Chord dan Lirik Lagu Time of Our Lives - Ne-Yo feat. Pitbull Plus Fakta Menarik di Baliknya

Lagu Time of Our Lives oleh Ne-Yo feat. Pitbull adalah hits yang energik dan penuh semangat. Lagu ini mengajak pendengar untuk menikmati hidup meski ada tantangan. Artikel ini menyajikan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar!

Chord Lagu Time of Our Lives

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan lagu Time of Our Lives di gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti.

[Intro]Am F C G[Verse]Am FI knew my rent was gon' be late about a week agoC GI worked my ass off, but I still can't pay it thoughAm FBut I got just enoughC GTo get up in this club[Chorus]Am FOoh I want the time of my lifeC GOh baby, ooh give me the time of my lifeAm FLet's get it nowC GThis is the last $20 I got

Chord ini menggunakan kunci dasar Am, F, C, dan G. Pastikan kamu menyesuaikan ritme dengan tempo lagu yang upbeat!

Lirik Lagu Time of Our Lives (dengan Terjemahan)

Berikut adalah sebagian lirik lagu Time of Our Lives beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memahami maknanya.

Lirik Asli:

I knew my rent was gon' be late about a week ago

I worked my ass off, but I still can't pay it though

But I got just enough

To get up in this club

Have me a good time, before my time is up

Hey, let's get it now

Terjemahan:

Aku tahu sewaanku telat sekitar seminggu lalu

Aku bekerja keras, tapi tetap tak bisa membayarnya

Tapi aku punya cukup

Untuk masuk ke klub ini

Bersenang-senanglah sebelum waktuku habis

Ayo, kita nikmati sekarang

Lirik ini mencerminkan semangat untuk menikmati momen meski dalam situasi sulit, seperti kesulitan keuangan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Time of Our Lives

Lagu Time of Our Lives bukan hanya asyik untuk didengar, tapi juga punya cerita unik di baliknya. Berikut beberapa fakta menarik:

Makna Lagu: Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang kesulitan keuangan, tapi memilih untuk bersenang-senang di klub dengan sisa uang yang dimilikinya. Ne-Yo menekankan bahwa meski miskin, hidup tetap penuh berkah.

Produksi: Lagu ini diproduksi oleh Dr. Luke, Cirkut, Michael "Freakin" Everett, dan Lifted. Ini adalah kolaborasi keempat Dr. Luke dan Cirkut dengan Pitbull, serta ketiga dengan Ne-Yo.

Kesuksesan: Time of Our Lives mencapai posisi nomor 9 di Billboard Hot 100 dan nomor 1 di chart Rhythmic Amerika Serikat, menjadikannya single paling sukses dari album Globalization milik Pitbull.

Inspirasi: Meski judulnya mirip dengan soundtrack Dirty Dancing, Ne-Yo menegaskan bahwa lagu ini tidak terinspirasi dari sana, melainkan fokus pada tema kebebasan dan kesenangan.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Lagu Time of Our Lives populer karena ritmenya yang menular dan lirik yang relatable. Banyak orang merasa terhubung dengan pesan untuk menikmati hidup meski ada masalah. Kolaborasi antara Ne-Yo dan Pitbull juga menghasilkan chemistry yang kuat, membuat lagu ini cocok untuk pesta atau karaoke.

Tips Memainkan Chord dan Menyanyikan Lagu

Untuk memainkan Time of Our Lives dengan baik, coba tips berikut:

Latihan Chord: Kuasai transisi antara Am, F, C, dan G agar alur lagu tetap lancar. Ritme: Ikuti tempo upbeat lagu ini dengan strumming yang energik. Pernafasan: Liriknya cepat, jadi atur nafas saat menyanyi, terutama di bagian rap Pitbull.

Kesimpulan

Lagu Time of Our Lives oleh Ne-Yo feat. Pitbull adalah anthem untuk menikmati hidup di tengah kesulitan. Dengan chord yang mudah dan lirik yang penuh semangat, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memetik gitar. Fakta di balik lagu ini juga menambah kedalaman maknanya. Yuk, coba mainkan dan nikmati lagunya sekarang!