Lirik dan Chord Lagu Menemukanmu - Seventeen: Fakta Menarik di Baliknya

Lagu Menemukanmu dari Seventeen adalah salah satu lagu romantis yang sangat populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2011, lagu ini menjadi bagian dari album Dunia Yang Indah. Dengan lirik yang penuh makna dan melodi yang menyentuh, lagu ini menceritakan tentang perjuangan menemukan cinta sejati setelah patah hati. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik dan chord lagu Menemukanmu serta fakta menarik di baliknya. Yuk, simak!

Lirik Lagu Menemukanmu - Seventeen

Berikut adalah lirik lagu Menemukanmu yang dinyanyikan oleh band asal Yogyakarta, Seventeen. Lirik ini menceritakan tentang seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah melalui masa sulit.

Separuh langkahku saat ini Berjalan tanpa terhenti Hidupku bagaikan keringnya dunia Tandus tak ada cinta Hatiku mencari cinta ini Sampai ku temukan yang sejati Walau sampai letih ku kan mencarinya Seorang yang ku cinta [Reff] Kini ku menemukanmu Di ujung waktu ku patah hati Lelah hati menunggu Cinta yang selamatkan hidupku Kini ku tlah bersamamu Berjanji tuk sehidup semati Sampai akhir sang waktu Kita bersama tuk selamanya

Lirik ini sangat menyentuh, terutama bagi mereka yang pernah merasakan patah hati dan akhirnya menemukan kebahagiaan. Kata-kata seperti "kini ku menemukanmu" menjadi pengingat bahwa cinta sejati selalu ada di ujung perjuangan.

Chord Gitar Lagu Menemukanmu - Seventeen

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord lagu Menemukanmu dengan kunci dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula.

[Intro] C F G CC F Separuh langkahku saat ini G C Berjalan tanpa terhenti Am Dm Hidupku bagaikan keringnya dunia G F C Tandus tak ada cinta C F Hatiku mencari cinta ini G C Sampai ku temukan yang sejati Am Dm Walau sampai letih ku kan mencarinya G F C Seorang yang ku cinta [Reff] F G Kini ku menemukanmu Em Am Di ujung waktu ku patah hati Dm Lelah hati menunggu G C Cinta yang selamatkan hidupku F G Kini ku tlah bersamamu Em Am Berjanji tuk sehidup semati Dm Sampai akhir sang waktu G F C Kita bersama tuk selamanya

Chord ini menggunakan kunci dasar C, sehingga mudah dimainkan bahkan untuk pemula. Cobalah mainkan dengan tempo yang lembut agar nuansa romantis lagunya lebih terasa.

Fakta Menarik di Balik Lagu Menemukanmu

Selain lirik dan chord, ada beberapa fakta menarik tentang lagu Menemukanmu yang mungkin belum kamu ketahui:

Bagian dari Album Dunia Yang Indah : Lagu ini dirilis pada tahun 2011 sebagai salah satu single dari album keempat Seventeen, Dunia Yang Indah , yang diproduksi oleh G&P Records.

: Lagu ini dirilis pada tahun 2011 sebagai salah satu single dari album keempat Seventeen, , yang diproduksi oleh G&P Records. Pencipta Lagu : Lagu ini diciptakan oleh Yudhy Rus Harjanto, salah satu personel Seventeen, yang dikenal dengan kemampuannya menciptakan lagu-lagu romantis dengan melodi yang kuat.

: Lagu ini diciptakan oleh Yudhy Rus Harjanto, salah satu personel Seventeen, yang dikenal dengan kemampuannya menciptakan lagu-lagu romantis dengan melodi yang kuat. Cerita di Balik Lagu : Menemukanmu menceritakan tentang seorang pria yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah melalui patah hati. Lagu ini menjadi favorit banyak penggemar karena liriknya yang relatable.

: menceritakan tentang seorang pria yang akhirnya menemukan cinta sejati setelah melalui patah hati. Lagu ini menjadi favorit banyak penggemar karena liriknya yang relatable. Dampak Emosional : Lagu ini sering dipilih sebagai lagu pengiring di acara pernikahan karena pesan cinta abadinya yang menyentuh hati.

: Lagu ini sering dipilih sebagai lagu pengiring di acara pernikahan karena pesan cinta abadinya yang menyentuh hati. Kisah Tragis Seventeen: Setelah bencana tsunami Selat Sunda pada 2018, tiga anggota Seventeen meninggal dunia. Vokalis Ifan kemudian melanjutkan karier solo, membuat lagu ini semakin bermakna bagi penggemar.

Tips Memainkan Chord Menemukanmu untuk Pemula

Untuk memainkan chord lagu Menemukanmu, berikut beberapa tips sederhana:

Gunakan capo di fret 4 jika kamu ingin menyesuaikan nada dengan suaramu. Latih transisi antara chord C, F, G, dan Am agar lebih lancar. Mainkan dengan perasaan untuk menangkap emosi lagu yang mendalam. Jika baru belajar gitar, mulailah dengan strumming sederhana seperti pola D-DU-UDU.

Dengan latihan rutin, kamu pasti bisa memainkan lagu ini dengan baik!

Mengapa Lagu Menemukanmu Masih Populer?

Lagu Menemukanmu tetap dicintai hingga sekarang karena liriknya yang universal dan mudah dipahami. Cerita tentang perjuangan mencari cinta sejati resonan dengan banyak orang. Selain itu, melodi yang lembut dan chord yang sederhana membuat lagu ini mudah dinyanyikan dan dimainkan. Baik untuk karaoke, cover gitar, atau sekadar bernostalgia, lagu ini selalu punya tempat di hati penggemar.