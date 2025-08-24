Sinopsis Film Welcome to Sudden Death: Mantan Pasukan Khusus yang Kembali Beraksi

Berikut Sinopsis Film Welcome to Sudden Death(Doc IMDB)

WELCOME to Sudden Death adalah film bergenre aksi dan thriller yang rilis pada September 2020.

Film yang disutradarai Dallas Jackson ini diperankan oleh Michael Jai White, Gillian White, Michael Eklund, Marrese Crump.

Berikut Sinopsis Film Welcome to Sudden Death

Jesse Freeman adalah seorang mantan pasukan khusus yang kini bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah arena basket modern.

Saat pertandingan sedang berlangsung, sekelompok teroris bersenjata menyerbu arena, menyandera para penonton, termasuk keluarga Jesse.

Dengan kemampuan bela diri dan latar belakang militernya, Jesse harus bergerak cepat seorang diri untuk menggagalkan aksi para teroris.

Situasi semakin menegangkan ketika bom waktu dipasang di sekitar arena. Jesse pun berjuang melawan para penjahat satu per satu, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan ribuan nyawa yang terancam.

Film ini banyak menyajikan adegan laga tangan kosong, baku tembak, serta ketegangan khas film aksi klasik tahun 90-an. (Z-4)