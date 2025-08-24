Lirik dan Chord Nyong Timur - Gihon Marel X Jacson Zeran, Viral dan Mudah Dimainkan!

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Lagu Nyong Timur yang dinyanyikan oleh Gihon Marel dan Jacson Zeran sedang viral di TikTok dan YouTube. Dengan irama yang energik dan lirik yang penuh semangat, lagu ini merayakan keunikan budaya Indonesia Timur, seperti Maluku, NTT, Sulawesi, dan Papua. Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah lirik Nyong Timur lengkap dengan chord yang mudah diikuti, cocok untuk pemula!
Berikut chord gitar dengan capo di fret 5 untuk memudahkan pemula. Chord ini menggunakan nada dasar C yang sederhana.
Intro: C.. C G Am G F C Am -G C..C banyak yang bilang G nyong-nyong timur tu beda.. Am memang batul nyong timur G tu memang beda.. F C dari maluku NTT sulawesi deng papua Am G C jang tanya lai torang gagah samua.. C G senyum manis pipi congka mama e Am G yang bikin banya hati jatuh malele.. F C ai ai ya, laki-laki paleng sadap lai Am G C trada lawang nyong timur ni beda nah.. F G su kariting.. mata manyala C A mitu katong pung ciri khas.. ouwo.. -G F G kalo soal hati jangan tanya-tanya G nyong timur itu setia.. Musik: Am...C ana na timur main habis G goyang badan kiri kanan coba tangkis Am mo kas kalah sapa kalau soal manis G nyong timur pung senyum macam hipnotis F satu kali kedip mata bisa overdosis C sulawesi NTT sampe papua deng maluku Am G laki-laki gagah-gagah su bersatu C mari-mari gabung jangan malu-malu C kalo ade tanya kaka dari mana G kaka jawab dari papua Am kulit hitam manis senyum tipis-tipis G pace ini tra ada dua F C jang coba kore ba stel tong paling oke Am G C mo cap sopi ka moke nyong timur tetap pede.. Musik: C... C...C G kacil-kacil bagini biking dong candu.. Am G nyong timur ini biking dong goyang bahu.. F C ai ai ya, laki-laki paling sadap lai Am G C trada lawan nyong timur ni beda nah.. F G manis buah manggis masih kalah jauh C Am kalah deng beta pung manis.. ouwo.. -G F G bet senyum sekali lapis dengan lesung pipi G bikin dorang jatuh hati Outro: C... C...
Lirik Nyong Timur menggambarkan kebanggaan terhadap identitas laki-laki dari Indonesia Timur. Kata "Nyong" adalah panggilan akrab untuk pria di wilayah seperti Maluku dan Papua. Lagu ini menonjolkan pesona mereka, seperti senyum yang memikat dan kepribadian yang setia. Frasa seperti "kulit hitam manis senyum tipis-tipis" dan "satu kali kedip mata bisa overdosis" membuat lagu ini catchy dan mudah diingat.
Dengan chord dan lirik Nyong Timur di atas, kamu bisa langsung memainkan lagu ini di gitar!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved