupku Kini ku tlah bersamamu Berjanji tuk sehidup semati Sampai akhir sang waktu Kita bersama tuk selamanya [Interlude] Kini ku menemukanmu Di ujung waktu ku patah hati Lelah hati menunggu Cinta yang selamatkan hidupku Kini ku menemukanmu Di ujung waktu ku patah hati Lelah hati menunggu Cinta yang selamatkan hidupku Kini ku tlah bersamamu Berjanji tuk sehidup semati Sampai akhir sang waktu Kita bersama tuk selamanya Sampai akhir sang waktu Kita bersama tuk selamanya
Lirik ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah melalui banyak rintangan.
Makna lagu Menemukanmu Seventeen adalah tentang perjuangan seseorang yang mencari cinta sejati. Liriknya menggambarkan kehidupan yang terasa hampa dan kering tanpa cinta, seperti dunia yang tandus. Meski mengalami kegagalan dan patah hati, tokoh utama dalam lagu ini tidak menyerah. Ia terus mencari hingga akhirnya menemukan pasangan yang menjadi "penyelamat hidupnya". Lagu ini juga menekankan komitmen untuk bersama selamanya, bahkan hingga akhir waktu, yang menggambarkan cinta yang kuat dan abadi.
Lagu ini sangat relate bagi siapa saja yang pernah merasa putus asa dalam cinta, namun akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Emosi yang kuat dalam liriknya membuat Menemukanmu sering dijadikan lagu pengiring di momen romantis, seperti pernikahan.
Lagu Menemukanmu disukai karena melodinya yang lembut, lirik yang penuh makna, dan emosi yang terkandung di dalamnya. Chord-nya yang sederhana juga membuat lagu ini mudah dimainkan oleh penggemar musik. Selain itu, pesan tentang harapan dan ketabahan dalam mencari cinta sejati sangat menyentuh hati pendengar dari berbagai kalangan.
