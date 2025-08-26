Makna Lagu Terendap Laraku - Naff: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik

Naff(Instagram)

Lagu Terendap Laraku dari Naff adalah salah satu lagu legendaris Indonesia yang dirilis pada tahun 2003. Lagu ini begitu populer karena liriknya yang penuh emosi dan melodi yang menyentuh hati. Artikel ini akan membahas makna lagu Terendap Laraku, chord gitar yang mudah dimainkan, lirik lengkap, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar memainkan lagu ini!

Makna Lagu Terendap Laraku: Kisah Patah Hati yang Mendalam

Makna lagu Terendap Laraku berkisah tentang seseorang yang merasakan kesedihan mendalam karena ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Kata "terendap" berasal dari kata "endap" yang berarti tertimbun di dasar, dan "laraku" merujuk pada rasa sakit atau kesedihan. Jadi, lagu ini menggambarkan perasaan terluka yang terpendam di hati seseorang yang berusaha melupakan kenangan indah bersama mantan kekasihnya, tetapi terus merindu.

Liriknya yang sederhana namun penuh makna membuat pendengar mudah terbawa emosi. Lagu ini menceritakan perjuangan seseorang untuk move on, namun kenangan terus menghantui, membuat waktu terasa berjalan lambat. Rasa rapuh dan kehilangan digambarkan dengan puitis, menjadikan lagu ini favorit banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah mengalami patah hati.

Lirik Lagu Terendap Laraku - Naff

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Terendap Laraku yang ditulis oleh Ady, vokalis Naff:

Resah jiwaku menepi Mengingat semua yang terlewati Saat kau masih ada di sisi Mendekapku dalam hangatnya cintamu Lambat sang waktu berganti Endapkan laraku di sini Coba tuk lupakan bayangan dirimu Yang selalu saja memaksa tuk merindumu Sekian lama aku mencoba Menepikan diriku di redupnya hatiku Letih menahan perih yang kurasakan Walau ku tahu ku masih mendambamu Lihatlah aku di sini Melawan getirnya takdirku sendiri Tanpamu aku lemah dan tiada berarti

Lirik ini begitu menyentuh karena menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang melawan rasa sakit, namun tetap terjebak dalam kenangan cinta yang telah pergi.

Chord Gitar Terendap Laraku: Mudah untuk Pemula

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah dipelajari, dimainkan dari kunci F:

[Intro] F C F C [Verse] F C Resah jiwaku menepi F C Mengingat semua yang terlewati Em Am Saat kau masih ada di sisi F G Mendekapku dalam hangatnya cintamu F C Lambat sang waktu berganti F C Endapkan laraku di sini Em Am Coba tuk lupakan bayangan dirimu F G Yang selalu saja memaksa tuk merindumu [Chorus] F C Sekian lama aku mencoba Em Am Menepikan diriku di redupnya hatiku F C Letih menahan perih yang kurasakan Em Am Walau ku tahu ku masih mendambamu [Bridge] F C Lihatlah aku di sini Em Am Melawan getirnya takdirku sendiri F C G Tanpamu aku lemah dan tiada berarti

Chord ini sangat ramah untuk pemula karena menggunakan kunci dasar seperti F, C, Em, Am, dan G. Cobalah mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Terendap Laraku

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Terendap Laraku yang mungkin belum kamu ketahui:

Single Utama Album Naff: Lagu ini adalah single utama dari album ketiga Naff yang berjudul "Naff", dirilis pada tahun 2003 dan berisi 12 lagu.

Lagu ini adalah single utama dari album ketiga Naff yang berjudul "Naff", dirilis pada tahun 2003 dan berisi 12 lagu. Soundtrack Sinetron: Lagu ini semakin populer karena menjadi soundtrack sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda , yang membuatnya dikenal oleh generasi baru.

Lagu ini semakin populer karena menjadi soundtrack sinetron , yang membuatnya dikenal oleh generasi baru. Populer di Platform Digital: Hingga 2024, lagu ini telah diputar lebih dari 29 juta kali di Spotify dan video klip resminya di YouTube mencapai 74 juta penonton.

Hingga 2024, lagu ini telah diputar lebih dari 29 juta kali di Spotify dan video klip resminya di YouTube mencapai 74 juta penonton. Banyak Dicover: Terendap Laraku sering dicover oleh penyanyi lain, termasuk kolaborasi Ady Naff dengan artis lain, menunjukkan daya tarik lagu ini yang abadi.

sering dicover oleh penyanyi lain, termasuk kolaborasi Ady Naff dengan artis lain, menunjukkan daya tarik lagu ini yang abadi. Ciptaan Ady Naff: Lagu ini diciptakan oleh Ady, vokalis Naff, yang berhasil menuangkan emosi pribadi ke dalam lirik yang relatable bagi banyak orang.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Terendap Laraku tetap dicintai karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Lagu ini mampu membangkitkan emosi pendengar, terutama mereka yang sedang berjuang melupakan seseorang. Selain itu, chord gitar yang mudah membuat lagu ini sering dimainkan di tongkrongan atau acara musik akustik. Popularitasnya di platform streaming dan sebagai soundtrack sinetron juga membantu lagu ini tetap relevan hingga kini.

Kesimpulan

Makna lagu Terendap Laraku adalah cerita tentang patah hati dan perjuangan melupakan seseorang yang pernah dicintai. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah, dan melodi yang menyentuh, lagu ini menjadi salah satu karya terbaik Naff. Fakta-fakta di balik lagu ini, seperti popularitasnya di platform digital dan perannya sebagai soundtrack sinetron, menambah daya tariknya. Jadi, ambil gitar kamu, mainkan chordnya, dan rasakan emosi dari lagu ini!