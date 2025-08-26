Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Chord, Lirik, dan Makna Lagu Menemukanmu Seventeen: Kisah Cinta Sejati yang Menyentuh

Thalatie K Yani
26/8/2025 12:59
Chord, Lirik, dan Makna Lagu Menemukanmu Seventeen: Kisah Cinta Sejati yang Menyentuh
Seventeen(soundcloud)

Lagu Menemukanmu dari Seventeen adalah salah satu lagu cinta yang begitu populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2011 dalam album Dunia yang Indah, lagu ini menceritakan perjuangan menemukan cinta sejati setelah melewati patah hati. Dalam artikel ini, kamu akan menemukan chord gitar, lirik lengkap, makna lagu Menemukanmu Seventeen, dan fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!

Chord Gitar Lagu Menemukanmu - Seventeen (Mudah untuk Pemula)

Berikut adalah chord gitar Menemukanmu dengan kunci dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 4 untuk mempermudah permainan.

[Intro] 
C F G C
[Verse]
C           F
Separuh langkahku saat ini
G           C
Berjalan tanpa terhenti
Am          Dm
Hidupku bagaikan keringnya dunia
G     F     C
Tandus tak ada cinta
C           F
Hatiku mencari cinta ini
G           C
Sampai ku temukan yang sejati
Am          Dm
Walau sampai letih ku kan mencarinya
G     F     C
Seorang yang ku cinta
[Chorus]
F           G
Kini ku menemukanmu
Em          Am
Di ujung waktu ku patah hati
Dm
Lelah hati menunggu
G           C
Cinta yang selamatkan hidupku
F           G
Kini ku tlah bersamamu
Em          Am
Berjanji tuk sehidup semati
Dm
Sampai akhir sang waktu
G     F     C
Kita bersama tuk selamanya
[Interlude] 
F G Em Am Dm G
[Outro]
Dm
Sampai akhir sang waktu
G     F     C
Kita bersama tuk selamanya

Chord di atas menggunakan kunci dasar C, sehingga mudah dimainkan bahkan oleh pemula. Kamu juga bisa mencoba kunci original (E) tanpa capo jika sudah mahir.

Lirik Lagu Menemukanmu - Seventeen

Berikut lirik lengkap lagu Menemukanmu yang penuh emosi:

Separuh langkahku saat ini
Berjalan tanpa terhenti
Hidupku bagaikan keringnya dunia
Tandus tak ada cinta
Hatiku mencari cinta ini
Sampai ku temukan yang sejati
Walau sampai letih ku kan mencarinya
Seorang yang ku cinta
[Chorus]
Kini ku menemukanmu
Di ujung waktu ku patah hati
Lelah hati menunggu
Cinta yang selamatkan hidupku
Kini ku tlah bersamamu
Berjanji tuk sehidup semati
Sampai akhir sang waktu
Kita bersama tuk selamanya
[Interlude]
Kini ku menemukanmu
Di ujung waktu ku patah hati
Lelah hati menunggu
Cinta yang selamatkan hidupku
Kini ku menemukanmu
Di ujung waktu ku patah hati
Lelah hati menunggu
Cinta yang selamatkan hidupku
Kini ku tlah bersamamu
Berjanji tuk sehidup semati
Sampai akhir sang waktu
Kita bersama tuk selamanya
Sampai akhir sang waktu
Kita bersama tuk selamanya

Lirik ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah melalui banyak rintangan.

Makna Lagu Menemukanmu Seventeen

Makna lagu Menemukanmu Seventeen adalah tentang perjuangan seseorang yang mencari cinta sejati. Liriknya menggambarkan kehidupan yang terasa hampa dan kering tanpa cinta, seperti dunia yang tandus. Meski mengalami kegagalan dan patah hati, tokoh utama dalam lagu ini tidak menyerah. Ia terus mencari hingga akhirnya menemukan pasangan yang menjadi "penyelamat hidupnya". Lagu ini juga menekankan komitmen untuk bersama selamanya, bahkan hingga akhir waktu, yang menggambarkan cinta yang kuat dan abadi.

Lagu ini sangat relate bagi siapa saja yang pernah merasa putus asa dalam cinta, namun akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Emosi yang kuat dalam liriknya membuat Menemukanmu sering dijadikan lagu pengiring di momen romantis, seperti pernikahan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Menemukanmu

  • Dirilis pada 2011: Lagu ini merupakan bagian dari album Dunia yang Indah, yang menjadi salah satu album paling sukses Seventeen.
  • Pencipta Lagu: Menemukanmu diciptakan oleh Yudhy Rus Harjanto, salah satu personel Seventeen yang dikenal dengan kemampuan menulis lagu yang menyentuh hati.
  • Populer di Media Sosial: Hingga kini, lagu ini masih sering di-cover di YouTube dan platform lain, menunjukkan popularitasnya yang abadi.
  • Inspirasi Cinta Sejati: Banyak penggemar menduga lagu ini terinspirasi dari kisah cinta pribadi anggota band, meski hal ini belum pernah dikonfirmasi secara resmi.
  • Tragedi Seventeen: Setelah bencana tsunami di Banten pada 2018 yang merenggut nyawa beberapa personel, lagu ini menjadi pengingat akan warisan musik Seventeen yang tak terlupakan.

Mengapa Lagu Ini Begitu Disukai?

Lagu Menemukanmu disukai karena melodinya yang lembut, lirik yang penuh makna, dan emosi yang terkandung di dalamnya. Chord-nya yang sederhana juga membuat lagu ini mudah dimainkan oleh penggemar musik. Selain itu, pesan tentang harapan dan ketabahan dalam mencari cinta sejati sangat menyentuh hati pendengar dari berbagai kalangan.



Editor : Thalatie Yani
