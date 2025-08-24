Lirik dan Chord Lagu Menemukanmu - Seventeen: Fakta Menarik di Baliknya

Headline
Lagu Menemukanmu dari Seventeen adalah salah satu lagu romantis yang sangat populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2011, lagu ini menjadi bagian dari album Dunia Yang Indah. Dengan lirik yang penuh makna dan melodi yang menyentuh, lagu ini menceritakan tentang perjuangan menemukan cinta sejati setelah patah hati. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik dan chord lagu Menemukanmu serta fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!
Berikut adalah lirik lagu Menemukanmu yang dinyanyikan oleh band asal Yogyakarta, Seventeen. Lirik ini menceritakan tentang seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah melalui masa sulit.
Separuh langkahku saat ini Berjalan tanpa terhenti Hidupku bagaikan keringnya dunia Tandus tak ada cinta Hatiku mencari cinta ini Sampai ku temukan yang sejati Walau sampai letih ku kan mencarinya Seorang yang ku cinta [Reff] Kini ku menemukanmu Di ujung waktu ku patah hati Lelah hati menunggu Cinta yang selamatkan hidupku Kini ku tlah bersamamu Berjanji tuk sehidup semati Sampai akhir sang waktu Kita bersama tuk selamanya
Lirik ini sangat menyentuh, terutama bagi mereka yang pernah merasakan patah hati dan akhirnya menemukan kebahagiaan. Kata-kata seperti "kini ku menemukanmu" menjadi pengingat bahwa cinta sejati selalu ada di ujung perjuangan.
Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord lagu Menemukanmu dengan kunci dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula.
[Intro] C F G CC F Separuh langkahku saat ini G C Berjalan tanpa terhenti Am Dm Hidupku bagaikan keringnya dunia G F C Tandus tak ada cinta C F Hatiku mencari cinta ini G C Sampai ku temukan yang sejati Am Dm Walau sampai letih ku kan mencarinya G F C Seorang yang ku cinta [Reff] F G Kini ku menemukanmu Em Am Di ujung waktu ku patah hati Dm Lelah hati menunggu G C Cinta yang selamatkan hidupku F G Kini ku tlah bersamamu Em Am Berjanji tuk sehidup semati Dm Sampai akhir sang waktu G F C Kita bersama tuk selamanya
Chord ini menggunakan kunci dasar C, sehingga mudah dimainkan bahkan untuk pemula. Cobalah mainkan dengan tempo yang lembut agar nuansa romantis lagunya lebih terasa.
Selain lirik dan chord, ada beberapa fakta menarik tentang lagu Menemukanmu yang mungkin belum kamu ketahui:
Untuk memainkan chord lagu Menemukanmu, berikut beberapa tips sederhana:
Dengan latihan rutin, kamu pasti bisa memainkan lagu ini dengan baik!
Lagu Menemukanmu tetap dicintai hingga sekarang karena liriknya yang universal dan mudah dipahami. Cerita tentang perjuangan mencari cinta sejati resonan dengan banyak orang. Selain itu, melodi yang lembut dan chord yang sederhana membuat lagu ini mudah dinyanyikan dan dimainkan. Baik untuk karaoke, cover gitar, atau sekadar bernostalgia, lagu ini selalu punya tempat di hati penggemar.
