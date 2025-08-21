9 Rekomendasi Film Series Aksi Terbaik, Wajib Ditonton

A- A+

FILM Series Aksi adalah serial televisi atau tayangan berseri yang berfokus pada adegan-adegan penuh ketegangan, perkelahian, kejar-kejaran, tembak-menembak, hingga misi berbahaya yang memacu adrenalin.

Film aksi, biasanya banyak adegan perkelahian tangan kosong, pertarungan bersenjata, atau aksi heroik.

Berikut 9 Rekomendasi Film Series Aksi Terbaik

1. The Last of Us (HBO)

Lanjutan cerita Joel dan Ellie setelah peristiwa season pertama; berkembang lebih kelam dan intens. Diharapkan penuh balas dendam dan aksi mendebarkan.

2. Reacher (Prime Video)

Jack Reacher kembali menjalani tugas berat, kali ini menghadapi musuh lama dalam plot yang menegangkan dan penuh perkelahian epik.

3. Andor (Disney+)

Serial Star Wars ini naik taraf lebih luas, kaya aksi, dan mendalam secara naratif. Season kedua dipenuhi adegan hebat dan kisah penuh intrik.

4. The Night Agent (Netflix)

FBI Peter Sutherland kembali dengan misi internasional penuh konspirasi dan aksi dikemas dalam balutan thriller spionase yang menegangkan.

5. Special Ops 2025 (JioHotstar)

Kembalinya agen RAW, Himmat Singh, dalam serial penuh aksi dan misi internasional yang mendebarkan.

6. Khakee: The Bengal Chapter (Netflix)

Drama politik-periode India yang serba bergerak pertarungan kekuasaan, intrik, dan aksi intense dalam latar sejarah unik.

7. The Terminal List: Dark Wolf (Prime Video)

Prekuel The Terminal List, mengisahkan perjalanan Ben Edwards dan CIA dengan latar gelap dan adegan militer memukau.

8. One: High School Heroes (Wavve)

Tak hanya remaja biasa: serial aksi coming of age ini menyuguhkan bocah SMA bertindak heroik menghadapi bullying dengan kekuatan diri.

9. S.W.A.T. Exiles

Spin-off S.W.A.T., menampilkan unit SWAT eksperimental di bawah pimpinan Hondo menyiapkan adegan laga polisi penuh semangat.

