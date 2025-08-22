Chord dan Lirik Lagu Time of Our Lives - Ne-Yo feat. Pitbull Plus Fakta Menarik di Baliknya

Headline
Lagu Time of Our Lives oleh Ne-Yo feat. Pitbull adalah hits yang energik dan penuh semangat. Lagu ini mengajak pendengar untuk menikmati hidup meski ada tantangan. Artikel ini menyajikan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!
Berikut adalah chord dasar untuk memainkan lagu Time of Our Lives di gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti.
[Intro]Am F C G[Verse]Am FI knew my rent was gon' be late about a week agoC GI worked my ass off, but I still can't pay it thoughAm FBut I got just enoughC GTo get up in this club[Chorus]Am FOoh I want the time of my lifeC GOh baby, ooh give me the time of my lifeAm FLet's get it nowC GThis is the last $20 I got
Chord ini menggunakan kunci dasar Am, F, C, dan G. Pastikan kamu menyesuaikan ritme dengan tempo lagu yang upbeat!
Berikut adalah sebagian lirik lagu Time of Our Lives beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memahami maknanya.
Lirik Asli:
I knew my rent was gon' be late about a week ago
I worked my ass off, but I still can't pay it though
But I got just enough
To get up in this club
Have me a good time, before my time is up
Hey, let's get it now
Terjemahan:
Aku tahu sewaanku telat sekitar seminggu lalu
Aku bekerja keras, tapi tetap tak bisa membayarnya
Tapi aku punya cukup
Untuk masuk ke klub ini
Bersenang-senanglah sebelum waktuku habis
Ayo, kita nikmati sekarang
Lirik ini mencerminkan semangat untuk menikmati momen meski dalam situasi sulit, seperti kesulitan keuangan.
Lagu Time of Our Lives bukan hanya asyik untuk didengar, tapi juga punya cerita unik di baliknya. Berikut beberapa fakta menarik:
Lagu Time of Our Lives populer karena ritmenya yang menular dan lirik yang relatable. Banyak orang merasa terhubung dengan pesan untuk menikmati hidup meski ada masalah. Kolaborasi antara Ne-Yo dan Pitbull juga menghasilkan chemistry yang kuat, membuat lagu ini cocok untuk pesta atau karaoke.
Untuk memainkan Time of Our Lives dengan baik, coba tips berikut:
Lagu Time of Our Lives oleh Ne-Yo feat. Pitbull adalah anthem untuk menikmati hidup di tengah kesulitan. Dengan chord yang mudah dan lirik yang penuh semangat, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman maknanya. Yuk, coba mainkan dan nikmati lagunya sekarang!
