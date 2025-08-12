Sinopsis Film Nowhere: Kisah Perjuangan Hidup Seorang Ibu

Berikut Sinopsis Film Nowhere(Doc IMDB)

NOWHERE adalah film bergenre survival asal Spanyol yang dirilis di platform Netflix pada tahun 2023.

Film berdurasi 1 jam 49 menit ini diperankan oleh Anna Castillo sebagai Mia, Mariam Torres sebagai Lucia, Tamar Novas sebagai Nico dan Tony Corvillo sebagai Gil.

Berikut Sinopsis Film Nowhere

Berlatar masa depan distopik di Spanyol yang telah dikuasai oleh rezim totaliter gejolak global seperti krisis sumber daya, kelangkaan, dan represi membuat banyak warga, terutama perempuan hamil dan anak-anak, terusir atau dibunuh

Mia, seorang perempuan hamil, dan suaminya Nico merencanakan pelarian ke Irlandia menggunakan kapal kargo.

Namun, mereka terpisah saat berada dalam kontainer berbeda dan kontainer Mia jatuh ke laut akibat badai hebat.

Terombang-ambing di laut, Mia harus bertahan hidup di dalam kontainer yang bolong sementara air laut terus masuk.

Dalam kondisi ekstrem, Mia bahkan harus menjalani proses persalinan melahirkan sendiri sang bayi di dalam kontainer.

Nowhere adalah perjalanan dramatis tentang ketangguhan dan naluri seorang ibu untuk bertahan hidup menghadapi ketakutan ekstrem, keterasingan, dan tanggung jawab mengejutkan demi anak yang baru lahir. (Z-4)