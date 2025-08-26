Makna Lagu Besok Mungkin Kita Sampai Hindia: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Hindia(Instagram)

Lagu Besok Mungkin Kita Sampai karya Hindia, nama panggung Baskara Putra, adalah salah satu karya inspiratif dari album Menari dengan Bayangan (2019). Lagu ini menggambarkan perjuangan hidup, khususnya tantangan yang dihadapi anak muda saat menghadapi ketidakpastian masa depan. Dengan nada optimis, lagu ini mengajak pendengar untuk tetap berjuang tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Berikut adalah makna lagu Besok Mungkin Kita Sampai, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di baliknya.

Makna Lagu Besok Mungkin Kita Sampai

Lagu ini menceritakan perjalanan hidup seseorang yang penuh dengan luka dan rintangan, namun tetap optimis mengejar cita-cita. Makna lagu Besok Mungkin Kita Sampai adalah tentang penerimaan diri dan kesabaran dalam menjalani proses hidup. Liriknya menggambarkan quarter-life crisis, yaitu kecemasan anak muda usia 20-30 tahun tentang masa depan, seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan keimanan. Hindia mengajak pendengar untuk tidak terburu-buru atau membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing.

Refrain lagu ini, "Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu, bersandar pada waktu," menegaskan bahwa kita harus percaya pada proses dan tidak terbebani oleh ekspektasi orang lain. Lagu ini seperti pelukan hangat bagi mereka yang sedang berjuang mengejar mimpi.

Lirik Lagu Besok Mungkin Kita Sampai

Berikut adalah lirik lengkap lagu Besok Mungkin Kita Sampai oleh Hindia:

Luka silet di pipi Sakitnya setengah mati Kubawa bekasnya sampai mati Setidaknya ku tak takut darah lagi Mengikuti sepak bola Dan transfer pemain di berita Tapi masuk klub fotografi Karena kaki tak hebat menari Enggan masuk SMA Hingga malam di Brawijaya Menunggu pembebasan Mereka tak paham yang kita wariskan Stella bertemu pasangannya Adrian ke Australia Kawan-kawan pergi S2 Namun tujuanku belum tiba [Chorus] Tak ada yang tahu Kapan kau mencapai tuju Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu Bersandar pada waktu Kuatkanlah dirimu Atas pertanyaan yang memburu Tentang masa depan, pernikahan, pendidikan, pekerjaan, keimanan Selalu minta bertemu lagi Namun hanya bersua di reuni Nama-nama datang dan pergi Kadang bagai maling di malam hari Jangan takut melihat yang ambil cuti Kapan-kapan semoga kau berani Hidup bukan saling mendahului Bermimpilah sendiri-sendiri [Chorus] Tak ada yang tahu Kapan kau mencapai tuju Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu Katakan pada dirimu [Post-Chorus] Besok mungkin kita sampai Besok mungkin tercapai [Chorus] Tak ada yang tahu Kapan kau mencapai tuju Tak ada yang tahu Selesainya peraduanmu Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu Bersandar pada waktu [Outro] Besok mungkin kita sampai Besok mungkin tercapai Besok mungkin kita sampai

Chord Gitar Besok Mungkin Kita Sampai

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk lagu Besok Mungkin Kita Sampai (versi capo fret 4):

[Intro] D Dsus C [Verse 1] D C Luka silet di pipi D C Sakitnya setengah mati D C Kubawa bekasnya sampai mati D C Setidaknya ku tak takut darah lagi [Chorus] D C Tak ada yang tahu D C Kapan kau mencapai tuju D C Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu D C Bersandar pada waktu [Outro] D C Besok mungkin kita sampai D C Besok mungkin tercapai D C Besok mungkin kita sampai

Chord ini cocok untuk pemula dan dapat dimainkan dengan gitar akustik. Pastikan untuk menyesuaikan capo sesuai dengan nada suara Anda.

Fakta Menarik di Balik Lagu Besok Mungkin Kita Sampai

1. Inspirasi dari Pengalaman Pribadi

Lagu ini ditulis berdasarkan catatan pribadi Baskara Putra saat ia masih muda. Ia menuangkan pengalaman pahit dan perjuangannya dalam menghadapi ekspektasi masyarakat, membuat lagu ini terasa sangat personal dan relatable.

2. Kolaborasi dengan Musisi Berbakat

Lagu ini diciptakan bersama Petra Sihombing, dengan pengarah vokal Natasha Udu. Kombinasi ini menghasilkan harmoni yang kuat dan emosional, terutama pada bagian chorus.

3. Adaptasi ke Film

Lagu ini begitu populer hingga diadaptasi menjadi film berjudul Besok Mungkin Kita Sampai oleh Bioskop Online dan Visinema. Film ini menceritakan perjalanan Ibey dan teman-temannya dalam mengejar mimpi, dengan Baskara terlibat langsung dalam pengembangan naskah.

4. Viral di Media Sosial

Lagu ini menjadi viral di TikTok dan platform streaming seperti Spotify, karena liriknya yang menginspirasi dan relevan dengan perjuangan anak muda. Video lirik di YouTube bahkan telah ditonton lebih dari 2,2 juta kali.

5. Pesan Optimisme

Meski menggambarkan luka dan ketidakpastian, lagu ini memiliki nada optimis yang mendorong pendengar untuk tetap berjuang. Pesan ini membuat lagu ini sering diputar sebagai pengingat untuk tidak menyerah.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu Besok Mungkin Kita Sampai resonan dengan banyak orang karena liriknya yang jujur dan musiknya yang emosional. Makna lagu Besok Mungkin Kita Sampai mengajarkan bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan pribadi yang unik. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang mudah diingat, lagu ini menjadi favorit di kalangan penggemar musik indie Indonesia.