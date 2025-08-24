Chord dan Lirik Lagu KANA-BOON Silhouette - OST Naruto Shippuden Terpopuler

Ilustrasi(youtube)

Lagu KANA-BOON Silhouette adalah salah satu soundtrack legendaris dari anime Naruto Shippuden. Lagu ini menjadi opening ke-16 yang mengiringi episode 380 hingga 405. Dengan melodi yang energik dan lirik penuh makna, lagu ini langsung mencuri hati penggemar. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord gitar, lirik lagu, dan fakta menarik di balik KANA-BOON Silhouette. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar bernostalgia!

Chord Gitar KANA-BOON Silhouette

Berikut adalah chord gitar untuk lagu KANA-BOON Silhouette yang mudah dimainkan, bahkan untuk pemula. Chord ini dimulai dari kunci C, jadi sangat ramah untuk gitaris pemula.

[Intro] C G Am FC G F G [Verse 1] C G Isse no se de fumikomu gourain Am F Bokura wa nanimo nanimo mada shiranu C G Issen koete furikaeru to mou nai F G Bokura wa nanimo nanimo mada shiranu [Chorus] C G Udatte udatte udatteku Am F Kirameku ase ga koboreru no sa C G Oboetenai koto mo takusan attarou F G Daremo karemo shiruetto

Gunakan capo di fret ke-2 jika ingin menyesuaikan nada dengan versi asli. Pastikan kamu berlatih dengan metronom untuk menjaga tempo yang cepat seperti lagu aslinya!

Lirik Lagu KANA-BOON Silhouette dan Terjemahan

Lirik KANA-BOON Silhouette penuh dengan semangat dan motivasi. Lagu ini menceritakan perjuangan Naruto dan teman-temannya melawan musuh yang kuat, sekaligus tentang kegigihan mencapai tujuan. Berikut liriknya beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Lirik Bahasa Jepang dan Romaji

Isse no se de fumikomu gourain Bokura wa nanimo nanimo mada shiranu Issen koete furikaeru to mou nai Bokura wa nanimo nanimo mada shiranu Udatte udatte udatteku Kirameku ase ga koboreru no sa Oboetenai koto mo takusan attarou Daremo karemo shiruetto

Terjemahan Bahasa Indonesia

Berjalan bersama menuju batas

Kita belum tahu apa-apa

Melangkahi garis, saat menoleh ke belakang, tak ada lagi

Kita belum tahu apa-apa



Terus melaju, terus melaju, terus melaju

Keringat yang berkilau tumpah

Banyak hal yang tak kita ingat, bukan?

Semua orang hanyalah siluet

Lirik ini menggambarkan semangat pantang menyerah, cocok untuk menginspirasi siapa saja yang sedang berjuang.

Fakta Menarik di Balik Lagu KANA-BOON Silhouette

Selain lirik dan chord, ada beberapa fakta menarik tentang KANA-BOON Silhouette yang wajib kamu tahu:

Dirilis Tahun 2015 : Lagu ini diciptakan oleh Maguro Taniguchi dan dirilis pada tahun 2015 sebagai bagian dari album KANA-BOON.

: Lagu ini diciptakan oleh Maguro Taniguchi dan dirilis pada tahun 2015 sebagai bagian dari album KANA-BOON. Opening Ikonik Naruto Shippuden : Sebagai opening ke-16, lagu ini mengiringi momen epik dalam cerita, seperti pertarungan melawan Madara Uchiha dan Obito.

: Sebagai opening ke-16, lagu ini mengiringi momen epik dalam cerita, seperti pertarungan melawan Madara Uchiha dan Obito. Inspirasi Perjuangan : Lirik lagu ini terinspirasi dari kisah Naruto yang terus berjuang meski menghadapi banyak rintangan, membuatnya relatable bagi penggemar.

: Lirik lagu ini terinspirasi dari kisah Naruto yang terus berjuang meski menghadapi banyak rintangan, membuatnya relatable bagi penggemar. Band Rock Jepang : KANA-BOON adalah band rock asal Osaka yang dikenal dengan gaya musik energik, dan Silhouette adalah salah satu karya terbaik mereka.

: KANA-BOON adalah band rock asal Osaka yang dikenal dengan gaya musik energik, dan Silhouette adalah salah satu karya terbaik mereka. Populer di Indonesia: Lagu ini sangat digemari di Indonesia, terutama di kalangan penggemar anime dan musisi pemula yang suka memainkan chord-nya.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

KANA-BOON Silhouette bukan sekadar lagu anime biasa. Melodi yang catchy, lirik yang penuh makna, dan kaitannya dengan cerita Naruto Shippuden membuatnya begitu istimewa. Lagu ini membangkitkan semangat dan nostalgia, terutama bagi penggemar anime yang mengikuti perjalanan Naruto sejak awal. Ditambah lagi, chord gitar yang sederhana membuat lagu ini mudah dimainkan oleh siapa saja.

Cara Memainkan Lagu Ini dengan Gitar

Untuk memainkan KANA-BOON Silhouette, fokuslah pada transisi chord yang cepat. Gunakan strumming pattern D-D-U-U-D-U untuk menyesuaikan ritme lagu yang upbeat. Jika kamu pemula, cobalah mainkan tanpa capo terlebih dahulu, lalu tambahkan capo di fret ke-2 untuk mendekati nada asli.

Kesimpulan

KANA-BOON Silhouette adalah lagu yang wajib dikenal oleh penggemar Naruto Shippuden dan pecinta musik. Dengan chord yang mudah, lirik yang menginspirasi, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini layak menjadi favoritmu. Coba mainkan lagunya, hafalkan liriknya, dan rasakan semangat Naruto dalam setiap nadanya!