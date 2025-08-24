Haruskah Berakhir Lirik dan Chord - Ridho Rhoma, Fakta Menarik di Balik Lagu

Ridho Rhoma(Instagram)

Lagu Haruskah Berakhir oleh Ridho Rhoma adalah salah satu lagu dangdut yang menyentuh hati. Dirilis pada tahun 2018, lagu ini diciptakan oleh sang legenda dangdut, Rhoma Irama. Dengan lirik yang penuh emosi dan melodi yang mudah diingat, lagu ini menceritakan kisah cinta yang tragis. Artikel ini akan membahas Haruskah Berakhir lirik, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar atau sekadar menikmati cerita di balik lagu ini!

Lirik Lagu Haruskah Berakhir

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Haruskah Berakhir yang dinyanyikan oleh Ridho Rhoma. Lirik ini menggambarkan perasaan sedih sepasang kekasih yang harus berpisah meski cinta mereka sedang indah-indahnya.

Putik yang sedang berbunga Harum yang sedang mewangi Haruskah gugur ke bumi Hati yang sedang bahagia Cinta yang sedang bersemi Haruskah berakhir kini Baru saja kureguk Manis madu cinta Kini harus kutelan Pahitnya juwada [Reff:] Kalau ku harus berpisah Mengapa berjumpa Awal bahagia berakhir merana Bukan karena salahmu Bukan karena salahku Tetapi kita tiada berdaya

Lirik ini sederhana namun penuh makna, membuat pendengar merasakan emosi mendalam dari kisah cinta yang tak bisa dipertahankan.

Chord Gitar Haruskah Berakhir

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord gitar yang mudah dimainkan, menggunakan kunci dasar Em. Chord ini cocok untuk pemula dan tetap terdengar indah.

[Intro] Em C EmEm C Em B C Em [Verse] Em Putik yang sedang berbunga C Harum yang sedang mewangi D C Em Haruskah gugur ke bumi Em Hati yang sedang bahagia C Cinta yang sedang bersemi D C Em Haruskah berakhir kini B Baru saja kureguk Am Manis madu cinta B Kini harus kutelan Em Pahitnya juwada [Chorus] D Kalau ku harus berpisah C Mengapa berjumpa D C Em Awal bahagia berakhir merana D Bukan karena salahmu C Bukan karena salahku D C Em Tetapi kita tiada berdaya

Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah diikuti. Kamu bisa berlatih dengan tempo lambat terlebih dahulu untuk menghayati lagunya.

Fakta Menarik di Balik Lagu Haruskah Berakhir

Lagu Haruskah Berakhir bukan hanya sekadar lagu dangdut biasa. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini istimewa:

Ciptaan Rhoma Irama : Lagu ini diciptakan oleh Rhoma Irama, ayah Ridho Rhoma, yang dikenal sebagai Raja Dangdut. Lagu ini menunjukkan bakat musik keluarga Irama yang luar biasa.

: Lagu ini diciptakan oleh Rhoma Irama, ayah Ridho Rhoma, yang dikenal sebagai Raja Dangdut. Lagu ini menunjukkan bakat musik keluarga Irama yang luar biasa. Bagian dari EP Regrets : Lagu ini termasuk dalam EP Ridho Rhoma berjudul Regrets , yang dirilis pada tahun 2018. EP ini menampilkan sisi emosional Ridho sebagai penyanyi dangdut.

: Lagu ini termasuk dalam EP Ridho Rhoma berjudul , yang dirilis pada tahun 2018. EP ini menampilkan sisi emosional Ridho sebagai penyanyi dangdut. Kisah Cinta Tragis : Lagu ini terinspirasi dari kisah cinta seperti Romeo dan Juliet, di mana sepasang kekasih harus berpisah karena tekanan dari luar, seperti ketidaksetujuan keluarga.

: Lagu ini terinspirasi dari kisah cinta seperti Romeo dan Juliet, di mana sepasang kekasih harus berpisah karena tekanan dari luar, seperti ketidaksetujuan keluarga. Penghargaan AMI Awards : Lagu ini memenangkan penghargaan dalam kategori Penata Musik Dangdut Terbaik dan Lagu Dangdut di AMI Awards, membuktikan kualitasnya di industri musik Indonesia.

: Lagu ini memenangkan penghargaan dalam kategori Penata Musik Dangdut Terbaik dan Lagu Dangdut di AMI Awards, membuktikan kualitasnya di industri musik Indonesia. Banyak Dicover: Lagu ini telah dicover oleh banyak penyanyi, salah satunya oleh Kalia Siska feat. SKA 86, yang memberikan sentuhan modern pada lagu ini.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Haruskah Berakhir berhasil mencuri hati pendengar karena liriknya yang relate dengan kehidupan banyak orang. Siapa yang tidak pernah merasakan patah hati? Ditambah lagi, melodi dangdut yang khas membuat lagu ini mudah dinyanyikan saat karaoke bersama teman atau keluarga. Video musiknya, yang dirilis pada 1 Januari 2020 di kanal YouTube Ridho Rhoma & Sonet 2, juga menambah daya tarik lagu ini dengan visual yang mendukung cerita.

Cara Menikmati Lagu Haruskah Berakhir

Untuk menikmati lagu ini, kamu bisa:

Menyanyi dengan Lirik: Gunakan lirik di atas untuk karaoke atau latihan menyanyi. Memainkan Gitar: Coba mainkan chord yang sudah disediakan, cocok untuk pemula. Menonton Video Musik: Cari video musiknya di YouTube untuk merasakan emosi lagu secara penuh. Berbagi Cerita: Bagikan lagu ini dengan teman atau pasangan yang suka musik dangdut, dan ceritakan makna lagunya.

Kesimpulan

Haruskah Berakhir adalah lagu dangdut yang penuh emosi, dengan lirik dan chord yang mudah diikuti. Lagu ini tidak hanya enak didengar, tetapi juga punya cerita mendalam tentang cinta yang terhalang. Dengan fakta menarik seperti ciptaan Rhoma Irama dan penghargaan AMI Awards, lagu ini layak menjadi salah satu lagu dangdut favorit.