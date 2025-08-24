Lirik dan Chord Nyong Timur - Gihon Marel X Jacson Zeran, Viral dan Mudah Dimainkan!

Ilustrasi(youtube)

Lagu Nyong Timur yang dinyanyikan oleh Gihon Marel dan Jacson Zeran sedang viral di TikTok dan YouTube. Dengan irama yang energik dan lirik yang penuh semangat, lagu ini merayakan keunikan budaya Indonesia Timur, seperti Maluku, NTT, Sulawesi, dan Papua. Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah lirik Nyong Timur lengkap dengan chord yang mudah diikuti, cocok untuk pemula!

Chord Gitar Nyong Timur - Gihon Marel X Jacson Zeran

Berikut chord gitar dengan capo di fret 5 untuk memudahkan pemula. Chord ini menggunakan nada dasar C yang sederhana.

Intro: C.. C G Am G F C Am -G C..C banyak yang bilang G nyong-nyong timur tu beda.. Am memang batul nyong timur G tu memang beda.. F C dari maluku NTT sulawesi deng papua Am G C jang tanya lai torang gagah samua.. C G senyum manis pipi congka mama e Am G yang bikin banya hati jatuh malele.. F C ai ai ya, laki-laki paleng sadap lai Am G C trada lawang nyong timur ni beda nah.. F G su kariting.. mata manyala C A mitu katong pung ciri khas.. ouwo.. -G F G kalo soal hati jangan tanya-tanya G nyong timur itu setia.. Musik: Am...C ana na timur main habis G goyang badan kiri kanan coba tangkis Am mo kas kalah sapa kalau soal manis G nyong timur pung senyum macam hipnotis F satu kali kedip mata bisa overdosis C sulawesi NTT sampe papua deng maluku Am G laki-laki gagah-gagah su bersatu C mari-mari gabung jangan malu-malu C kalo ade tanya kaka dari mana G kaka jawab dari papua Am kulit hitam manis senyum tipis-tipis G pace ini tra ada dua F C jang coba kore ba stel tong paling oke Am G C mo cap sopi ka moke nyong timur tetap pede.. Musik: C... C...C G kacil-kacil bagini biking dong candu.. Am G nyong timur ini biking dong goyang bahu.. F C ai ai ya, laki-laki paling sadap lai Am G C trada lawan nyong timur ni beda nah.. F G manis buah manggis masih kalah jauh C Am kalah deng beta pung manis.. ouwo.. -G F G bet senyum sekali lapis dengan lesung pipi G bikin dorang jatuh hati Outro: C... C...

Makna Lirik Nyong Timur

Lirik Nyong Timur menggambarkan kebanggaan terhadap identitas laki-laki dari Indonesia Timur. Kata "Nyong" adalah panggilan akrab untuk pria di wilayah seperti Maluku dan Papua. Lagu ini menonjolkan pesona mereka, seperti senyum yang memikat dan kepribadian yang setia. Frasa seperti "kulit hitam manis senyum tipis-tipis" dan "satu kali kedip mata bisa overdosis" membuat lagu ini catchy dan mudah diingat.

Tips Memainkan Chord Nyong Timur

Gunakan capo di fret 5 agar nada lebih mudah dimainkan.

agar nada lebih mudah dimainkan. Praktikkan transisi antara C, G, Am, F secara perlahan untuk pemula.

secara perlahan untuk pemula. Gunakan strumming pattern sederhana seperti D-DU-UDU untuk mengikuti irama lagu.

Dengarkan lagu aslinya di YouTube untuk menyesuaikan tempo dan feeling.

Fakta Menarik tentang Lagu Nyong Timur

Lagu ini dirilis pada 20 Juni 2024 melalui kanal YouTube Gihon Marel Loimalitna.

Videonya sudah ditonton lebih dari 44 juta kali dan mendapat 12 juta streaming di Spotify.

Kolaborasi antara Gihon Marel dan rapper muda Jacson Zeran menciptakan perpaduan pop dan hip-hop yang segar.

Dengan chord dan lirik Nyong Timur di atas, kamu bisa langsung memainkan lagu ini di gitar!