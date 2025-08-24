D'Masiv(Instagram)

Lagu Natural dari D'Masiv adalah salah satu lagu romantis yang populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2012 dalam album Persiapan, lagu ini mengusung tema cinta sejati yang sederhana dan tulus. Artikel ini akan membahas makna lagu Natural D'Masiv, lirik, chord gitar, serta fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lebih dalam atau memainkan lagu ini!

Makna Lagu Natural D'Masiv: Cinta Apa Adanya

Lagu Natural bercerita tentang cinta yang tulus dan menerima pasangan apa adanya. Dalam liriknya, D'Masiv menggambarkan bahwa cinta sejati tidak memandang harta, status, atau hal-hal materi. Cinta ini lahir dari ketertarikan alami dan takdir yang mempertemukan dua hati yang berbeda. Lagu ini juga menekankan bahwa kehadiran pasangan membuat hidup terasa lebih tenang dan mampu menghadapi segala tantangan.

Makna lagu Natural D'Masiv terinspirasi dari kisah pribadi vokalis, Rian Ekky Pradipta. Ia menceritakan bahwa lagu ini tercipta dari pengalaman cintanya dengan sang istri saat masih pacaran. Rian mengaku tertarik pada istrinya karena sifatnya yang sederhana dan apa adanya, tanpa tahu latar belakang atau apa yang dimilikinya. Kisah ini membuat lagu Natural terasa sangat personal dan menyentuh.

Lirik Lagu Natural D'Masiv

Berikut adalah lirik lengkap lagu Natural dari D'Masiv:

Ku suka kamu apa adanya Senatural mungkin aku lebih suka Ku suka kamu begini saja Bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya Aku hidup di dunia Ingin tenang baik-baik saja Bersamamu aku bisa melewati itu Bukan aku yang mencarimu Bukan kamu yang mencari aku Cinta yang mempertemukan Dua hati yang berbeda ini Ku suka kamu apa adanya Senatural mungkin aku lebih suka Ku suka kamu begini saja Bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya Aku hidup di dunia Ingin tenang baik-baik saja Bersamamu aku bisa melewati itu, melewati itu Bukan aku yang mencarimu Bukan kamu yang mencari aku Cinta yang mempertemukan Dua hati yang berbeda ini

Lirik ini sederhana namun penuh makna, mengajak pendengar untuk menghargai pasangan tanpa syarat. Kata-kata seperti “senatural mungkin” dan “cinta yang mempertemukan” mencerminkan esensi dari makna lagu Natural D'Masiv.

Chord Gitar Lagu Natural D'Masiv

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah untuk pemula:

[Intro] C [Verse] C Gm Ku suka kamu apa adanya F C Senatural mungkin aku lebih suka C Gm Ku suka kamu begini saja F Fm C Bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya Dm F Aku hidup di dunia C Ingin tenang baik-baik saja Dm F G Bersamamu aku bisa melewati itu [Chorus] C G/B Am G Bukan aku yang mencarimu F Em Dm G Bukan kamu yang mencari aku C G/B Am G Cinta yang mempertemukan F Em Dm G Dua hati yang berbeda ini

Chord ini menggunakan kunci dasar C, sehingga cocok untuk pemula. Kamu bisa memainkannya dengan tempo sedang untuk menangkap nuansa romantis lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Natural D'Masiv

Inspirasi Pribadi: Lagu ini terinspirasi dari kisah cinta Rian dengan istrinya. Ia menulis lagu ini saat merasa penasaran dan jatuh cinta pada sifat alami sang kekasih.

Perubahan Gaya: Album Persiapan menandai perubahan D'Masiv dari lagu-lagu bertema patah hati ke tema yang lebih positif, seperti cinta tulus dan semangat hidup.

Video Musik: Video klip Natural menampilkan D'Masiv dengan konsep sederhana dan efek warna lembut, memperkuat kesan romantis dan natural dari lagu ini.

Respon Positif: Lagu ini menjadi salah satu hits dari album Persiapan dan digemari karena liriknya yang relatable dan mudah dinyanyikan.

Mengapa Lagu Natural D'Masiv Begitu Populer?

Lagu ini populer karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Makna lagu Natural D'Masiv mengajarkan tentang cinta yang tidak memandang materi, yang relevan dengan banyak orang. Selain itu, aransemen musiknya yang lembut dan chord yang mudah dimainkan membuat lagu ini sering dinyanyikan di tongkrongan atau acara santai.

Tips Memainkan Lagu Natural dengan Gitar

Untuk pemula, gunakan capo di fret 5 untuk mempermudah chord jika kunci C terasa sulit. Latih transisi antar chord seperti C ke Gm dan F ke Fm agar permainan lebih mulus. Pastikan kamu memainkan dengan perasaan untuk menangkap emosi lagu ini!

Kesimpulan

Natural dari D'Masiv adalah lagu yang penuh makna tentang cinta tulus dan penerimaan. Dengan lirik yang menyentuh, chord yang mudah, dan kisah di baliknya yang romantis, lagu ini layak menjadi favorit banyak orang. Cobalah mainkan lagu ini untuk orang tersayang atau nikmati pesan positifnya tentang cinta sejati.