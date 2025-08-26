Waldjinah Lelo Ledung Lyrics: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik Lagu Jawa

Waldjinah(Dok.MI)

Lagu Waldjinah Lelo Ledung adalah salah satu tembang Jawa yang populer, sering digunakan untuk menidurkan anak-anak. Dinyanyikan oleh Waldjinah, Ratu Keroncong Indonesia, lagu ini tidak hanya memiliki melodi yang mendayu-dayu, tetapi juga sarat dengan doa dan harapan untuk sang anak. Artikel ini akan membahas waldjinah lelo ledung lyrics, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini.

Lirik Lagu Lelo Ledung oleh Waldjinah

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Lelo Ledung yang menggunakan bahasa Jawa, penuh dengan makna mendalam:

Tak lelo, lelo, lelo ledung Wes menengo anakku Si Kuncung Embokmu lagi lungo menyang kali Ngumbah popok nyangking beruk Wes menengo ono uwong Tak lelo, lelo, lelo ledung Cep meneng ojo pijer nangis Anakku sing ayu rupane Yen nangis ndak ilang ayune Tak gadhang biso urip mulyo Dadiyo wanito utomo Ngluhurke asmane wong tuwo Dadiyo pendhekaring bongso Wis cep menengo anakku Kae bulane ndadari Koyo buto nggegilani Lagi nggoleki cah nangis Tak lelo, lelo, lelo ledung Wes cep menengo ngger, anakku Tak emban slendang Batik Kawung Yen nangis mundak ibu bingung

Lirik ini mencerminkan kasih sayang seorang ibu yang menimang anaknya agar tenang dan tidak menangis, sambil mendoakan kehidupan yang mulia dan penuh kebermanfaatan.

Baca juga : Lirik dan Chord Lagu Lelo Ledung - Waldjinah: Makna Tembang Pengantar Tidur

Chord Gitar Lelo Ledung

Bagi Anda yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

(Intro) C... F G C GC Tak lelo.. lelo lelo ledung.. F G C Cep meneng.. ojo pijer nangis.. G C Anakku.. sing ayu rupane.. G C Yen nangis.. ndak ilang ayune.. C Tak gadhang.. biso urip mulyo.. F G C Dadiyo.. wanito utomo.. G C Ngluhurke.. asmane wong tuwo.. G C Dadiyo.. pandekare bongso.. G F Wis cep menengo anakku.. C G C Kae.. bulane ndadari.. G Koyo.. buto ngegilane.. F C G Lagi.. nggoleki cah nangis.. C Tak lelo.. lelo lelo ledung.. F G C Inggal menengo.. yo cah ayu.. G C Tak emban.. slendang batik kawung.. G C Yen nangis.. mundak ibu bingung.. (Outro) F G C F G C

Chord ini cocok untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti C, F, G, yang mudah dimainkan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Lelo Ledung

Lagu Lelo Ledung bukan sekadar tembang pengantar tidur, tetapi juga memiliki nilai budaya dan makna yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

Asal dan Pencipta: Lagu ini berasal dari Jawa Tengah dan diciptakan oleh Markasan, pimpinan orkes keroncong Aneka Warna pada tahun 1960. Waldjinah mempopulerkannya dengan gaya keroncong yang khas.

Lagu ini berasal dari Jawa Tengah dan diciptakan oleh Markasan, pimpinan orkes keroncong Aneka Warna pada tahun 1960. Waldjinah mempopulerkannya dengan gaya keroncong yang khas. Fungsi Lagu: Lelo Ledung sering dinyanyikan oleh orang tua untuk menidurkan anak-anak karena iramanya yang lembut dan menenangkan.

Lelo Ledung sering dinyanyikan oleh orang tua untuk menidurkan anak-anak karena iramanya yang lembut dan menenangkan. Makna Lirik: Lirik lagu ini berisi doa seorang ibu agar anaknya hidup mulia, menjadi pribadi yang sukses, menghormati orang tua, dan bermanfaat bagi bangsa. Frasa seperti "urip mulyo" (hidup mulia) dan "pendhekaring bongso" (pendekar bangsa) menunjukkan harapan besar untuk sang anak.

Lirik lagu ini berisi doa seorang ibu agar anaknya hidup mulia, menjadi pribadi yang sukses, menghormati orang tua, dan bermanfaat bagi bangsa. Frasa seperti "urip mulyo" (hidup mulia) dan "pendhekaring bongso" (pendekar bangsa) menunjukkan harapan besar untuk sang anak. Simbol Batik Kawung: Dalam lirik, disebutkan "slendang Batik Kawung" yang melambangkan kesucian dan umur panjang dalam budaya Jawa.

Dalam lirik, disebutkan "slendang Batik Kawung" yang melambangkan kesucian dan umur panjang dalam budaya Jawa. Popularitas: Selain Waldjinah, lagu ini juga dibawakan oleh penyanyi lain seperti Ndarboy Genk dan Siho dalam versi akustik, menunjukkan daya tarik lintas generasi.

Makna Mendalam Lagu Lelo Ledung

Lagu ini lebih dari sekadar pengantar tidur. Liriknya mengandung doa-doa indah yang mencerminkan kasih sayang orang tua. Misalnya, baris "Tak gadhang biso urip mulyo, Dadiyo wanito utomo" berarti mendoakan anak agar hidup berkecukupan, memiliki kehormatan, dan menjadi pribadi yang sukses. Selain itu, lagu ini juga memperkuat nilai budaya Jawa, seperti penghormatan terhadap orang tua dan semangat untuk berkontribusi pada bangsa.

Mengapa Lagu Ini Tetap Populer?

Waldjinah lelo ledung lyrics tetap dicari karena lagu ini tidak hanya indah secara musikal, tetapi juga kaya akan nilai budaya. Melodi keroncong yang khas dan lirik yang penuh makna membuatnya relevan hingga kini. Lagu ini sering digunakan dalam acara budaya, seperti peringatan Mitoni (upacara tujuh bulanan dalam tradisi Jawa), dan menjadi bagian dari warisan budaya Jawa Tengah.

Kesimpulan

Lagu Lelo Ledung karya Waldjinah adalah perpaduan sempurna antara melodi yang menenangkan dan lirik yang penuh makna. Dengan chord yang sederhana, lagu ini mudah dimainkan oleh pemula. Fakta di balik lagu ini, seperti makna doa dan simbol budaya Jawa, menambah kekayaan nilai yang terkandung di dalamnya. Jika Anda ingin mempelajari waldjinah lelo ledung lyrics atau memainkan lagunya, artikel ini adalah panduan lengkap untuk Anda!