D'Masiv(Instagram)

Lagu Natural dari D'Masiv adalah salah satu lagu romantis yang sangat populer di Indonesia. Dirilis pada tahun 2012 dalam album Persiapan, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar dengan liriknya yang sederhana namun penuh makna. Apa sih makna lagu Natural D'Masiv ini? Yuk, kita ulas bersama!

Apa Makna Lagu Natural D'Masiv?

Makna lagu Natural D'Masiv bercerita tentang cinta yang tulus dan menerima pasangan apa adanya. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang jatuh cinta tanpa mempedulikan harta, status sosial, atau hal-hal duniawi lainnya. Menurut sang vokalis, Rian Ekky Pradipta, lagu ini terinspirasi dari kisah cintanya dengan sang istri, SA Murtisari, yang dikenalnya dengan sifat apa adanya. Cinta mereka digambarkan sebagai takdir yang mempertemukan dua hati yang berbeda, namun saling melengkapi.

Lirik lagu ini menekankan bahwa cinta sejati tidak memerlukan kepura-puraan. Kehadiran pasangan yang tulus membuat hidup terasa lebih tenang dan penuh makna. Lagu ini mengajak kita untuk menghargai pasangan tanpa syarat dan mencari cinta yang natural, seperti judulnya.

Lirik Lagu Natural D'Masiv

Berikut adalah lirik lengkap lagu Natural yang ditulis oleh Rian Ekky Pradipta:

Ku suka kamu apa adanya

Senatural mungkin aku lebih suka

Ku suka kamu begini saja

Bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya Aku hidup di dunia

Ingin tenang baik-baik saja

Bersamamu aku bisa melewati itu Bukan aku yang mencarimu

Bukan kamu yang mencari aku

Cinta yang mempertemukan

Dua hati yang berbeda ini

Lirik ini sederhana, tapi penuh emosi. Kata-kata seperti "Ku suka kamu apa adanya" dan "Cinta yang mempertemukan" menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional dalam hubungan yang tulus.

Fakta Menarik di Balik Lagu Natural

Inspirasi Pribadi: Lagu ini tercipta dari pengalaman pribadi Rian saat bertemu istrinya. Ia merasa terinspirasi oleh sifat sederhana dan tulus sang istri, yang membuatnya lebih produktif dalam berkarya.

Lagu ini tercipta dari pengalaman pribadi Rian saat bertemu istrinya. Ia merasa terinspirasi oleh sifat sederhana dan tulus sang istri, yang membuatnya lebih produktif dalam berkarya. Perubahan Warna Musik: Berbeda dengan lagu-lagu D'Masiv sebelumnya yang banyak bertema patah hati, Natural membawa nuansa positif tentang cinta dan kehidupan.

Berbeda dengan lagu-lagu D'Masiv sebelumnya yang banyak bertema patah hati, Natural membawa nuansa positif tentang cinta dan kehidupan. Album Persiapan: Lagu ini menjadi salah satu hits dari album ketiga D'Masiv yang berjudul Persiapan, dirilis pada Februari 2012 di bawah label Musica Studio's.

Lagu ini menjadi salah satu hits dari album ketiga D'Masiv yang berjudul Persiapan, dirilis pada Februari 2012 di bawah label Musica Studio's. Video Musik: Video klip lagu ini menampilkan D'Masiv dengan konsep sederhana dan efek warna lembut, yang mendukung suasana romantis lagu.

Pesan Moral dari Lagu Natural

Lagu ini mengajarkan kita untuk mencintai seseorang apa adanya, tanpa mempedulikan hal-hal materialistis. Cinta yang tulus dan natural adalah kunci hubungan yang harmonis dan bahagia. Lagu ini juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati sering kali datang tanpa direncanakan, seperti takdir yang menyatukan dua hati.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Natural disukai karena liriknya yang mudah dipahami dan melodinya yang lembut. Lagu ini cocok didengarkan oleh siapa saja yang sedang jatuh cinta atau ingin mengenang momen romantis. Selain itu, pesan positifnya tentang menerima pasangan apa adanya membuat lagu ini relevan untuk semua kalangan.

Jadi, itulah ulasan tentang makna lagu Natural D'Masiv beserta lirik dan fakta menarik di baliknya. Bagikan lagu ini ke orang tersayangmu, dan rasakan sendiri kehangatan cinta yang tulus!